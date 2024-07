Cos'hanno in comune le caraffe filtranti, i filtri per rubinetti, i filtri a osmosi inversa, i depuratori comunali e quelli delle piscine: utilizzano i filtri a carboni attivi: ecco come funzionano

Tra le soluzioni più usate per filtrare l'acqua da bere c'è il filtro a carboni attivi, un sistema di filtraggio economico, disponibile in diversi formati, e molto efficace per eliminare impurità, cattivi odori o il sapore sgradevole dall'acqua. Ma attenzione, prima di correre ad acquistare un sistema di filtraggio che utilizza questa tecnologia, è bene capire bene cos'è e a cosa serve il filtro a carboni attivi per l'acqua. Un filtro per l'acqua ai carboni attivi infatti non è efficace come un sistema a ultrafiltrazione e men che meno come uno a osmosi inversa, ma spesso è utilizzato insieme a questi e altri sistemi, come insieme a quello a scambio ionico, che serve per addolcire l'acqua. Scopriamo quindi come funziona e cosa rimuove un sistema di filtraggio di questo tipo, oltre a vedere quanto può costare e quanto dura.

Indice

Quali sono i sistemi di filtraggio dell'acqua

Tutti i sistemi di filtraggio dell'acqua servono per migliorare la qualità dell'acqua che beviamo o usiamo per cucinare, ma ognuno ha caratteristiche e scopi diversi. Se vogliamo eliminare semplicemente un cattivo odore o sapore, possiamo pensare a soluzioni più semplici chiamate di microfiltrazione, e di cui i filtri a carboni attivi che stiamo per vedere fanno parte. Per avere invece un grado di filtraggio più elevato, per esempio per rimuovere batteri o anche i minerali sciolti in soluzione, dobbiamo orientarci su soluzioni più avanzate, come l'ultrafiltrazione o l'osmosi inversa. Se infatti con la microfiltrazione si elimineranno solo particelle superiori a 0,5 micron, quindi particolato o comunque contaminanti di grandi dimensioni, con i sistemi a ultrafiltrazione si possono eliminare anche sostanze di dimensioni superiori a 0,01 micron, tra cui anche i batteri. Chi invece necessita un filtraggio estremamente spinto che vada a eliminare anche le sostanze sciolte in soluzione e il residuo fisso, si deve rivolgere ai sistemi a osmosi inversa, che filtrano particelle superiori a 0,001 micron.

Cos'è il filtro a carboni attivi

I filtri a carboni attivi sono un sistema di filtraggio dell'acqua (ma possono servire anche per l'aria) che consente di eliminare le molecole organiche più grosse, che spesso sono responsabili di un cattivo odore o sapore. Ma cosa significa carbone attivo? Il carbone attivo è un materiale contenente principalmente carbonio amorfo di origine vegetale o minerale, da qui il nome, e con una struttura altamente porosa. Questo consente di avere una elevata area specifica, in modo da sfruttare il massimo della superficie disponibile esposta verso l'acqua. In questo modo, i carboni attivi "attraggono" le particelle nell'acqua che passa attraverso, rendendola più pulita. Il principio per cui avviene questo fenomeno si chiama adsorbimento, un fenomeno chimico-fisico che consiste nell'accumulo di una sostanza, in questo caso l'acqua, sulla superficie di un condensato, il carbone attivo, appunto. A questo punto le particelle instaurano un'interazione di tipo chimico-fisico, che consente di filtrarle e pulire l'acqua. Quando si tratta di utilizzare il carbone attivo per la filtrazione dell'acqua, sono essenziali diverse caratteristiche perché sia efficace. Le particelle di carbone attivo possono essere più fini, e quindi offrire una superficie più ampia per l'adsorbimento al costo di una filtrazione più lenta, o più grandi, ma meno efficienti. La capacità di adsorbimento del carbone attivo si riferisce alla sua capacità di adsorbire impurità e contaminanti dall'acqua. È influenzato da fattori come la superficie, la struttura dei pori e la natura delle impurità. Le proprietà di adsorbimento del carbone attivo dipendono dalla sua superficie, che è strettamente correlata alla struttura dei pori. Una superficie più porosa fornisce più siti per l'adsorbimento, migliorando la sua efficacia nella rimozione dei contaminanti. Anche la fonte del carbonio è importante. Le fonti possono essere carbone, legno, gusci di cocco o torba. Diversi tipi di carbonio possono comportare variazioni nelle caratteristiche come la distribuzione delle dimensioni dei pori e la reattività chimica. Il carbone attivo a base di guscio di cocco è spesso preferito per la filtrazione dell'acqua grazie alla sua elevata capacità di adsorbimento e al basso contenuto di impurità. Nei filtri a carbone attivo ci si riferisce anche al contenuto di ceneri, ovvero i materiali non carbonici che possiamo trovare al suo interno. È auspicabile un contenuto di cenere il più basso possibile, in quanto indica una forma più pura di carbone attivo. Infine è importante che il carbone attivo utilizzato nella filtrazione dell'acqua abbia un pH neutro, in modo da non alterare il pH dell'acqua. Ovviamente queste considerazioni non valgono sempre per i filtri a carbone attivo a uso domestico che troviamo per esempio in una caraffa filtrante da 20 euro. Ma questo sistema di filtraggio è utilizzato anche per le acque municipali o industriali, negli acquari, nelle piscine e anche dall'industria di imbottigliamento dell'acqua. In queste condizioni questi dettagli comportano notevoli differenze nella purezza finale dell'acqua.

A cosa serve il filtro a carboni attivi

Il filtro a carboni attivi serve per trattenere molecole organiche e contaminanti chimici presenti nell'acqua, con lo scopo di migliorarne qualità e sapore. Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, i filtri a carboni attivi sfruttano il principio dell'adsorbimento per catturare i contaminanti. Ci sono diversi tipi di filtri a carboni attivi, che possono essere più utili a seconda del tipo di contaminanti, della quantità di acqua da filtrare e altre esigenze. I filtri granulari, GAC (Granular Active Carbon), sono composti, come suggerisce il nome, da minuscoli granuli di carbonio, e sono altamente efficaci nel migliorare il gusto e l'odore dell'acqua potabile. I filtri GAC sono anche usati per rimuovere VOC, pesticidi, nitrati, idrogeno solforato e altro. Questi filtri presentano una struttura meno densa e sono più economici, quindi sono adatti a soluzioni di tipo domestico dove non ci sono elevate esigenze di filtraggio. L'altro tipo di filtro è rappresentato dai filtri a blocchi. Mentre un filtro GAC è composto semplicemente da pezzi sciolti di carbonio, un filtro a blocchi di carbonio presenta i pezzi compressi insieme per formare un filtro. Questi filtri sono più efficaci in quanto presentano una struttura più densa, che aumenta la superficie di contatto con l'acqua e consente una filtrazione più fine. Questi filtri consentono di filtrare sedimenti, pesticidi, cloro, metalli pesanti e altri contaminanti.

Cosa rimuove un filtro a carboni attivi

I filtri a carboni attivi possono essere usati per rimuovere una notevole quantità di sostanze dall'acqua, come i composti organici e il cloro libero, Quest'ultimo è utilizzato per la disinfezione e comporta un sapore sgradevole. Inoltre può reagire con acidi organici come gli acidi umici e gli acidi fulvici, potenzialmente formando trialometani, una classe di cancerogeni. Eliminando questi componenti dall'acqua, potenzialmente si elimina questo rischio. Altri componenti che vengono filtrati dai carboni attivi sono i composti organici volatili (COV), che si trovano nella benzina e nelle vernici, oltre a pesticidi e i solventi, che derivano dalle attività agricole e industriali. Detto questo, i filtri a carboni attivi non sono in grado di eliminare ogni possibile tipo di contaminante. Ad esempio, il sodio, i microbi, il fluoruro e i nitrati non possono essere rimossi con la filtrazione a carboni attivi, così come i metalli pesanti come il piombo. Anche l'addolcimento dell'acqua non può essere ottenuto con i filtri a carboni attivi, e infatti spesso sono associati a filtri a scambio ionico.

Come funziona un filtro a carboni attivi

Nei capitoli precedenti abbiamo in gran parte già spiegato come funziona un filtro a carboni attivi. Il principio di base che sfrutta è infatti l'adsorbimento, che sfrutta le forze di Van der Waals per di trattenere le molecole sulla superficie del filtro, ma non è l'unico. Il processo dipende da una serie di fattori. Innanzitutto, è influenzato dal tipo di materiale di base del carbone attivo, che determina la dimensione dei pori, ma anche dal tipo di contaminante, dalla sua composizione chimica e concentrazione. Non solo, ma è anche dipendente da temperatura e pH dell'acqua, oltre che dal tempo di contatto, che a sua volta è determinato dalla portata dell'acqua e dai volumi di carbonio attivo. Altri principi sfruttati dai filtri a carboni attivi sono le reazioni chimiche, che possono avvenire con alcuni contaminanti. Ad esempio, il carbone attivo può reagire chimicamente con il cloro nell'acqua per rimuoverne il gusto e l'odore. Questa reazione si verifica attraverso un processo chiamato chemisorbimento, in cui la superficie del carbonio interagisce e altera la composizione chimica delle impurità. I carboni attivi inoltre agiscono anche come filtro fisico, intrappolando particelle più grandi e sedimenti presenti nell'acqua. Questo processo di filtrazione meccanica aiuta a rimuovere il particolato e la torbidità, migliorando la chiarezza e l'aspetto dell'acqua filtrata. Infine un altro principio sfruttato dai filtri a carboni attivi può essere la riduzione catalitica. Il carbonio attivo caricato positivamente attira le contaminazioni caricate negativamente, processo che è influenzato dal processo di attivazione. Per esempio il livello di ossigeno, il livello di carica elettrica.

Quali sono i depuratori con filtri a carboni attivi

Vista la loro efficacia e il basso costo, i filtri a carboni attivi hanno numerosissime applicazioni. Come abbiamo visto, sono utilizzati per il filtraggio domestico, ma anche quello delle reti idriche comunali, delle piscine o degli acquari. In campo domestico, possiamo trovare diversi sistemi che utilizzano i carboni attivi. I più semplici sono le caraffe filtranti i o filtri da rubinetto, che in genere sono dotati di filtri da 0,5 micron con carbone attivo derivante da noci di cocco. A volte questi sistemi sono usati in combinazione con i filtri a scambio ionico, per addolcire l'acqua. I filtri a carboni attivi si trovano anche associati ad altri filtri, come quelli a osmosi inversa. In questo contesto sono sempre usati per migliorare odore e gusto dell'acqua oltre che per eliminare le particelle più grosse.

Quanto dura un filtro a carboni attivi

I filtri a carboni attivi sono generalmente economici e semplici da installare e manutenere, ma nondimeno hanno un certo limite di capacità di filtrazione. Quando questa si esaurisce, è necessario sostituirli, ma non c'è una durata fissa per tutti. La durata della vita di un filtro a carboni attivi dipende dalle dimensioni, dalla qualità dell'acqua e dal tipo di filtro. I filtri domestici possono durare mediamente per 5-6 mesi, ma anche di più a seconda delle condizioni. In ogni caso, il produttore indicherà sempre i tempi di sostituzione. In impianti sofisticati, come quelli della rete idrica comunale, vengono utilizzati strumenti di monitoraggio della qualità dell'acqua. C'è un aspetto da considerare, e che per certi versi rappresenta il più grande svantaggio per l'utilizzo di questo tipo di filtri. Il carbone rappresenta un buon substrato per la proliferazione di batteri e alghe, il che comporta una contaminazione dell'acqua se non vengono rispettati i tempi di sostituzione del filtro. Questo vale soprattutto per i tipi di filtri più semplici, come le caraffe filtranti, ma è un problema da tenere in considerazione per tutti questi sistemi, anche perché soluzioni come le lampade UV hanno scarsa efficacia.

Quanto costano i filtri a carboni attivi domestici

A questo punto ci si può chiedere quanto può costare un filtro a carboni attivi. Come abbiamo detto più volte, i filtri a carboni attivi sono molto economici, ma ovviamente dipende dall'applicazione. Un filtro a carboni attivi per una caraffa filtrante può costare 3-4 euro, mentre un filtro per rubinetto può costare da 8 a 20 euro. Una cartuccia per filtri a osmosi inversa può costare tra 7 e 15 euro.