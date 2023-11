Inutile negarlo: se potessimo scegliere, prenderemmo sempre l'ultimo telefono uscito sul mercato, con le funzionalità più nuove e le caratteristiche migliori. Ma mettere mano su un nuovo telefono a volte può essere troppo costoso: ecco perché potrebbe interessarvi sapere cosa sono gli smartphone ricondizionati e come acquistarli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo mercato, che non è esattamente la stessa cosa dell'usato, in quanto vi permette di entrare in possesso di dispositivi testati con rigore e su cui, a volte, sono state effettuate riparazioni. Ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su cosa sono i prodotti ricondizionati e dove acquistarli.

Indice

Cosa sono gli smartphone ricondizionati

Ma cos'è un telefono ricondizionato? Come abbiamo anticipato nell'introduzione, un telefono ricondizionato è essenzialmente un telefono di seconda mano, ma che è stato testato e riportato a uno stato di funzionamento ottimale (oltre a essere igienizzato). Questo significa che piuttosto che essere venduto direttamente, il dispositivo è passato attraverso un processo di controllo ed eventualmente riparazione, in modo da assicurarsi che rispetti un certo standard. L'origine di questi prodotti è delle più varie: può essere un telefono restituito entro il periodo di reso, o un dispositivo rimandato indietro perché aveva un difetto, che successivamente è stato riparato, oppure perché proviene da un programma che permette agli iscritti di ricevere il nuovo modello ogni anno. Qualunque sia la sua origine, i telefoni ricondizionati, per quanto tutti funzionanti e comunque preparati secondo uno standard elevato, hanno spesso associato un grado di qualità in modo da permettere a un eventuale acquirente di sapere cosa aspettarsi. Questi potrebbero essere delle lettere, come Grado A, B o C, oppure delle descrizioni, come Ottimo, Come nuovo o Buono, che definiscono la presenza o meno della scatola originale e dei suoi accessori, la presenza di graffi o anche ammaccature, ma comunque perfettamente funzionanti. I test eseguiti di solito comportano la verifica che i pulsanti e la fotocamera funzionino e se la batteria si carichi. Il venditore controllerà anche la qualità dell'audio, il touch screen e quanto bene il telefono si connette a Wi-Fi e alle reti cellulari 4G/5G. Una differenza che si noterà è che la maggior parte dei telefoni non sarà venduta in una nuova confezione e non conterrà i soliti accessori per il telefono, anche se ormai tutti i telefoni vengono venduti solo con lo stretto indispensabile. Infine, il telefono verrà ripristinato allo stato di fabbrica, quindi tutti i dati del precedente proprietario saranno cancellati. Queste caratteristiche consentono ai telefoni ricondizionati di ottenere il loro più grande vantaggio: il prezzo. Se infatti un telefono ricondizionato non avrà un prezzo basso come un telefono usato, sarà comunque inferiore al nuovo, in genere nell'ordine del 20%.

Conviene acquistare smartphone ricondizionati?

Quando si tratta di un telefono ricondizionato ci sono diversi aspetti da tenere presente, quindi può essere utile analizzare i pro e i contro di questa scelta. Tra i vantaggi, c'è sicuramente il prezzo, in quanto un telefono ricondizionato, come abbiamo già anticipato, consente di risparmiare anche il 20% rispetto al nuovo (e magari ancora di più durante certi periodo, come il Black Friday). Un altro vantaggio è che con i telefoni ricondizionati avete la sicurezza che sono perfettamente funzionanti, perché vengono sottoposti a diversi cicli di test e qualsiasi guasto viene riparato prima della vendita. Ma non solo. I telefoni ricondizionati hanno anche un periodo di garanzia, che in genere è ridotta a un anno, ma comunque sufficiente per dare una certa tranquillità per il nostro acquisto. Inoltre comprare un telefono ricondizionato rappresenta una scelta sostenibile, sia perché si continua a utilizzare un dispositivo "scartato" che potrebbe altrimenti venire buttato e non si reimmette sul mercato un nuovo prodotto, sia perché un cellulare ricondizionato può durare anche quanto un cellulare nuovo, quindi non avrete per forza bisogno di cambiarlo prima. Tra gli svantaggi da considerare, è che un telefono ricondizionato probabilmente sarà della generazione precedente rispetto a quella attuale. Questo significa che vi dovrete accontentare di non avere le caratteristiche più recenti o le ultime novità. Inoltre questi dispositivi spesso non vengono spediti nella scatola originale e possono non avere accessori. Per gli aridi standard odierni, potrebbe non essere una grave mancanza, ma è comunque un aspetto da considerare. Il fatto che sia un modello precedente rispetto all'ultimo uscito sul mercato significa inoltre che il telefono avrà un supporto software inferiore, almeno di un anno. Un altro aspetto da tenere presente è che nonostante il prezzo sia inferiore al nuovo, sarà molto probabilmente superiore a quello di un telefono usato. Infine, tenete presente che potrebbero esserci segni di graffi: solo perché il telefono è stato riparato non significa che non sembrerà usato. Chiariti questi aspetti, andiamo a vedere come comprare un telefono ricondizionato e quali sono i migliori siti presso cui effettuare l'acquisto.

Come acquistare smartphone ricondizionati: i migliori siti

Vi state chiedendo come acquistare un telefono ricondizionato? La procedura è esattamente la stessa dell'acquisto di un telefono nuovo, con la differenza che dovrete andare su un sito o sulla sezione di un eCommerce dedicata. Qui sotto trovate elencati alcuni dei siti più popolari, vediamo come usarli. Amazon Amazon è un sito molto interessante per trovare telefoni ricondizionati, e permette anche di fare un confronto diretto con i cellulari usati. La piattaforma di eCommerce infatti dispone sia di Amazon Warehouse Deals, la sezione dedicata all'usato, che (dal 2017 in Italia) di Amazon Renewed. Il servizio, a differenza di Warehouse, offre infatti prodotti testati da un fornitore qualificato e, sebbene possano avere piccoli difetti estetici e non essere inseriti nella confezione originale, sono tutti perfettamente funzionanti, con gli accessori previsti e batterie con capacità superiore all'80% rispetto all'equivalente nuovo. Inoltre, avrete la garanzia di un anno e la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni come qualunque acquisto su Amazon. Amazon Renewed presenta tre gradi di qualità: Condizioni eccellenti : nessun segno di danno estetico se tenuti a 30 cm di distanza.

: nessun segno di danno estetico se tenuti a 30 cm di distanza. Buone condizioni : leggeri graffi, appena visibili quando si tiene il dispositivo a 30 cm di distanza.

: leggeri graffi, appena visibili quando si tiene il dispositivo a 30 cm di distanza. Condizioni accettabili: graffi visibili quando si tiene il dispositivo a 30 cm di distanza e percettibili al tatto. Acquistare su Amazon Renewed è semplicissimo: andate sul sito dedicato e cliccate sulla scheda smartphone in basso. Per vedere le condizioni di un dispositivo in particolare, cliccateci sopra e in alto a destra e sotto nella descrizione vi verranno mostrate le informazioni che cercate.

Se siete interessati, aggiungetelo al carrello cliccando in alto a destra sul pulsante Aggiungi al carrello e procedete con l'acquisto, eventualmente effettuando l'accesso con il vostro account. Apple Forse non sapete che anche Apple offre una sezione di prodotti ricondizionati certificati direttamente da Apple. La casa della mela offre una garanzia di un anno su una selezione di dispositivi testati e con componenti (se necessario) sostituiti con ricambi originali. Gli iPhone in particolari vengono dotati di batteria e guscio esterno nuovi di zecca, e tutti sono dotati degli accessori necessari, con una scatola nuova bianca. I dispositivi, che non vengono proposti per gradi di qualità, includono fino a 90 giorni di assistenza gratuita, che potrete estendere con una copertura AppleCare, e potrete accedere ad alcune promozioni, come alcuni mesi di Apple Music gratuiti, a seconda del periodo. Per acquistare iPhone ricondizionati su Apple Store, andate a questo indirizzo e cliccate in basso su iPhone. A sinistra avrete un pannello con i modelli disponibili e i filtri per Colore o Capacità. In alto a destra, invece, potete ordinare i prodotti per prezzo, più basso o alto. A ogni dispositivo è associata una scheda con il nome del modello, la capacità e il colore. Sotto, vedete il prezzo di vendita e quello originale, con indicato il risparmio.

Per acquistare un telefono, cliccateci sopra e controllate le informazioni relative alla consegna o al ritiro (la consegna è gratuita). Potete eventualmente scegliere una diversa capacità di memoria o colore, poi cliccate sul pulsante Aggiungi, per aggiungerlo al carrello, o su Paga con Apple Pay per procedere direttamente. Mediaworld Anche Mediaworld offre una sezione dedicata ai prodotti ricondizionati, tra cui i telefoni, con sconti tra il 5 e il 50% e la consegna gratuita. Mediaworld offre una garanzia di 24 mesi anche per i prodotti ricondizionati, che sono venduti con una serie di classificazioni in base alla qualità: Confezione Originale integra: O Originale non integra: K Non originale integra: R

Accessori Principali presenti: O Principali non presenti: K Non previsti: N

Estetica Come nuovo: A Ottima: B Buona: C Con imperfezioni: D

Stato funzionante: N

Per usufruire del servizio, andate sul sito e cliccate in basso a sinistra su Telefonia. Qui a sinistra potete scegliere tra smartphone e cellulari oppure iPhone, e sotto selezionate la marca. Potete anche impostare dei filtri per prezzo, condizioni, colore o altro. Per ogni prodotto vedrete il nome, la qualità e due prezzi, quello del prodotto nuovo e quello ricondizionato. Potete aggiungere direttamente il prodotto al carrello cliccando su Aggiungi al carrello, oppure cliccarci sopra per vederne le caratteristiche e poi aggiungerlo al carrello, da cui completare l'acquisto. Swappie Se siete interessati a un iPhone ricondizionato, un ottimo sito a cui rivolgersi è Swappie, un servizio che vi consente di vendere il vecchio telefono o di comprarne uno ricondizionato. Qui potete trovare la nostra guida dedicata su come usare la piattaforma per vendere, mentre per acquistare è ancora più semplice in quanto è come un qualsiasi sito di eCommerce, solo dedicato agli iPhone ricondizionati. Quando riceve i telefoni dagli utenti, Swappie li sottopone a un processo di test e ricondizionamento in 52 fasi, per poi dividerli in tre categorie: Eccellente, Ottimo e Accettabile. Swappie garantisce che la batteria sia almeno all'80%, ma se volete la batteria nuova potete passare alla Premium Series, con un sovrapprezzo (e che aggiunge anche condizioni estetiche perfette e garanzia di riacquisto). Inoltre la piattaforma offre 12 mesi di garanzia e, per chi vuole più tranquillità, c'è Swappie Care, il servizio di sostituzione per qualsiasi problemi.

Per usarlo, andate sul sito e cliccate in alto su Acquista. Nella pagina, a sinistra troverete il menu di ordinamento e i filtri per mostrare i prodotti che vi interessano a seconda del prezzo, delle condizioni o delle caratteristiche. Ogni scheda mostrerà il modello del telefono, i colori e i tagli di memoria disponibili e il prezzo di partenza. Cliccate su una e potrete scegliere le varie caratteristiche del telefono, con i sovrapprezzi in base anche alle condizioni, ai tagli di memoria, al colore o al fatto o meno di volere una batteria nuova. Completata la scelta, cliccate in basso sul pulsante Aggiungi al carrello. A questo punto, se non l'avete già fatto, dovrete iscrivervi e completare l'acquisto. Rebuy Un altro sito molto famoso per l'acquisto di prodotti di elettronica ricondizionati, tra cui ovviamente i telefoni, è Rebuy. Il servizio, come Swappie, acquista anche i vostri telefoni, mentre per quanto riguarda la vendita offre telefoni di tutte le marche, come Apple, Samsung, Xiaomi o altri, a prezzi piuttosto interessanti. Le caratteristiche sono il diritto di recesso fino a 21 giorni, sconti fino al 50% del prezzo del nuovo e soprattutto una garanzia fino a 3 anni. I prodotti proposti da Rebuy sono suddivisi in base a quattro qualità estetiche relative alle condizioni visive, determinate dalla presenza o meno di segni di usura: Come nuovo : privo di segni o con possibili segni minimi di utilizzo.

: privo di segni o con possibili segni minimi di utilizzo. Molto buono : possibili tracce di usura di lieve entità.

: possibili tracce di usura di lieve entità. Buono: possibili segni di utilizzo significativi.

possibili segni di utilizzo significativi. Accettabile: possibili segni di usura evidenti. Per acquistare su Rebuy, recatevi sul sito e scorrete verso il basso, poi cliccate su Smartphone e cellulari sotto Esplora le nostre categorie.

Adesso vi troverete nella schermata principale relativa ai telefoni. A sinistra troverete il pannello con i filtri, per selezionare la marca, la fascia di prezzo, il sistema operativo, le condizioni e molto altro. In alto trovate le categorie principali, come Sotto i 200 euro o Stato "Come nuovo", e sotto le varie offerte, con i modelli di telefono, la disponibilità e il prezzo. Cliccateci sopra e potrete scegliere i tagli di memoria, il colore e le condizioni estetiche, poi a destra cliccate sul pulsante Nel carrello e potrete procedere all'acquisto registrandovi.

Come acquistare smartphone ricondizionati: i migliori siti

Nel capitolo precedente abbiamo indicato come acquistare smartphone ricondizionati da alcuni dei siti più popolari. Ma quali sono i migliori siti per essere sicuri di fare un acquisto controllato e non ricevere brutte sorprese? Sicuramente un buon punto di partenza sono le piattaforme sopra descritte, quindi Amazon, Apple, Swappie, Mediaworld e Rebuy, ma non sono i soli. Vediamone altri che potrebbero fare al caso vostro in caso non troviate quello che cercate in questi siti, fermo restando che non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito ai prodotti venduti. TrenDevice TrenDevice è tra i migliori siti dove trovare telefoni ricondizionati, con un particolare accento su iPhone e smartphone Galaxy. Il servizio offre 30 giorni per il reso, batteria anche nuova, garanzia di 12 mesi e tre gradi di ricondizionamento: Grado A : con lievi imperfezioni estetiche o graffi

: con lievi imperfezioni estetiche o graffi Grado B: il miglior rapporto qualità-prezzo, con evidenti difetti estetici come graffi e/o scheggiature laterali

B: il miglior rapporto qualità-prezzo, con evidenti difetti estetici come graffi e/o scheggiature laterali Grado C: perfetto se volete risparmiare, con difetti estetici più marcati come ammaccature laterali o graffi Dopo essere andati sul sito del servizio, scorrete in basso e cliccate su iPhone o Samsung sotto la scritta "Quale smartphone o tablet ricondizionato stai cercando?". Nella pagina successiva poterete selezionare il dispositivo che fa per voi. Refurbed Refurbed offre una garanzia minima di 12 mesi, con 30 giorni di prova gratuita e con il minor impatto ambientale possibile. Dopo essere andati sul sito, cliccate a sinistra su Smartphone per selezionare le categorie, poi in alto troverete una serie di filtri, come Marca e fascia di prezzo, ma potete aggiungerne altri. Per ogni dispositivo c'è il nome, il costo da nuovo e il prezzo scontato. Cliccate su una scheda e potrete scegliere colore, tagli di memoria e il grado estetico (tra Ottimo, Molto buono, Buono), oltre a decidere se estendere la garanzia. Infine cliccate su Aggiungi al carrello e completate la procedura di pagamento, effettuando l'accesso con il vostro account. CertiDeal CertiDeal è un servizio specializzato in iPhone e telefoni Samsung, che consente di comprare telefoni ricondizionati a prezzi vantaggiosi. La piattaforma offre 30 punti di controllo, un risparmio fino al 70%, 21 giorni per il reso e garanzia di 24 mesi. Per utilizzarlo, andate sul sito e scorrete in basso fino alla sezione smartphone (in alternativa, cliccate in alto a sinistra su Tutti i prodotti e selezionate iPhone o Samsung). Per ogni prodotto, vedrete il modello, il colore, il prezzo e le condizioni (tra Premium, Eccellente, Molto buono e Corretto). Cliccateci sopra e potrete impostare alcune scelte come colore, taglio di memoria e condizioni, e vedere altre informazioni, come lo stato della batteria. Cliccate a destra su Aggiungi al carrello e concretizzate l'acquisto, eventualmente effettuando l'accesso alla piattaforma.

Domande e risposte

Quanto sono affidabili i telefoni ricondizionati? I telefoni ricondizionati sono prodotti molto affidabili, ma dovrete acquistarli da siti conosciuti e verificati. Per sapere quali sono i migliori, non solo per offerte e varietà, ma anche per la qualità dei test e l'assistenza post vendita, potete controllare il nostro approfondimento