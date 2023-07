Proprio come qualsiasi piattaforma di social media, Instagram offre una funzione che vi permette di bloccare alcuni utenti, impedendo così loro di vedere il vostro profilo e seguirvi, ma esattamente cosa vede un contatto bloccato su Instagram? Potreste infatti avere una serie di motivi per bloccare qualcuno, ma vorreste anche sapere cosa può o non può vedere, e magari anche accedere a una lista di tutti gli utenti che avete bloccato, se possibile. Andiamo a rispondere a queste domande e come capire se un utente ci ha bloccato, ma non prima di ricordarvi come vedere le visualizzazioni su Instagram.

Indice

Cosa vede un contatto bloccato su Instagram

Come molti social, Instagram mette in primo piano l'utente, dandogli la possibilità non solo di pubblicare contenuti e racimolare sempre più follower, ma anche dandogli gli strumenti per vedere chi li sta seguendo. Ma vista l'assoluta esposizione che si può avere sui social, può capitare che veniate ricontattati da una vecchia conoscenza con cui non avete nessuna intenzione di riallacciare i rapporti, oppure che ci sia qualche utente che spamma senza pietà la vostra timeline. In questa situazione potrebbe essere necessario adottare misure estreme come il blocco, che consente agli utenti di gestire i propri follower, nascondendosi alle persone con cui non vogliamo avere a che fare. Bloccare un utente è semplicissimo, indipendentemente se stiamo operando da app per dispositivi mobili o PC, ma vi avvertiamo che è reciproco: lui non potrà vedere i vostri contenuti e voi non potrete vedere i suoi. Basta aprire l'app Instagram (o il sito), e su un post dove c'è un commento o il Mi piace di una persona toccare il nome del suo account. In alternativa, potete toccare l'icona del vostro account in basso a destra e in alto toccare follower. Qui vedete la lista dei vostri follower, toccate l'avatar di quello che volete bloccare. Oppure ancora, toccate l'icona a forma di lente di ingrandimento, cercare l'utente e toccate il suo avatar. Poi toccate l'icona con tre punti in alto a destra e infine toccate Blocca. Da una chat, invece, toccate l'icona a forma di aeroplanino in alto, toccate la chat con la persona da bloccare, poi la "i" nel cerchio e toccate Blocca. A questo punto avete bloccato un account, ma cosa può continuare a vedere questa persona e cosa no? Bloccare un utente Instagram significa che costui non sarà in grado di fare una serie di cose. Prima di tutto, i Mi piace e i commenti che la persona in questione ha messo sulle vostre foto e video saranno rimossi (sbloccarlo non li ripristinerà). Poi non potrà individuare il vostro profilo nella ricerca, anche se a causa di un problema di cache, la persona bloccata o voi potreste essere in grado di visualizzare il profilo dell'altro attraverso la ricerca, questo si fermerà dopo alcuni giorni. In secondo luogo, la persona bloccata non potrà vedere i vostri post, storie o punti salienti sul vostro profilo. Ma cosa può vedere? L'utente bloccato potrà vedere il vostro profilo, e se vi state chiedendo come questo sia possibile, è perché Instagram le persone che bloccate possono comunque vedere i vostri Mi piace e commenti ai post condivisi da account pubblici o che seguono (o sul suo account, a parte i Mi piace), quindi toccarli, come toccare tag o messaggi di gruppo, porterà la persona bloccata al vostro profilo, indipendentemente dal fatto che sia pubblico o privato.

Questo consentirà loro di vedere la vostra immagine del profilo, la biografia, il conteggio dei vostri post, dei follower e delle persone che seguite (quindi solo la parte in alto, mentre quella in basso risulterà vuota). Lo stesso vale anche da parte vostra. Potete visitare il profilo della persona bloccata, ma non sarete in grado di vedere post o storie. Inoltre la persona bloccata può vedere dalla vostra immagine di profilo eventuali cambiamenti, e lo stesso vale per la vostra biografia. Per quanto riguarda menzioni e tag, dopo aver bloccato qualcuno, la persona non potrà taggarvi né menzionare il vostro nome utente. Passando ai Messaggi diretti, le vostre chat con quella persona rimarranno nella vostra casella di posta di Direct, ma non potrete più inviarle messaggi, mentre se fate parte di una chat di gruppo insieme a qualcuno che avete bloccato, visualizzerete una finestra di dialogo in cui vi verrà chiesto se desiderate rimanere nel gruppo o abbandonarlo. Se scegliete di rimanere nel gruppo, potrete vedere i messaggi inviati dalla persona che avete bloccato. Se la persona che avete bloccato vi invia messaggi su Direct, non li riceverete e non vi verranno consegnati in un secondo momento se doveste sbloccare la persona in questione. Inoltre, dopo aver bloccato qualcuno, la persona in questione non potrà accedere a una stanza creata da voi qualora abbia effettuato l'accesso al suo account Instagram. Infine, se la persona che avete bloccato ha più account Instagram o Facebook, dovete bloccare ogni account, e se avete un account Facebook non configurato nel Centro gestione account, la persona che avete bloccato può ancora inviarvi messaggi o chiamarvi su tale account, a meno che non la bloccate anche su Facebook.

Come vedere le persone bloccate su Instagram

Se invece volete vedere un elenco delle persone che avete bloccato su Instagram, potete agire solo da app Instagram per Android e iPhone. Avviate l'app e toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra e poi l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra. Successivamente, toccate Impostazioni e privacy. In questa pagina, sotto la voce Chi può vedere i tuoi contenuti, toccate Utenti bloccati, e qui vedrete l'elenco di tutti gli account che avete bloccato su Instagram.

Da qui, potete anche sbloccare una persona toccando Sblocca a destra del suo nome, mentre se avete abilitato le funzioni collegate nei vostri account con il Centro gestione account, vedrete una lista degli account che potreste avere intenzione di bloccare. La lista si basa sugli account a cui avete impedito di inviare messaggi al vostro account Facebook, e per bloccarne uno toccate Blocca a destra del nome.

Come vedere chi ti ha bloccato su Instagram

Come abbiamo detto nel primo capitolo, quando venite bloccati su Instagram non potete più cercare il profilo di chi vi ha bloccato, non potete vedere i suoi post e le sue storie, né tanto meno interagirci o scrivergli messaggi diretti (o meglio, potrete farlo ma non gli arriveranno). Inoltre, non saprete che l'utente in questione vi ha bloccato in quanto Instagram non vi avviserà, ma potrete scoprirlo velocemente grazie a una serie di indizi. Come vedere una persona che vi ha bloccato su Instagram, quindi? Per prima cosa, potrete capire che una persona vi ha bloccato perché non potete trovare il suo profilo tramite ricerca. Se infatti da app toccate l'icona a forma di lente di ingrandimento in basso a sinistra e inserite il suo nome, non vi verrà riportato il profilo e verrà mostrato un errore. Come abbiamo detto, però, potrete comunque vedere il suo nome da commenti o Mi piace su profili pubblici o che seguite entrambi. Toccandolo, arriverete al profilo, ma qui vedrete solo il suo nome, la sua immagine e il numero di post pubblicati, di utenti seguiti o che segue. Sotto, non vedrete i suoi post (vedrete la scritta Ancora nessun post, come se chi vi ha bloccato non avesse mai pubblicato niente, il che è un controsenso visto che potete vedere il numero di post pubblicati). Quello che potete fare a questo punto è utilizzare un altro account per vedere il suo profilo e i suoi post, sempre che l'utente non abbia bloccato anche quello. In alternativa, potete uscire dal vostro account e fare una ricerca su Internet per vedere i contenuti pubblicati dall'utente. Un'altra cosa che non potete vedere di un utente bloccato sono le sue storie, il che è un altro indizio che, in caso la persona pubblichi diverse storie, siate stati bloccati. Anche in questo caso, potete utilizzare un altro account per vedere il suo profilo e controllare la presenza di nuove storie. Se le vedete, potrebbe voler dire che siete stati bloccati, sempre che l'utente in questione non abbia deciso di impostarle in modo da non mostrarvele attraverso l'opzione "amici più stretti", ma senza bloccarvi.

Domande e risposte

Come si capisce se una persona ti ha bloccato su Instagram? Instagram non vi avverte se siete stati bloccati da qualcuno, ma nondimeno avete alcuni indizi per poterlo quantomeno intuire. Prima di tutto, non potrete ricercare l'account nella ricerca Instagram. In secondo luogo, andando sul profilo della persona che presumibilmente vi ha bloccato non vedrete i suoi post, ma solo la scritta Ancora nessun post, come se non avesse mai pubblicato nulla. Inoltre non potrete vedere le sue Storie, non potrete taggarlo né menzionare il suo nome utente, e quando gli inviate messaggi diretti non vi risponderà.

Quando sblocchi una persona su Instagram se ne accorge? Instagram non invia notifiche quando bloccate o sbloccate una persona, quindi questa non se ne accorgerà direttamente. Nondimeno, potrebbe da alcuni indizi capire che è stata sbloccata in quanto potrà vedere i vostri post e storie, potrà taggarvi e menzionarvi, oltre a potervi trovare nella ricerca di Instagram.