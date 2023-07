Cosa può succedere di male in un sito con poca o nulla moderazione, dove si scambiano immagini e gli utenti sono protetti dall'anonimato? Niente di buono, come potete immaginare, e anche se mossa forse da ottimi intenti, la mente di Poole, detto moot, non ha partorito il migliore dei risultati: scopriamo perché, come usarlo e quali sono i suoi eredi spirituali, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su Omegle .

Ma cos'è 4chan e perché è così contestato? Anonimato è la parola chiave, e per un certo periodo quel ragazzino, il cui nome è Christopher Poole, è stato considerato, per la sua difesa di un Internet "opaco", l'antitesi di Mark Zuckerberg , promotore invece di un Internet trasparente (e qui si potrebbe discutere).

Indice

Cos'è 4chan

Mentre il mondo di Internet evolve sempre più velocemente verso social con video brevi e grafiche sempre più moderne e appaganti, chi aprisse il sito di 4chan per la prima volta forse potrebbe scambiarlo per un forum degli anni 2000 sul modo migliore per trasferire i floppy disk su CD.

E in effetti 4chan all'apparenza sembra innocuo, con il suo aspetto obsoleto e piuttosto ordinato: una homepage che mostra un elenco di "board" suddivise in categorie e sottocategorie.

Ma cosa sono le board e cos'è che si nasconde sotto questa superficie? Come abbiamo anticipato in apertura, nel 2003 Christopher Poole, detto moot, decise di fondare un sito che garantisse l'anonimato partendo dal codice di un'iimageboard che frequentava con soddisfazione, 2channel.

Un'imageboard, chiamata chan dall'abbreviazione di channel, è un tipo di sito Internet basato sulla pubblicazione di immagini da parte dei propri utenti, ed è suddiviso in diverse sezioni, chiamate appunto board, identificate da una lettera o da una sequenza di lettere che spesso corrispondono alla cartella del server remoto su cui è ospitato il contenuto.

Quello che rendeva speciale 2channel, la comunità online più popolare del Giappone nel 2007, era il fatto che garantisse l'anonimato degli utenti attraverso un sistema chiamato tripcode associati al nome, ovvero sequenze alfanumeriche generate in modo automatico da uno script. 2channel era in realtà un textboard, ovvero un sito di pubblicazione di testi, ma Poole lo ha arricchito con le immagini.

I social erano di là da venire e l'idea piacque immediatamente. Anzi, in certi sensi 4chan rappresenta il brodo primordiale delle piattaforme social. Condividere immagini, parlarne, senza censura (o comunque molto blanda), coperti da anonimato? Il mondo perfetto per Poole e amici, e indubbiamente il sito è servito da promotore per una serie di movimenti per la libertà e i diritti.

Per esempio, su 4chan si può pubblicare con qualsiasi soprannome, e se non si compila il campo Nome quando si pubblica un post, verrà mostrata la parola Anonymous. Esatto, da 4chan è nato Anonymous.

La pubblicazione è effimera, poiché i thread che ricevono risposte recenti vengono spostati in cima alla rispettiva bacheca e i vecchi thread vengono eliminati man mano che ne vengono creati di nuovi.

Per quanto riguarda gli argomenti, spaziano da innocui anime (i video di cartoni animati giapponesi) e manga a fotografia e televisione, a politica e (ovviamente) contenuti per adulti, per arrivare a contenuti di diverso genere, come armi o altro. Negli anni, diverse board sono state eliminate, tra cui una associata alla condivisione di materiale pedopornografico e una a contenuti di tipo razzista, ma erano la punta dell'iceberg.

La moderazione resta un problema. Nel 2011 Poole spiegò che i moderatori sulla piattaforma erano volontari e appena 20, il che spiega i problemi di gestione e l'ampia libertà.

Nel 2015 Poole abbandonò la piattaforma a seguito dello stress causato da una serie di controversie, la più famosa delle quali fu quella chiamata Gamergate, una campagna di molestie online misogine vagamente organizzata e alimentata dall'estrema destra contro il femminismo, la diversità e il progressismo nella cultura dei videogiochi.

Ma la bufera era dietro l'angolo. Già quell'anno era stato aperto il board /pol/, che avrebbe scatenato insieme a 8chan una campagna molto aggressiva di disinformazione online e contribuito all'elezione di Trump come Presidente degli Stati Uniti nel 2016.

4chan fu acquistata da Hiroyuki Nishimura, lo stesso proprietario di 2channel, e per un certo periodo sembrava la fine della piattaforma. Poi Nishimura ha diviso il sito in due domini, 4channel.org e 4chan.org. Il primo, destinato ai forum puliti e soprattutto che generano guadagno, mentre 4chan.org è rimasto il "pozzo nero" di Internet, ma, grazie alla competizione di intraprendenti utenti che l'hanno preso come spunto per i propri siti, un po' meno pericoloso.

Certo, pensare a un luogo dove chiunque può pubblicare quello che vuole, con il linguaggio che desidera e senza censura, rendono la piattaforma un luogo piuttosto sgradevole, e se negli anni d'oro rappresentava il covo per una sorta di "giustizieri" della rete da cui partivano strali contro le ingiustizie sociali, ora è frequentato molto da estremisti di destra e non più giovani affamati di sesso, mentre gli adolescenti si rivolgono ad altri lidi.

Nondimeno, si parla sempre di una piattaforma con più di 22 milioni di utenti al mese, con una fascia di età tra i 18 e 34 anni.

E a essere onesti, non tutti i board sono negativi. In alcuni si parla di tematiche sociali importanti, come nel LGBT vengono affrontati i problemi su come fare coming out, cambiare sesso e altro, e comunque il retaggio storico di 4chan, il suo essere stato un fulcro della controcultura di Internet e la creazione e divulgazione di importanti meme non possono essere snobbati facilmente.

Nondimeno, ci si potrebbe chiedere se modelli di intelligenza artificiale, così criticati perché allenati sul peggio dell'umanità che trasuda dalle piattaforme social, siano stati allenati anche su 4chan, ma abbiamo paura della risposta.

Volete comunque continuare? Vediamo come usarlo, ma prima un'ultima curiosità. Poole nel 2016 ha iniziato a lavorare in Google per lo sviluppo di Google+, e ha abbandonato l'azienda nel 2021.