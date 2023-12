Cos'è IT Wallet e come funziona l'app che potrebbe unire SPID e CIE

Andiamo a scoprirlo insieme, oltre a vedere quanto costa e quando arriva , perché questo strumento promette di sostituire carte e tessere che ora ci portiamo dietro nel portafogli e di metterle dentro lo smartphone, ormai sempre più centro (e per certi versi garante) della nostra esistenza. Ma prima di affrontare questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata ai nostri approfondimenti su SPID e CIE .

Ecco quindi che il Governo sta per introdurre IT Wallet, un vero e proprio portafoglio digitale non per le carte di credito , ma che servirà per conservare tutti i documenti del cittadino. Ma esattamente cos'è e come funziona IT Wallet ?

La necessità di semplificare il rapporto con i servizi della Pubblica Amministrazione ha portato all'identità digitale , che si è concretizzata in una serie di strumenti a oggi molto utilizzati e sovrapponibili tra loro, ma che non includono aspetti della nostra vita come ad esempio la patente, la tessera sanitaria o la carta di disabilità.

Indice

Cos'è IT Wallet

Come suggerisce il nome, IT Wallet è un portafogli elettronico, una sorta di raccoglitore che promette di unificare in un unico luogo i vari documenti come CIE (Carta d'identità elettronica), SPID, tessera sanitaria, tessera elettorale, patente di guida e carta delle disabilità (oltre ai documenti delle aziende private con cui ci rapportiamo), e in futuro di diventare il centro nevralgico da cui rapportarsi con la Pubblica Amministrazione (PA).

Quindi lo strumento non dovrebbe sostituire le identità digitali esistenti come SPID e CIE (di questo parleremo più avanti) quanto unirle insieme ad altri documenti che dovranno essere digitalizzati.

L'idea di fondo è un progetto che coinvolge tutti i Paesi Europei verso l'unificazione dell'identità digitale (eID) attraverso il nodo eIDAS (electronic Identification, Authentication, and trust Services), che prevede la possibilità per i cittadini di diversi Paesi di accedere ai servizi online di altri Stati.

Al momento questo strumento non è compatibile a livello assoluto (per esempio una carta italiana può richiedere l'autenticazione in Austria o Spagna, ma non in Francia o Germania), ma l'Europa e gli stessi cittadini europei vogliono un'identità digitale unica.

Per questo IT Wallet appartiene al grande progetto dell'EU Digital Identity Wallet (anzi fa arte del progetto pilota per la sua creazione), ovvero un portafoglio unico europeo per l'identità digitale e per cui è stato raggiunto un accordo a novembre 2023.

Se infatti l'Unione Europea ha affidato la creazione del prototipo dell'EU Digital Identity Wallet a quattro consorzi diversi, l'Italia con IT Wallet è coinvolta nel consorzio Nobid, per la sperimentazione del wallet per l'autorizzazione dei pagamenti, e nel consorzio Potential per l'accesso al servizio pubblico digitale, la conservazione della patente e per una serie di servizi come aprire un conto bancario, richiedere una SIM, firmare i contratti e richiedere prescrizioni mediche.

Stando alle affermazioni di Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, ha già superato la fase di proof of concept e a inizio 2024 verrà pubblicizzato, con l'obiettivo di lanciarlo per la metà dell'anno.

All'inizio consentirà di contenere SPID, CIE, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità, ma in futuro sarà possibile usarlo per memorizzare anche la patente di guida (e, almeno nelle intenzioni dell'EUDI Wallet, anche un certificato professionale o un biglietto di viaggio) oltre a permettere i servizi che abbiamo elencato in precedenza, ovvero aprire conti bancari, effettuare pagamenti, richiedere una SIM, richiedere prescrizioni mediche e persino firmare contratti.