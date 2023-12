Andiamo a cercare di capire cosa significa questo termine, e soprattutto cosa succederà a gennaio, sia per i contratti luce che per quelli gas, oltre che scoprire il destino degli over 75 e degli altri utenti vulnerabili. Ma prima di tuffarci in questo argomento, vi ricordiamo i nostri approfondimenti su quando finirà il mercato tutelato e come fare a passare dal mercato tutelato a quello libero .

Ma cosa si intende per mercato tutelato ? La questione non è banale, perché da gennaio 2024 questo tipo di servizio sparirà, obbligando gli utenti a cambiare contratto e passare al mercato libero.

Indice

Cosa si intende per mercato tutelato

Dopo numerosi rinvii, si è arrivati a un termine improrogabile . Per gli utenti domestici, la fine del mercato tutelato per il gas è il 10 gennaio 2024 , mentre per l'elettricità è il 1° aprile 2024 .

Questa situazione si è evoluta negli anni con diverse regole per le forniture, e nel 2017 non solo si è ribadita la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero, ma anche, per la prima volta, si è fissata la data termine del servizio di maggior tutela (avrebbe dovuto essere il 2019).

Per l'elettricità il principale distributore in Italia è Enel, che quindi è il primo operatore del servizio di maggiore tutela.

Il servizio di maggior tutela viene erogato da alcuni dei fornitori di energia del mercato libero, ma le modalità sono differenti. Se infatti per quanto riguarda la fornitura luce il fornitore coincide con il distributore locale, per la fornitura gas tutti i fornitori possono offrire offerte in regime di maggior tutela.

Di fatto sono nati due mercati: il mercato libero , che consente agli utenti di sottoscrivere un contratto di fornitura per luce e gas con un'azienda privata, senza paletti o regolamentazioni. L'altro è il mercato tutelato , che forniva una continuità contrattuale con la fornitura preesistente, e ha condizioni economiche stabilite dall'ARERA (ex AEEG e AEEGSI), aggiornate ogni tre mesi (per il gas prima di ottobre 2022 era ogni mese).

L'idea di liberalizzare il mercato ha però radici molto più profonde. Fino agli anni '90, in Italia c'è sempre stato un regime di monopolio per quanto riguarda il mercato dell'energia, situazione che si è incrinata nel 1999 con il decreto Bersani, che accogliendo le regole europee, dall'assioma un acquirente e un distributore per l'energia ha aperto la strada alla separazione tra le varie attività del sistema elettrico: generazione e compravendita all'ingrosso, trasmissione e distribuzione.

Questa soluzione, introdotta per gli utenti domestici nel 2007, ha rappresentato una sorta di "cuscinetto" sulla strada verso le liberalizzazioni del mercato volute dall'Unione Europea in modo da favorire la concorrenza e, auspicabilmente, prezzi più bassi per le forniture.

Il mercato tutelato , chiamato anche servizio di maggior tutela, è una situazione che permette agli utenti domestici e alle imprese di piccole dimensioni di accedere a un contratto di energia elettrica e di gas con condizioni economiche stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) in base all'oscillazione del valore delle materie prime sul mercato.

Cosa succede al mercato tutelato

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, il mercato tutelato è una situazione che consente agli utenti di beneficiare di un contratto per l'energia a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA, e aggiornate su base trimestrale.

Opposto al mercato tutelato c'è il mercato libero, per cui invece gli utenti possono sottoscrivere il contratto che ritengono più conveniente tra i vari operatori del settore, con un passaggio gratuito, senza interruzione della fornitura e senza la necessità di cambiare il contatore.

Ma la situazione non durerà molto: il mercato tutelato è infatti destinato a scomparire (almeno per gli utenti non vulnerabili, come vedremo in seguito): dal 10 gennaio 2024 per il gas e dal 1° aprile 2024 per l'energia elettrica.

Al momento, la maggior parte dei clienti domestici è già passata al mercato libero. Secondo i dati di ARERA aggiornati a luglio 2023, si tratta del 69,3% degli utenti domestici per l'energia elettrica e del 66,8% degli utenti domestici per il gas naturale.

Più di 2 clienti domestici su 3, quindi, e bisogna considerare che nei mesi precedenti il termine del mercato tutelato gli operatori stanno inviando agli utenti coinvolti offerte a prezzo bloccato (da 12 a 24 mesi) per passare al mercato libero.

Nondimeno saranno ancora milioni gli utenti che per quelle date avranno ancora una fornitura a mercato tutelato. Cosa succederà? Niente paura: il Governo ha stabilito una serie di regole che consentiranno un passaggio "morbido" in modo da consentire a tutti di adattarsi alla nuova situazione, e in ultimo trovare (sperabilmente) l'offerta più conveniente.

Se sperate però in una ulteriore proroga, sarete delusi. A meno di cataclismi imprevedibili (e con la politica italiana non si può mai dire), queste date non verranno ulteriormente modificate, indipendentemente dalle richieste di esponenti del Governo o delle associazioni dei consumatori.

Gas

Per quanto riguarda il passaggio per la fornitura del gas, gli utenti non vulnerabili che al 10 gennaio 2024 non saranno ancora passati al mercato libero si vedranno erogare il servizio dallo stesso fornitore.

Le condizioni economiche sono simili a quelle delle offerte PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) stabilite da ARERA, e che prevedono il mantenimento di una fornitura a prezzo variabile a prezzi determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall'Autorità.

Questa situazione sarà solo di passaggio, però, e successivamente si dovrà comunque passare al mercato libero.

Energia elettrica

I clienti luce che non sceglieranno un'offerta di mercato libero entro il 1° aprile 2024, invece passeranno al servizio a tutele graduali (STG), erogato da fornitori selezionate tramite un concorso.

Questo sistema garantirà la continuità della fornitura con uno specifico fornitore e specifiche condizioni economiche.

Il Paese verrà diviso in 26 zone e l'Autorità selezionerà tramite asta un fornitore per zona (un fornitore può anche servire più zone contemporaneamente). La tariffa sarà definita in base alle offerte del fornitore dopo l'esito dell'asta, e l'Authority definirà condizioni economiche uguali per tutta Italia, indipendentemente dall'area e dal fornitore. Sarà una tariffa a prezzo variabile, indicizzata all'andamento dei prezzi all'ingrosso e corrispondente a quelle delle offerte PLACET.

Anche questa situazione sarà solo di passaggio, e nel giro di tre anni bisognerà comunque passare al mercato libero.

Le direttive appena elencate si applicano però agli utenti domestici non vulnerabili. Vediamo cosa succede a questa categoria di cittadini.