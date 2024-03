Cosa sono i commenti Hype su Instagram?

Instagram è un social media e, in quanto tale, si basa sulle interazioni. L'importanza delle interazioni ha un valore inestimabile per tutti coloro che creano contenuti con lo scopo di farsi pubblicità, o magari di diventare influencer accumulare nuovi follow. È nell'interesse di Meta Platform sviluppare strategie e soluzioni pensate per aiutare i content creator (l'anima dei social media, senza i quali ci sarebbe ben poco da vedere) a costruire interazioni e sviluppare engagement. Da qui nasce il concetto dei commenti Hype su Instagram, che adesso andremo ad esplorare nel dettaglio.

Indice

L’importanza delle interazioni

Il mondo social è fatto di contenuti, è vero, ma senza le persone che li guardano, li commentano e li condividono, questo spazio sarebbe una semplice vetrina. Come ogni vetrina, sarebbe bello da vedere, ma assai impersonale e in qualche modo "distaccato" dalla realtà. I social hanno ribaltato il concetto di vetrina, trasformandolo in un luogo dove puoi mettere i tuoi contenuti in spazi (relativamente) sicuri, in cui è possibile stimolare e incentivare la reazione degli utenti attraverso strumenti studiati e funzioni nuove, che invogliano a sperimentare. I content creator usano questi strumenti per "misurare" il livello di popolarità dei loro canali, mentre gli utenti esprimono la loro opinione e hanno l'opportunità di essere "visti", ed essere "letti". Si potrebbe discutere del problema delle relazioni parasociali generate da questo fenomeno, ma non è questo il luogo. Parliamo di Instagram e del suo nuovo strumento: l'hype.

Come funziona l’Hype su Instagram?

Attualmente ancora in fase di testing, l'hype è uno strumento per il momento disponibile solo a un numero relativamente ristretto a una cerchia di utenti. Esso può essere attivato per sollecitare le interazioni da parte di chi visualizza. Già, ma come? Pensiamo alle storie su Instagram. Esse rappresentano il suo vero successo, e il motivo per cui questo social sta acquisendo popolarità a scapito dell'impolverato Facebook. Le storie sono contenuti ideali perché sono immediati, brevi e durano solo 24 ore. Insomma: la loro impermanenza, brevità ed efficacia li rende perfetti per attirare gli utenti all'interno di un canale, per diffondere un video interessante o magari per fare un tease trailer di un reel più lungo. Sì, è vero, quando apriamo Instagram scrolliamo ancora il feed. Ma lo facciamo con meno attenzione di quanta non prestiamo alle storie. Quando scorri le storie, ti sarai accorto di avere la possibilità di commentarle. Potresti commentarle con una reazione emoji, oppure con un messaggio DM (direct message) in privato. Quando qualcuno commenta una tua storia, solo tu puoi vedere ciò che ti è stato scritto. Allo stesso modo, solo tu puoi vedere il numero di interazioni alle tue storie. I commenti Hype cambiano le regole del gioco. Attraverso questa funzione, infatti, i commenti possono essere visualizzati anche da tutti gli utenti che guardano la storia. Si tratta di una funzione alternativa, e non sostitutiva, di quelle già esistenti. Insomma: un'opzione in più, perfetta per coinvolgere e far discutere.

Hype su Instagram spiegato facile

Per scendere meglio nel dettaglio, Hype permette agli utenti di pubblicare un commento sulle storie degli altri. Questo commento apparirà nelle storie altrui, permettendo di aprire una discussione all'interno della storia stessa. Perché? Molto spesso le storie, pur essendo contenuti a tempo determinato, hanno un'efficacia non paragonabile a tutti gli altri. L'obiettivo dichiarato da Meta è quello di favorire il coinvolgimento degli utenti attraverso strumenti come Hype, ma anche i post collaborativi e ancor tantissime altre funzioni. L'idea è nata dall'incremento del numero dei DM in risposta alle storie Instagram, e non è un caso: si tratta di un modo facile e veloce per mettersi in contatto con un creator in privato, senza disturbarlo e soprattutto senza mettersi in piazza.

Come si usa Hype?

La funzione Hype verrà rilasciata gradualmente a tutti gli utenti Instagram, ma ci vorrà ancora del tempo. Se sei interessato a provarla, ti consigliamo caldamente di mantenere aggiornata la tua applicazione e consultare il profilo ufficiale Instagram sul social. In questo modo avrai idee più chiare sulle tempistiche. Se hai già Hype, puoi attivare la funzione recandoti nella sezione dedicata alle Storie. Tocca la rotellina in alto a sinistra e scegli l'opzione "Storie". Da qui puoi verificare, nella sezione Risposte, chi può rispondere ai tuoi contenuti e chi invece no. È verosimile pensare che la funzione Hype apparirà in questo menu. Sempre da qui avrai la possibilità di impedire le risposte ai tuo contenuti: in questo modo puoi ridurre l'interazione con le altre persone. Una strategia molto efficace, specialmente per chi desidera non essere disturbato.