Cosa sono i podcast e dove ascoltarli

Andiamo a scoprire tutti i dettagli riguardanti questo fantastico formato e vedrete che con i giusti suggerimenti non ne potrete più fare a meno, ma prima di tutto vi ricordiamo il nostro approfondimento per come salvare i podcast su iPhone e iPad .

Perché anni di pratica con la radio ci hanno abituato a sintonizzarci su un canale, all'ora in cui sappiamo che c'è il nostro programma preferito, e cadere in una cupa disperazione in caso non possiamo ascoltarlo. Con i podcast questo non è un problema: potrete accedere a un mondo incredibilmente vasto di contenuti , che potete ascoltare quando preferite e sul dispositivo che vi fa più comodo, che sia il telefono, un computer o anche un altoparlante smart.

Indice

Cosa sono i podcast

I podcast sono contenuti audio in stile radio (ma ci sono anche i podcast video) che vengono trasmessi tramite Internet utilizzando il protocollo di codifica dei dati RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary o RDF Site Summary) e si possono ascoltare attraverso il browser o app specifiche su smartphone, tablet, computer o altri dispositivi elettronici.

La parola deriva da pod, che in inglese significa "contenitore" e cast, ovvero "trasmissione" (notate l'assonanza con la parola iPod? Ne parleremo più avanti) e in effetti il podcast sono dei programmi diffusi via etere, anche se riprendono un concetto, quello dei contenuti radiofonici, affatto nuovo.

In genere un podcast si svolge attorno a un argomento specifico, che può essere dei più vari, da intrattenimento ad approfondimento, spettacolo o storia, scienze, musica o attualità.

Questi sono i tipi di podcast più popolari (che possono mischiarsi anche all'interno dello stesso podcast):

stile conversazionale in cui gli host presentano contenuti come se fosse un talk show

interviste

si raccontano storie di fantasia

vengono esposti eventi storici o comunque contenuti di saggistica

stile lezione dove si insegna un argomento

stile giornalismo investigativo che presentano rapporti oggettivi

stile game-show in cui i concorrenti competono l'uno contro l'altro o contro l'ospite

i conduttori accettano chiamate dagli ascoltatori, che contribuiscono alla discussione

In generale, i contenuti più popolari sono quelli che riguardano i seguenti generi: commedia, notizie, storie di crimine reali, sport e salute e fitness.

I podcast sono tenuti da uno o più presentatori, con l'eventuale aggiunta di contenuti musicali o audio di vario tipo, e possono essere singoli o presentati in serie, della durata di pochi minuti o ore (la durata media è 40 minuti). Ma tutti sono caratterizzati da una particolarità: l'alta qualità di produzione, proprio come avviene per un programma radiofonico.

Sebbene ogni contenuto abbia uno stile unico, in genere i podcast seguono uno di questi tre formati: stand-alone, a episodi, a tema. Stand alone è un podcast che potete ascoltare singolarmente, mentre quelli a episodi prevedono una serie di podcast da ascoltare in un certo ordine. Se invece sono a tema, ogni episodio è a sé stante, ma connesso agli altri episodi per contenuti e potrebbe essere interessante ascoltare anche gli altri per poterlo apprezzare appieno.

Inoltre i podcast sono di norma preregistrati, ma alcuni possono essere presentati anche dal vivo, come può accadere su piattaforme come Twitch o YouTube.

In caso vi chiedeste da dove derivano i podcast, bisogna fare un salto indietro nel tempo di oltre vent'anni, al tempo degli iPod. Esatto la parola podcast richiama iPod, e c'è un motivo validissimo per questo. Negli anni 2000 i riproduttori MP3 portatili della mela spopolavano, e anche se non avevano inventato il concetto di lettore MP3, lo avevano reso popolare.

Per questo sono nate le piattaforme di streaming radio su Internet come Pandora.

A questo punto, diverse persone avevano iniziato a chiedersi se fosse possibile trasferire sugli iPod i contenuti radiofonici, in modo da poterli ascoltare quando preferivano, proprio come se fosse stata una canzone. Dopo qualche anno di sviluppo, nel 2004 Adam Curry e Dave Winer hanno realizzato questa idea creando un software RSS chiamato iPodder, che poteva scaricare le trasmissioni radio da internet sugli iPod.

Secondo Winer, il primo podcast vero e proprio è stato un'intervista da lui registrata con Christopher Lydon (il conduttore radiofonico del popolarissimo programma Open Source, ora un podcast). All'inizio non c'era un termine definito per chiamare questo genere di contenuti, per cui si usavano le definizioni podcast, audio blogging e persino guerilla media. Nel tempo, la scelta si è ridotta tra audio blog e podcast, e infine podcast ha preso piede come il termine preferito.

Questa non è stata una scelta di qualcuno, ma semplicemente dagli utenti. Dal 2004 a oggi ecco l'andamento delle ricerche su Google per podcast (in basso) e audio blog (in alto).