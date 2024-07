Come funziona Netflix: tutto quello che c'è da sapere sul servizio di streaming

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, Netflix resta, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, la maggiore piattaforma di streaming video presente sul mercato per numero di abbonati. Difficile quindi che tu non abbia mai sentito il suo nome, ma magari adesso hai deciso di passare all'azione e sottoscrivere un abbonamento. Prima di farlo, però potresti essere interessato a sapere cos'è e come funziona Netflix, in modo da fare una scelta più ragionata e avere un'idea di cosa aspettarti dal servizio. Andiamo a scoprire quindi i dettagli sulla piattaforma, ovvero quanto costano i vari abbonamenti, come funzionano gli utenti extra e anche le carte regalo. Non solo, ma scopriremo anche cos'è Netflix Party e come vedere la piattaforma con Sky o TIMVision.

Indice

Cos'è Netflix

Con 277.65 milioni di utenti paganti (dati al secondo trimestre 2024 da Statista) e migliaia di film e serie TV in quasi 200 Paesi, Netflix è la principale piattaforma di streaming video al mondo. Nato nel 1997 come servizio di noleggio DVD per corrispondenza, la società si è adattata rapidamente alle diverse esigenze legate alla fruizione di contenuti su Internet, e un decennio dopo, nel 2007, ha lanciato la piattaforma di video-on-demand in abbonamento. Questo ha permesso agli abbonati di vedere i contenuti via via su sempre più dispositivi come computer, telefoni, console e TV. Da allora, nonostante non fosse la prima ad avventurarsi nello streaming, grazie a un modello di business aggressivo e a un ricco catalogo Netflix si è imposta nel settore. Nel 2015 il servizio è arrivato anche in Italia e in molti altri Paesi, ma questa crescita inarrestabile ha subito un contraccolpo nel 2022, registrando per la prima volta un forte calo di utenti. I motivi sono da ricercarsi nella competizione sempre più forte nel settore, data da piattaforme come Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+, e in una decisione impopolare ma necessaria come il taglio alla condivisione degli account. Ma Netflix ha saputo reagire con gli account extra e il piano con pubblicità: scopriamo cosa sono, oltre a vedere come funzionano le Gift card e Netflix Party.

Quanto costano gli abbonamenti a Netflix

Netflix mette a disposizione tre diversi piani di streaming: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il piano Netflix Standard con pubblicità costa 5,49 euro al mese e offre una serie di caratteristiche molto simili al piano Standard. Tra queste, la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta, il download su due dispositivi alla volta e la risoluzione massima fino a Full HD (1920 x 1080 pixel). Ci sono alcune limitazioni, come la mancanza di alcuni titoli tra quelli del catalogo (anche se non molti), e il download dei contenuti è limitato a 15 al mese. Come suggerisce il nome, il piano include una serie di pubblicità durante la visione dei contenuti, quantificabile in circa 4 minuti per ogni ora, ma non c'è pubblicità nei profili Bambini e neanche nella sezione Giochi. Il piano Netflix Standard da 12,99 euro al mese elimina i limiti del piano con pubblicità e offre qualche funzione in più. Le caratteristiche principali restano le stesse, come la risoluzione in Full HD, la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta e i download su due dispositivi alla volta. Il limite di contenuti scaricabili è però molto più alto, con 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo, e il catalogo è senza limitazioni: a oggi è composto di 7.667 titoli. Non solo, ma questo piano consente l'aggiunta di un utente extra per la condivisione dell'account con persone al di fuori del nucleo domestico. Infine il piano Netflix Premium da 17,99 euro al mese è per chi vuole il massimo, in quanto rispetto al piano Standard consente la visione in contemporanea su 4 dispositivi alla volta e i download su 6 dispositivi alla volta, sempre con il limite di 100 download per dispositivo La qualità video è molto più appagante, in quanto arriva a Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e l'audio è di un livello superiore, in quanto supporta l'Audio Spaziale rispetto all'audio surround 5.1 e Dolby Atmos dei piani Standard. Una nota sugli utenti extra, che con questo piano possono essere due.

Come funzionano gli utenti extra di Netflix

Con il taglio alla condivisione dell'account, Netflix ha introdotto nel 2023 gli utenti extra, una soluzione che consente di aggiungere uno o due utenti (a seconda del piano sottoscritto, Standar o Premium) che non appartengono al nucleo famigliare. I contenuti del servizio di streaming infatti possono essere visualizzati solo dagli appartenenti al nucleo famigliare, anche in contemporanea: l'accesso a chiunque altro verrà bloccato. C'è una soluzione: gli utenti extra. Al costo di 4,99 euro al mese si può infatti aggiungere un utente estraneo al nucleo al proprio piano. Nel caso del piano Standard da 12,99 euro al mese, si ha uno slot disponibile. Con il piano Premium da 17,99 euro al mese si hanno invece due slot disponibili. Il piano Standard con pubblicità invece non offre la possibilità di aggiungere un utente extra. Attenzione, perché a differenza di un abbonamento standard un account extra può sì guardare Netflix su qualsiasi dispositivo, ma solo su uno alla volta, e lo stesso per quanto riguarda la possibilità di scaricare i contenuti. Inoltre un utente extra può avere un solo profilo sull'account e non può crearne altri, e deve attivare l'account nello stesso Paese associato al titolare dell'account.

Come funziona la carta regalo Netflix

Le carte regalo Netflix sono carte prepagate che possono essere usate per regalare un abbonamento Netflix, o per pagarlo direttamente. I vantaggi di una carta regalo sono che consentono di accedere a qualsiasi abbonamento e che non scadono, quindi puoi usarla quando e dove vuoi. Le carte regalo hanno altre due caratteristiche: non sono rimborsabili, quindi una volta applicate possono essere solo utilizzate per guardare i contenuti della piattaforma fino al suo esaurimento, e non possono essere ricaricate. Questo significa che una volta scadute bisogna comprarne un'altra se si vuole continuare a utilizzare questa tipologia di pagamento. Un altro aspetto particolare è che si può scegliere l'aspetto della carta regalo tra numerosi disegni, che celebrano una festa particolare, come il Natale, una ricorrenza, come San Valentino o il Pride, o anche altro. Infine, se ti stai chiedendo quale sia il valore delle carte regalo di Netflix, sappi che puoi acquistarne una con il valore compreso tra 25 e 200 euro. Acquistare una carta regalo è semplicissimo: si può fare online sul sito di Amazon, GameStop, StartSelect o BeCharge, o in negozio fisico, nei punti vendita Sisal, Puntolis o GameStop. Scegliete tra le opzioni di personalizzazione, indicate l'importo e siete pronti. Se la acquistate online, dovrete indicare l'email o il numero di telefono del destinatario, in modo da potergliela inviare. Per usare una carta regalo Netflix basta trovare il codice di 16 cifre. Se si tratta di una carta fisica, devi grattare prima la pellicola argentata che vedi sul retro della carta, mentre per una carta digitale troverai il codice nell'email ricevuta. Adesso vai sul sito Netflix che consente di riscattarla: inserisci il codice di 16 cifre nello spazio apposito e clicca su Riscatta, poi inserisci l'indirizzo email associato al tuo account, o creane uno nuovo, e seleziona Inizia a guardare o Inizia l'abbonamento. Il saldo della carta verrà aggiunto al tuo account e il prossimo pagamento verrà prelevato da lì: Netflix ti invierà un promemoria via email 7 giorni prima che il saldo si esaurisca. Ti stai chiedendo come usare più carte regalo? Semplicissimo: inserisci ogni codice al momento del pagamento.

Come funziona Netflix Party

Netflix Party, ora chiamata TeleParty, non è una funzione ufficiale di Netflix, ma un'estensione di terze parti gratuita che consente di guardare i film e le serie TV della piattaforma in contemporanea con altre persone anche a distanza. Utilizzare Netflix Party è facilissimo e puoi farlo da dispositivo Android o PC, tramite i browser Google Chrome, Microsoft Edge e Opera. Tutto quello che devi fare è andare sul sito ufficiale del servizio e cliccare su Install in alto a destra. Ora a seconda del browser installa l'estensione che ti viene proposta. Dopo aver installato Teleparty, dovresti vedere il pulsante "Tp" accanto alla barra degli indirizzi (se non lo vedi, clicca sull'icona del puzzle situata accanto alla barra degli indirizzi e aggiungi il pulsante Tp alla barra degli strumenti cliccando sull'icona a forma di puntina da disegno). Ora vai sul sito di Netflix e avvia la riproduzione di un video, poi creare il tuo party clicca sull'icona rossa Tp situata accanto alla barra degli indirizzi. Quindi fai clic su Start party e condividi l'URL per invitare gli amici. Chi riceve l'invito deve cliccare sull'URL e verrà reindirizzato al sito di Netflix: qui deve cliccare sul pulsante Tp accanto alla barra degli indirizzi e potrà unirsi automaticamente al party. Ovviamente tutti i partecipanti devono avere un abbonamento Netflix attivo.

Come guardare Netflix con Sky

Netflix è disponibile anche tramite Sky. L'offerta Sky TV + Netflix, chiamata Intrattenimento plus, include le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix, senza pubblicità. L'offerta, compatibile con l'app Sky Go, include diversi piani Netflix, a partire dal piano Base. Questo è un piano ora non più disponibile sul sito Netflix e consente di effettuare il download su un solo dispositivo alla volta. Lo stesso per la visione, che può essere effettuata su un solo dispositivo alla volta, mentre la risoluzione dei contenuti è in Full HD. Questo abbonamento costa al momento 14,90 euro al mese per 18 mesi, con il vincolo di permanenza di 18 mesi, poi passa a 30 euro al mese. Chi vuole, può scegliere gli abbonamenti Netflix Standard o Netflix Premium, ma bisogna aggiungere 4 o 8 euro al mese all'offerta, rispettivamente. L'offerta è compatibile con Sky Q via Internet (bisogna pagare 19 euro una tantum) o con Sky Q via satellite. In quest'ultimo caso, bisogna aggiungere 99 euro una tantum. Questi prezzi sono riferiti alle offerte attualmente attive, quindi soggette a modifiche

Come guardare Netflix con TIMVision

Anche TIM consente di accedere a Netflix dalla propria piattaforma, attraverso il piano TIMVision con Netflix, che include il piano Standard con pubblicità, oltre all'intrattenimento di TIMVISION con gli eventi sportivi di Eurosport, Discovery+, Mediaset e La7. Il prezzo, nel momento in cui scriviamo, è di 6,99 euro al mese. In alternativa, c'è il piano Intrattenimento TIMVision, che offre, oltre al piano Standard con pubblicità di Netflix, anche il piano Standard con pubblicità di Disney+ e Amazon Prime al prezzo di 14,99 euro al mese. Se invece si preferisce passare al piano Netflix senza pubblicità, si può arricchire l'offerta. I piani disponibili sono Netflix Standard, al costo di 7,5 euro al mese in più, o Netflix Premium, aggiungendo 12,5 euro al mese. Altri piani TIMVision che includono Netflix sono TIMVision GOLD, che nel momento in cui scriviamo è offerto a 29,99 euro per tre mesi, poi a 42,99 euro al mese, oppure a 448,88 euro per il primo anno anziché 515,88 euro, in 12 rate. Tieni presente che questi piani sono quelli attivi nel momento in cui stiamo scrivendo e sono soggetti a continue variazioni.