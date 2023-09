Ma cosa sono gli smart ring e a cosa servono ? Spinti da startup innovative ma con uno scarso impatto mediatico, oggigiorno questi dispositivi non sono così popolari, ma forse in futuro potrebbero diventarlo, e l'ultimo brevetto di Apple presentato ad agosto 2023 può rappresentare il punto di svolta.

I dispositivi indossabili sono ormai diventati parte integrante delle nostre vite, ma se spesso associamo a questa categoria dispositivi come smartwatch o fitness tracker , forse non tutti sanno che ci sono anche gli anelli intelligenti , i cosiddetti smart ring.

Indice

Cosa sono gli smart ring

Quindi gli smart ring possono compiere buona parte delle funzioni di un fitness tracker o di uno smartwatch, ma in un formato molto più comodo e tutto sommato elegante, senza considerare il fatto che le dita sono migliori per le misurazioni delle funzioni cardiache.

Questo significa che gli smart ring sono in genere dotati di numerosi sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, l'elettrocardiogramma, l'ossigeno del sangue o persino la pressione sanguigna, e di chip per la connessione come NFC e Bluetooth. Il tutto in un formato microscopico, un anello, appunto, da indossare su un dito. Con i dati raccolti, l'app collegata è in grado di determinare il vostro stato di salute, di allenamento, i modelli del sonno e molto di più.

Uno smart ring (anello intelligente in italiano), è un dispositivo elettronico indossabile dotato di diversi componenti in grado di analizzare il vostro stato di salute, di interfacciarsi con altri sistemi, per i pagamenti ad esempio, e di connettersi al vostro smartphone per lo scambio di dati.

Per questo motivo, sarebbero i dispositivi ideali per la salute, ma offrono anche maggiori sfide ingegneristiche e tecniche rispetto a uno smartwatch perché sono così piccoli.

Questo non riguarda solo i sensori, ma, ad esempio, anche la batteria.

Mentre gli anelli intelligenti e altri dispositivi indossabili come smartwatch e cinturini fitness condividono funzionalità simili, gli anelli intelligenti si caratterizzano per la forma, in quanto sono molto più piccoli di altri dispositivi indossabili, il che influisce sul comfort e sulla facilità d'uso, oltre che su un livello di discrezione che altri wearable non possono certo raggiungere. Tanto che gli anelli possono essere scambiati per accessori di moda, e non come prodotti tech.

Quindi rimarranno un prodotto di nicchia? Molto probabilmente no, c'è solo bisogno che un grande produttore raccolga la sfida e prenda il coraggio di lanciarli sul mercato, un po' come è accaduto con gli AirTag. Ed è quanto sta forse avvenendo con gli smart ring.

Nel momento in cui scriviamo, Samsung ha presentato da un anno un brevetto per un anello intelligente dotato di un sensore di misurazione del flusso di luce (PPG) e di un sensore per l'elettrocardiogramma (ECG) per misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, olter che per controllare da remoto dispositivi come laptop, smartphone e TV. Certo, ci si potrebbe domandare perché controllare questi prodotti con un anello, ma forse, visto che non se ne è più sentito parlare, Samsung deve ancora trovare una risposta convincente.

O forse Apple ha una risposta.

La casa della mela, forse il marchio in grado realmente di cambiare le carte in tavola, ad agosto 2023 ha depositato un brevetto per uno smart ring piuttosto diverso dagli altri e in effetti incentrato sul controllo di altri dispositivi e sulla ricezione di notifiche, invece che sui dati riguardanti la salute.

Stando al brevetto, lo smart ring di Apple sarebbe dotato di una struttura esterna girevole e vibrerebbe per avvisare di una notifica. Inoltre potrebbe essere usato per inviare comandi a un Apple Watch, agli AirPod, all'iPad o al Mac, oltre che a dispositivi connessi a HomeKit, per esempio per accendere le luci o attivare l'allarme.