Cosa sono le pompe di calore e come funzionano

Visto l'accordo raggiunto dall'Europa a fine 2023 per eliminare gradualmente le caldaie a combustibili fossili entro il 2040, è sempre più pressante cercare soluzioni alternative , ed è quindi probabile che abbiate sentito parlare delle pompe di calore come strumento da utilizzare per il riscaldamento.

Cosa sono le pompe di calore

Le pompe di calore sono infatti una soluzione non solo efficiente, ma anche sostenibile, e grazie alla direttiva sulle energie rinnovabili europea (RED III) lo diventeranno sempre di più (in quanto si utilizzerà sempre meno energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili).

Questa soluzione è diventata sempre più rilevante per il riscaldamento domestico , in quanto l'Unione Europea ha stabilito degli obiettivi di sostenibilità, sia per quanto riguarda le emissioni, che entro il 2030 devono essere ridotte del 55%, che sul fronte dell'efficienza delle abitazioni, con la direttiva Casa Green .

Una pompa di calore è un impianto che consente di riscaldare o raffreddare un edificio, in modo simile a un condizionatore d'aria, ma fornendo al bisogno anche calore e acqua calda (in questo caso utilizzando un serbatoio di accumulo perché non sono in grado di produrre acqua calda immediatamente), utilizzando l'aria, l'acqua o il calore del terreno , e l'elettricità come fonte di alimentazione.

Questa soluzione è adatta per edifici che non possono essere ottimizzati o comunque a climi più freddi , e quindi richiede una temperatura di mandata più elevata. Il sistema può essere abbinato a un sistema solare termico per la fornitura di acqua calda o anche a sistemi più convenzionali come a gas, pellet o legna.

Ci sono poi i sistemi monovalenti , in cui la pompa di calore è utilizzata come unica fonte di energia per il riscaldamento, e quindi richiede una maggiore ottimizzazione energetica in quanto la temperatura di mandata è meno elevata, e i sistemi bivalenti, in cui la pompa di calore è combinata con altre soluzioni di riscaldamento.

La pompa di calore è infatti sostanzialmente un impianto che sottrae energia da un certo tipo di sorgente (aria, acqua o terreno) e attraverso un meccanismo simile a quello del frigorifero la utilizza per riscaldare la casa. Ci sono quindi diversi tipi di pompe di calore , a seconda del materiale che utilizzano per recuperare energia:

Quindi le pompe di calore hanno diversi vantaggi rispetto alle caldaie: sono più efficienti (uno studio ha confermato un risparmio medio per famiglia tra i 200 e i 400 euro sul costo del gas), inquinano meno (non hanno emissioni) e consentono l'accesso a forti incentivi fiscali.

Per favorire questa transizione, in Italia sono stati messi a disposizione più di 15 miliardi di euro del Pnrr, che consentono di accedere a varie forme di detrazioni fiscali e incentivi, come l'Ecobonus 65% e Bonus casa 50% , il Superbonus e il Conto Termico 2.0.

Come funzionano le pompe di calore

Questo valore, che a seconda del tipo di pompa può variare tra i 3 e 4 kWh per kWh di elettricità, può essere indicato dal coefficiente di prestazione stagionale (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance) o dal coefficiente di prestazione (COP, Coefficient of Performance), e oltre a dare una misura dell'efficienza di un impianto indica anche la compatibilità tra impianti.

In generale, bisogna tenere presente che l'efficienza di una pompa di calore si ottiene dal rapporto tra il calore a disposizione per riscaldare l'ambiente e l'energia elettrica consumata per ottenerlo.

Il sistema può avvenire sia in maniera attiva , che richiede l'apporto di energia elettrica per azionare il compressore ed è in genere utilizzato nelle pompe di calore aria - acqua, o in maniera passiva .

Ma abbiamo parlato anche di raffrescamento: come funziona in questo caso una pompa di calore? Il funzionamento è lo stesso, ma in direzione opposta rispetto al riscaldamento, in quanto la pompa di calore, che è reversibile, estrae il calore dall'edificio e lo trasferisce all'ambiente attraverso lo stesso circuito.

Infine, il fluido refrigerante passa attraverso l'espansore, che lo trasforma in parte in vapore, raffreddandolo e consentendogli di tornare alla temperatura iniziale, per poter ricominciare il ciclo.

A questo punto il gas confluisce nel compressore, azionato elettricamente, dove viene compresso e riscaldato, per poi passare nel condensatore. Qui avviene il secondo passaggio di stato, in quanto il gas viene sottoposto a condensazione e torna allo stato liquido.

Quindi quello che si fa è utilizzare un fluido dal punto di ebollizione molto basso e sfruttarne evaporazione e condensazione per rilasciare calore. Il processo inizia con l'evaporatore, in cui il fluido riceve l'energia termica dall'ambiente ed evapora.

Come immaginerete, queste sorgenti non sono in grado di fornire direttamente calore, ma si può sfruttare un principio termodinamico, l'effetto Joule-Thompson , secondo il quale i gas cambiano la temperatura in seguito a una compressione o espansione, senza apporto di energia.

Cosa significa? In pratica la pompa di calore utilizza un gas che ha la capacità di assorbire il calore da una fonte di energia naturale , come aria, acqua o terreno (la scelta dipende dalle caratteristiche del luogo in cui si deve installare e dal fabbisogno termico).

Nel capitolo precedente abbiamo spiegato come le pompe di calore siano una soluzione per riscaldare o raffreddare le nostre case efficiente e sostenibile, e che funzionano secondo il principio del frigorifero.

Aria - aria

La pompa di calore aria - aria funziona estraendo calore dall'aria esterna e riscaldano l'edificio utilizzando l'aria, e quasi sicuramente ne avrete una già in casa: il condizionatore, che è usato quasi sempre per raffrescare.

Questa soluzione è molto efficiente, ma anche se rappresentano uno dei modi più efficienti per riscaldare la casa in inverno presentano dei limiti. Innanzitutto il clima deve essere piuttosto mite, con temperature che non scendano sotto i -25°C, in modo da minimizzare il rischio che la condensa si trasformi in ghiaccio.

Nonostante non sia un sistema molto popolare tra gli utenti, in realtà questa soluzione è molto efficiente e regola molto velocemente la temperatura all'interno di una stanza, a patto di utilizzarla nel modo giusto. Le accortezze da tenere presente per usarla meglio sono il mantenimento di una temperatura costante nell'ambiente, avere infissi in grado di ridurre la dispersione termica (questo è un presupposto che vale per tutte le pompe di calore), liberare sempre l'unità esterna da sporco e fogliame, pulire i filtri antipolvere dell'unità interna ed eseguire correttamente la manutenzione.

Alcune considerazioni da tenere presente per questo sistema è che l'unità esterna deve essere installata in un punto facile da raggiungere possa scaricare la condensa. Inoltre deve essere areata, quindi non posizionata in luoghi chiusi o piccoli, ma non esposta direttamente ai raggi solari, e bisogna tenere presente che produrrà un certo rumore.

Aria - acqua

Le pompe di calore aria - acqua funzionano in maniera simile alle pompe di calore aria - acqua, ma in questo caso il calore prelevato dall'aria esterna viene utilizzato per riscaldare l'acqua, che poi circola nell'impianto di distribuzione interno, in pratica risultando in un impianto di riscaldamento dall'aspetto non dissimile da quelli ordinari.

A questo proposito bisogna tenere presente che abbinare un impianto aria - acqua ai tradizionali radiatori non è la scelta più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto sarebbe necessario portare l'acqua a temperature piuttosto elevate, anche sopra i 70°C.

Per questo motivo la pompa di calore aria - acqua funziona meglio con impianti radianti di grandi dimensioni come il riscaldamento a pavimento, dove l'acqua può circolare a temperature tra 25 e 30°C, ed è quindi una soluzione indicata nei nuovi edifici.

Come per il riscaldamento aria - aria, anche qui si ha un'unità esterna che deve essere opportunamente posizionata per garantire la massima efficienza e che al contempo non disturbi né voi né i vicini.

C'è però un'ulteriore considerazione da fare, in quanto le pompe aria - acqua sono divise in due tipi di impianti, il sistema con pompa di calore monoblocco e quello con pompa di calore split.

Come suggerisce il nome, la differenza maggiore tra i due è che nel primo tutti i componenti sono nell'unità esterna, mentre nel secondo sono distribuiti tra due unità.

La pompa di calore monoblocco è quindi quella più semplice, sia da installare che mantenere, ed è indicata per chi non ha molto spazio e non necessita di una temperatura di mandata elevata.

Quella split è invece più flessibile e scalabile, ma può richiedere una maggiore manutenzione a seconda della distanza tra unità esterna e interna.

Acqua

Le pompe di calore ad acqua, come suggerisce il nome, funzionano prelevando il calore non dall'aria ma dall'acqua, che vene ricavata dalla falda o da pozzi sotterranei.

Il vantaggio di questo sistema è dato dal fatto che l'acqua garantisce una temperatura più costante, in quanto la temperatura media delle acque sotterranee è di 10°C, e si può utilizzare l'acqua giù esistente senza che sia necessaria la perforazione per installare un pozzo di estrazione. Inoltre l'acqua, una volta passata attraverso i pozzi di assorbimento, torna indietro nel ciclo naturale.

L'efficienza di questa soluzione è molto elevata, e può essere associata a ventilconvettori per il riscaldamento (acqua - aria) o a radiatori (acqua - acqua), ma ci sono alcune considerazioni da fare.

Prima di tutto, bisogna verificare che non ci siano regolamenti locali che possano interferire con l'installazione di un impianto del genere, in quanto non sempre le disposizioni a protezione del territorio lo consentono. In secondo luogo, bisogna controllare la qualità dell'acqua del sottosuolo, in quanto ha una profonda influenza sull'efficienza dell'impianto.

In caso non sia possibile installare un impianto di questo tipo, si può in genere adottare come alternativa una pompa di calore geotermica, ovvero che utilizza il terreno come fonte di calore. Andiamo a vedere come funziona.

Geotermiche

Le pompe di calore geotermiche utilizzano come fonte di calore, come suggerisce il nome, il terreno. Questa soluzione trae energia dal sottosuolo ed è molto efficiente, in quanto la temperatura del terreno è piuttosto costante nel corso dell'anno e si aggira intorno ai 12°.

Le pompe di calore geotermiche, che possono essere utilizzate sia d'inverno che in estate, necessitano però di un impianto piuttosto complesso, in quanto hanno bisogno di tubazioni in orizzontale, a serpentina, a 10-15 metri di profondità, o in verticale, tramite sonde geotermiche da installare anche a più di 100 metri di profondità.

Questo implica non solo un'analisi approfondita del terreno da parte di un geologo ma a volte anche una trivellazione profonda con macchinari adeguati, e quindi una preparazione molto maggiore rispetto ad altre soluzioni.

Ad assorbimento

Le pompe di calore ad assorbimento sono meno comuni delle altre tipologie di impianto, da cui differiscono in quanto non presentano la fase di compressione, sostituita dalla fase di generazione e da quella di assorbimento.

In questo caso la fonte energetica primaria, in genere un bruciatore, viene utilizzata per aumentare la temperatura della soluzione refrigerante, che evapora e quindi si separe nei due componenti.

Il fluido refrigerante in forma di vapore passa attraverso il rettificatore, e qui si separa ulteriormente dall'eventuale residuo d'acqua per poi entrare nello scambiatore di calore, l'equivalente del condensatore nelle pompe di calore elettriche.

Qui infatti avviene la condensazione, che comporta la cessione di calore all'acqua. A questo punto il refrigerante diminuisce di pressione progressivamente e si abbassa di temperatura.

In questo modo può prelevare calore dall'aria esterna, raffreddandola, ed evapora.

A questo punto il refrigerante passa nello scambiatore, dove si surriscalda e poi nel pre-assorbitore, dove si unisce con l'acqua e viene preriscaldato (fornendogli energia, in genere gas), dando luogo alla fase di assorbimento. Poi il liquido viene inviato allo scambiatore di calore, che serve da assorbitore e consente di cedere all'acqua dell'impianto termico una quantità di energia termica.

Infine la souzione esce dallo scambiatore ed è inviata al generatore, passando nuovamente per il pre-assorbitore e il rettificatore dove si pre-riscalda recuperando calore dal ciclo.