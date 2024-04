Cos'è il Fediverso e cosa c'entrano Mastodon e Threads

A metà 2022 il mondo di Internet è stato scosso alle fondamenta: Musk voleva comprare Twitter (cosa poi avvenuta). Diversi utenti si sono guardati intorno e hanno scoperto che c'era un altro modo per "vivere" il Web, il fediverso. Ma cos'è il fediverso, come funziona e perché è diverso dal Web che conosciamo? Per spiegarlo, bisogna capire cosa rappresenta una piattaforma come X, ma lo stesso vale per Facebook, Instagram o TikTok. Ovvero un'app che si scarica, a cui ci iscrive, con i suoi server e scollegata da altre app. Ognuno di questi servizi è fortemente centralizzato e chiuso agli altri. E guarda caso ognuna di queste app ha un grande potere, e generalmente afferisce a una persona. Ma l'alternativa c'è, anche se bisogna un po' impegnarsi per scoprirla, comprenderla e persino amarla. Un Web decentralizzato, dove chi scrive su un'app tipo Facebook può mettere Mi piace da una come TikTok. Pensate al Fediverso non come a un'app o a servizio, ma a un modo differente per concepire il Web. Sembra complesso? Solo perché è un paradigma differente: scopriamo cos'è e come funziona il Fediverso. E anche vedere le piattaforme più popolari, come Mastodon, per esempio. Che dopo l'acquisto di Twitter da parte di Musk ha ricevuto una visibilità enorme. E persino Threads di Meta in futuro abbraccerà questa tecnologia.

Indice

Cos'è il Fediverso

In breve, il Fediverso è un ecosistema di piattaforme interconnesse basato su un protocollo open source chiamato ActivityPub. Queste piattaforme sono un collettivo di server decentralizzati. In più consentono agli utenti di connettersi e comunicare con gli altri senza soluzione di continuità su più piattaforme. Vediamo cosa significano queste affermazioni. Cosa significa Fediverso Il termine Fediverso è una parola macedonia che deriva dall'unione delle parole federazione e universo. Ma cosa significa? Pensate a un insieme di social, come se TikTok, X, Instagram e Facebook fossero istantaneamente interoperabili. Come abbiamo anticipato nell'introduzione, è un modo di concepire il Web se si potesse pubblicare qualsiasi cosa da qualsiasi app. E tutti i vostri follower avessero la possibilità di vederlo. E se voleste abbandonare una piattaforma, potreste trasferire anche i contenuti. In fondo è lo stesso concetto delle email: non importa il client che usate. Se scrivete da Gmail a un amico che usa Outlook, potrà leggere il vostro messaggio. In realtà questa non è un'idea nuova, anzi. In un certo senso, è il Web come avrebbe dovuto sempre essere. E in un certo senso, sotto sotto, lo è. A cosa serve il Fediverso La storia di X ci insegna che legarsi a un'app non è una buona idea. L'esempio di Facebook, YouTube e TikTok, con i loro miliardi di utenti, ci regalano un'altra immagine. Tutto questo potere nelle mani di un'app è pericoloso. Potere che l'Unione Europea sta cercando di minare con il DMA, e guarda caso supporta il Fediverso. Ecco quindi a cosa serve il Fediverso, a scardinare il monopolio di poche aziende che ci chiudono in un "giardino". Con le loro regole, i loro protocolli, i loro algoritmi e il loro modello di business. Con il Fediverso, non ci sarebbe un unico Facebook, ma centinaia di Facebook, e a quel punto risaltano solo le app fatte meglio. Proprio come facciamo con i client email. E se il Fediverso funzionerà, ci consentirà di avere prodotti migliori. Storia del Fediverso

Ma prima di pensare al futuro, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire da dove viene il Fediverso. Come abbiamo anticipato, il Fediverso non è un concetto nuovo. L'idea di un social network decentralizzato risale a più di quindici anni fa. Uno dei primi siti a proporre questo concetto era Laconica, una piattaforma di microblogging. Questo social (poi diventato StatusNet e successivamente confluito in GNU social) implementava il protocollo OpenMicroBlogging. Ma non era il solo esempio, nel 2008 Evan Prodromou, uno sviluppatore promotore dell'open source, creò un sito chiamato identi.ca. identi.ca era un servizio di social networking e blog gratuito e open source che iniziò a usare il protocollo OStatus. Proprio in quel periodo, parliamo del 2009, nacque Diaspora, un social network che usava il proprio protocollo decentralizzato e federato. Ostatus era considerato lo standard per il microblogging, usato per GNU social e altri servizi (come, più avanti, Mastodon). Per differenziarlo da quello di Diaspora venne chiamato "il fediverso", mentre quello di Diaspora era chiamato "la federazione". Ma cosa significa tutto questo? Il concetto non era, come vedremo, creare un software come Facebook o Twitter. Viceversa, una piattaforma come identi.ca consentiva alle persone di scaricare il software e installarlo sui propri server. In seguito potevano comunicare direttamente con i loro utenti, come se fossero sullo stesso server. Era il seme del fediverso. Nel 2012 identi.ca passò al protocollo Pump.io, e nel 2017 Eugen Rochko lanciò Mastodon. È un momento cruciale. Nel 2018, l'organizzazione che fissa gli standard per il World Wide Web, il W3C, vuole uno standard moderno per questi social. Si crea un gruppo chiamato Social Web Working Group, co-presieduto da Prodromou. Insieme a Christine Lemmer-Webber, Jessica Tallon, Erin Shepherd e Amy Guy, Prodromou presenta il protocollo ActivityPub. Questo è il protocollo poi lanciato dal W3C come standard per il Fediverso. Lo standard mirava a migliorare l'interoperabilità tra diversi pacchetti software in esecuzione su un'ampia rete di server. Oltre a sostituire sia il protocollo OStatus che Pump.io. Nel 2019, quasi tutti i software che in precedenza utilizzavano OStatus erano passati ad ActivityPub. A questo punto il termine "fediverso" è arrivato a riferirsi al protocollo ActivityPub e al suo software server di supporto.

Come funziona il Fediverso

Ma come funziona il Fediverso? Nel capitolo precedente abbiamo nominato alcuni termini che, almeno in parte hanno introdotto il funzionamento del Fediverso. Cerchiamo di spiegarli partendo dal concetto di centralizzazione, che ci permette di spiegare anche il Fediverso. Internet in sé non è una cosa centralizzata: è una rete interconnessa di macchine. Alcuni computer memorizzano dati, come i siti Web, e altri computer richiedono l'accesso a tali dati, ad esempio il nostro telefono o il portatile. Questo meccanismo funziona grazie a vari protocolli e standard aperti che consentono a queste macchine di capirsi. Questi standard, oltre che aperti, sono interoperabili. Il che ci consente di connetterci a un server da qualsiasi PC e visualizzare una pagina web da qualsiasi browser. Ma queste pagine web e server tendono a funzionare come singole entità. Un sito web è ospitato su un server, un altro su uno separato. Questo significa che l'interazione si limita al collegameto ipertestuale. Nel Fediverso, una piattaforma come Mastodon non esiste come singolo sito web. È invece un codice interoperabile distribuito su molti siti web. Un gruppo può ospitare un server con la propria istanza, un altro può configurarne uno separato, e tutti possono comunicare tra loro. Nel complesso, una piattaforma di microblogging che si appoggia al Fediverso non offre un'esperienza molto diversa da X. Ma di base c'è una grande differenza, in quanto non c'è una società centralizzata che controlla l'intero ecosistema. Il protocollo ActivityPub

Diagramma del funzionamento del protocollo ActivityPub. Fonte: W3C

Un esempio che abbiamo fatto per spiegare il Fediverso sono le email. Dove grazie all'indirizzo di posta elettronica il vostro client sa sempre su quale server inviarla. Questo è possibile al protocollo ActivityPub. Un protocollo Internet è un insieme di standard per l'indirizzamento e l'instradamento dei dati su Internet. Nel capitolo precedente abbiamo spiegato come il W3C abbia lanciato ActivityPub come lo standard per il Fediverso. Grazie ad ActivityPub, si possono produrre contenuti (i post) in un formato universalmente comprensibile. Il protocollo fornisce un'API da client a server per la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di contenuti. Inoltre offre un'API federata da server a server per la consegna di notifiche e l'iscrizione al contenuto. ActivityPub offre quindi specifiche per mittenti e destinatari e supporta molti tipi diversi di contenuti, il che garantisce la massima versatilità. Nel caso per esempio si vogliano condividere messaggi, video, foto o altro. Ancora non c'è uno standard chiaro per il Fediverso, ma ActivityPub è in chiaro vantaggio rispetto agli altri. Siamo parlando per esempio AT di Bluesky, o Farcaster e Nostr. Non per niente ActivityPub è quello che intende adottare Threads di Meta (una volta che entrerà nel Fediverso). Centralizzazione vs decentralizzazione Facciamo un passo indietro. Perché un Internet centralizzato è un male? Non è un discorso politico, ma di efficienza. Come abbiamo anticipato, Internet di base è decentralizzato, ma la maggior parte dei siti e dei servizi sono centralizzati. Pensiamo a Facebook, WhatsApp, X, o Discord, che non possono comunicare l'uno con l'altro. Dobbiamo creare diversi account per interagire, e usare diverse app. E ogni servizio ha le sue regole. Cosa succede se basate la vostra vita professionale su un social e venite bannati per un motivo futile? C'è un altro motivo. Ogni piattaforma ha un suo algoritmo che decide che contenuti mostrarvi. Con il Fediverso questo non avviene. Non c'è un'azienda che decide per tutti. Nel Fediverso potete commentare un video su Mastodon e mostrarlo su PeerTube. Potete stare in una stanza dove parlare con persone che la pensano allo stesso modo. Potete persino bloccare le persone nelle vostra istanza di PixelFed, ma non impedire a qualcuno di usare PixelFed. Con il Fediverso siete voi a possedere i vostri dati, addirittura il codice, visto che i progetti sono open source e gratuiti. Ma c'è un aspetto importante: nel Fediverso non ci sono algoritmi che decidono cosa dovete vedere. Mastodon, per esempio, vi mostrerà il contenuto delle persone e delle istanze che seguite in ordine cronologico. Nel complesso, è un ambiente meno stressante, non pensato per aumentare il coinvolgimento. Inoltre siete voi a decidere cosa vedere, il che crea un ambiente più protetto dalla disinformazione. Pericoli del Fediverso Sembra tutto molto bello, ma potenzialmente c'è un pericolo in questo approccio. Il modello federato vi permette di sentire solo quello che volete sentire, tagliando fuori le altre voci. Niente di male, ma, come spiega benissimo la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, è un pericolo. In una delle TED talk più ascoltate di sempre, la scrittrice spiega il pericolo di ascoltare una sola storia, un solo punto di vista. Come ammette lo stesso Evan Prodromou, "Probabilmente ci sono alcuni cambiamenti sociali necessari che dovremo fare nel Fediverso per migliorarlo".

Quali sono le piattaforme del Fediverso

Ci sono una serie di piattaforme che utilizzano il Fediverso. Con l'acquisto di X da parte di Musk, tantissimi utenti si sono rivolti a Mastodon, ma è solo uno degli esempi. Andiamo a vederli. Mastodon e gli altri WordPress è probabilmente la piattaforma del Fediverso più popolare e utilizzata. La sua natura decentralizzata lo ha reso lo strumento di blogging gratuito e CMS più usato per costruire un sito web. Mastodon è l'"alternativa" a Twitter più nota degli ultimi anni, e funziona come una raccolta di molte "istanze" che possono tutti parlare tra loro. Un po' come avviene su Reddit con i subreddit, ma qui le singole istanze sono completamente controllate da chi ospita il server. Diaspora, di cui abbiamo parlato all'inizio, è una piattaforma pensata per funzionare come Facebook, così come Friendica. PixelFed invece funziona un po' come Instagram. Oppure c'è Matrix, che serve da alternativa a Slack o Discord, o Lemmy, che è pensata come Reddit. Cercate un'alternativa a YouTube? Per voi c'è PeerTube, su cui potete trovare l'account dell'Unione Europea, uno dei sostenitori del Fediverso. Se cercate un'alternativa a Dropbox e Documenti Google, c'è Nextcloud, e molto interessante è BookWyr, che offre funzioni simili a Goodreads. E Threads?

Purtroppo il problema maggiore di queste piattaforme è se le persone con cui volete comunicare le utilizzano, ma il futuro è promettente. Sicuramente avrete sentito parlare di Threads e della promessa di unirsi al Fediverso. Molti si sono dichiarati contrari, anche perché Meta aveva negato il suo supporto anni fa, ma per Prodromou è un'opportunità. Una piattaforma più grande porterebbe più utenti con cui interagire, oltre a offrire una nuova app con esperienze diverse. Attualmente, il Fediverso ha circa 12 milioni di utenti, mentre quelli di Threads sono più di 100 milioni. Meta non ha detto quando Threads si unirà al Fediverso e non ha rilasciato dettagli su come sarà la sua presenza. Sappiamo che dovrebbe utilizzare il protocollo ActivityPub in modo che possa parlare con altri server, ma altre informazioni non sono ancora state comunicate. Anche Flipboard vuole spostare la sua intera piattaforma su ActivityPub, così come Medium e anche Mozilla si sta muovendo. Questo consentirà di aumentare la visibilità di questa tecnologia.

Domande e risposte