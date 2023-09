Ma cosa sono i DPI del mouse e a cosa servono ? Andiamo a scoprirlo, oltre a capire come vedere e modificare questo numero, e quali sono i valori consigliati per il vostro utilizzo, perché i DPI del mouse sono particolarmente importanti, soprattutto nel caso dobbiate utilizzare la periferica per giocare . Ma prima, già che siamo in argomento, vi ricordiamo la nostra guida su come modificare i puntatori del mouse su Windows e Mac .

Anche se usate un portatile, un mouse è uno di quegli accessori in grado di cambiarvi la vita: nessun touchpad vi darà la stessa precisione e comodità, ma attenzione. Non tutti i mouse sono uguali e una delle specifiche che incontrerete , a parte il numero di pulsanti, la connettività o le caratteristiche estetiche, sono i DPI.

Indice

Cosa sono e cosa servono i DPI del mouse

sta per Dots per Inch, Punti per Pollice, in italiano, e rappresentano la quantità di punti stampati o visualizzati su una linea lunga un pollice (2,54 cm) da un, come uno da un dispositivo dicome ad esempio uno schermo o una stampante.

In realtà sarebbe più esatto parlare di CPI, Counts per Inch, o conte per pollice, poiché i punti non sono effettivamente usati come parte del processo, ma DPI è il termine che ha preso ormai piede, quindi troverete ormai quello.

A parità di dimensioni, a un valore più elevato corrisponde una risoluzione maggiore e quindi una migliore resa sulle linee inclinate. Ma cosa significa in pratica? I DPI, per quanto riguarda i mouse, sono utilizzati per misurare la velocità con cui il cursore del mouse (o qualche altro elemento controllato dal mouse) può muoversi sullo schermo.

La maggior parte dei mouse moderni utilizza un sensore ottico standard o (preferibilmente) un sensore laser, e migliore è questa tecnologia, più alto sarà il valore di DPI massimo di un mouse.

Ad esempio, se volessi spostare il mouse di un centimetro verso destra con un DPI basso, e poi spostare il mouse di un centimetro a destra con un DPI più alto, il cursore sullo schermo si muoverebbe maggiormente nel secondo caso, nonostante la distanza coperta dal sensore sia la stessa. Quindi più alto è il valore dei DPI, più velocemente si muove il cursore e più lo troviamo sensibile. Per alto, parliamo di valori che possono arrivare anche a 26.000, mentre valori tipici per un mouse di fascia bassa sono tra 400 e 800.

E non è finita. Per completezza, DPI non è l'unico valore che dovrebbe interessarci, ma c'è anche il polling rate, ovvero la frequenza in hertz attraverso cui il mouse invia le informazioni riguardanti i DPI al PC.

Valori tipici del polling rate per un mouse sono di 125 Hz, mentre per quelli da gaming si può arrivare a 1.000 o anche 8.000 Hz. Insieme, DPI e polling rate determinano la sensibilità di un mouse, ma in questo articolo ci concentreremo principalmente sui DPI.

C'è però un problema: s'è sensibilità e "sensibilità".

I DPI rappresentino la sensibilità del mouse, ma in realtà sono una misura della relazione fisica tra movimento del cursore sullo schermo e movimento del mouse sul tavolo, ovvero il risultato dei parametri fisici dell'hardware del mouse, mentre la "sensibilità" come è intesa da Windows o macOS è il risultato delle impostazioni software del sistema operativo (insieme alla velocità del puntatore o la sua accelerazione).

Per esempio, potete impostare un'alta sensibilità su un mouse con un basso DPI e viceversa, anche se in genere aumentare la sensibilità su un mouse a basso DPI non è una soluzione ideale.

Questi valori cambiano la velocità con cui il sistema operativo sposterà il cursore sullo schermo, ma senza prendere più dati, e sono stati introdotti perché la maggior parte dei mouse economici non permette di cambiare i DPI o il polling rate, quindi questo è l'unico modo per alcuni utenti di accelerare la velocità del cursore sullo schermo. Ma se usate un mouse che consente queste regolazioni è consigliato reimpostare i valori di fabbrica del sistema operativo e operare su DPI e polling rate del mouse.

Ma cosa comporta cambiare il DPI, a parte il fatto che un minimo spostamento del mouse porterà il cursore da un lato all'altro dello schermo Cambiando il DPI, potete regolare istantaneamente la velocità del puntatore per attività di precisione, come il targeting in-game o il fotoritocco. Maggiore è il numero di DPI, maggiore è la sensibilità del mouse e maggiore è la velocità del puntatore.

Alti valori DPI sono i migliori per le azioni di gioco che richiedono una risposta rapida, come, ad esempio, girare di 180 gradi per sparare a un nemico dietro di voi in uno sparatutto come Call of Duty, e possono anche essere utili se non avete molto spazio per spostare il mouse, anche se questo significa abituarsi a un effetto sovradimensionato a seguito di piccoli movimenti.

Ma alti DPI non sono sempre meglio. Per esempio, valori molto elevati consentono meno precisione, e nel caso per esempio di situazioni di gioco in cui dovete mirare o mantenere un bersaglio nel mirino potrebbe essere meglio abbassare il DPI. Per questo in alcuni giochi si opta per un DPI più basso, e diversi mouse da gaming sono dotati di pulsanti dedicati (chiamati DPI On-the-fly) che potete utilizzare per regolare istantaneamente i DPI.