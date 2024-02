Se volete creare un hub multimediale casalingo per accedere ai tutti i vostri contenuti, che siano film, foto o musica, Kodi è probabilmente la soluzione migliore. Non solo perché è gratuito, ma anche per il suo enorme supporto e per la possibilità di aggiungere add-on che ne espandono le funzionalità. Ma definire questo programma non è così semplice, perché la sua stessa versatilità lo ha reso lo strumento perfetto per accedere a contenuti in streaming in maniera illegale. Andiamo quindi a vedere cos'è Kodi, cosa si può fare e cosa si rischia a seconda di come lo si utilizzi. Perché il popolarissimo lettore multimediale open source è sicuramente un'opportunità per accedere ai propri film e brani preferiti, ma in alcuni casi potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza o, persino, farci violare la legge. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come guardare i film in streaming.

Indice

Cos'è Kodi

Kodi è un software open source gratuito sviluppato per Xbox nei primi anni 2000. Inizialmente conosciuto come XBMC (Xbox Media Center), questo software è pensato per aiutare a gestire i contenuti multimediali come film, musica e foto. Lo strumento è estremamente potente non solo perché supporta praticamente ogni tipo di formato multimediale e potete personalizzarlo fin nei minimi dettagli, ma anche perché è compatibile con un ampio numero di dispositivi, il che significa che potete installarlo su telefoni, computer, dongle come Chromecast o Fire TV, o anche box Android. Quindi Kodi è il perfetto hub per controllare tutti i vostri contenuti digitali, e non si propone come un'alternativa a servizi come Netflix, Disney+ o NOW, ma qui interviene un altro aspetto che ha reso Kodi così popolare (e controverso): i componenti aggiuntivi. Kodi infatti consente agli sviluppatori di terze parti di accedere alla sua architettura Addons Framework e creare plugin come widget, temi, guide cinematografiche, radio su Internet, downloader di file-sharing P2P e, naturalmente, servizi di streaming video over-the-top (OTT) come YouTube o Netflix. Sono questi componenti aggiuntivi che consentono agli utenti di accedere gratuitamente a film e programmi TV, e sebbene estremamente popolari, questi componenti aggiuntivi violano le leggi sul copyright di molti Paesi, compresa l'Unione Europea, e su questo aspetto sono intervenute le autorità. Andiamo quindi a vedere cosa si può fare con Kodi, e perché e cosa si rischia in caso di utilizzo improprio.

Cosa si può fare con Kodi

Prima di affrontare l'aspetto della legalità, vediamo cosa si può fare con Kodi. Come abbiamo detto, il programma è compatibile con un vasto numero di dispositivi, che vanno dai PC, Windows, Mac o Linux, ai telefoni e tablet Android, oltre che, con qualche maneggio, iOS e iPadOS, ai Raspberry e ai dispositivi con Android TV, Google TV e Fire TV. La Kodi Foundation, ovvero l'organizzazione senza fini di lucro che sviluppa e mantiene l'app, sottolinea che Kodi, definito il software definitivo per il centro di intrattenimento, è in grado di riprodurre quasi tutti i tipi di media, che siano video, musica, podcast e qualsiasi altro file digitale, da supporti di archiviazione locali, di rete e da Internet. Vediamo quindi l'elenco delle funzionalità di Kodi, partendo dai film. Il programma è infatti fatto questi contenuti, in quanto supporta tutti i principali formati video, inclusi i media online in streaming. Kodi può importare, sfogliare e riprodurre la vostra collezione di film con facilità, che sia dall'hard disk del computer o di un server in rete.

Kodi è inoltre dotato di una libreria di programmi TV che supporta le visualizzazioni di episodi e stagioni, con tanto di locandine, banner, tag, descrizioni degli spettacoli e anche degli attori. Se siete appassionati di musica, Kodi è perfetto anche per voi, in quanto è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di formato audio, inclusi i formati mp3, flac, wav e wma. Supporta i file cue, ovvero i file di metadati che descrivono come sono suddivise le singole tracce di un CD o un DVD, oltre alla lettura dei tag e alle playlist intelligenti per il massimo controllo delle librerie musicali. Lo strumento è anche in grado di gestire la galleria fotografica della famiglia, ordinando le immagini in una libreria dopo averle importate, e consentendovi di riproporle sotto forma di presentazione e ordinandole o filtrandole tramite il telecomando. Inoltre per chi ama registrare ancora i film o i programmi TV in diretta Kodi offre l'aiuto ideale, grazie alla sua interfaccia facile da usare che funziona con una serie di backend popolari tra cui MediaPortal, MythTV, NextPVR, Tvheadend e molti altri. Tenete presente che Kodi non ha alcun requisito particolare in quanto la scheda del sintonizzatore si interfaccia con il sistema operativo e il software di backend e non direttamente con Kodi. Per quanto riguarda invece il backend, qui potete trovare quelli compatibili e su quali piattaforme sono disponibili, in modo da scegliere il migliore per le vostre necessità. Ma Kodi non vuole che siate solo spettatori: grazie all'enorme numero di giochi disponibili, tra cui molti emulatori, potete anche giocare sul programma, che supporta anche molti controller.

Ma come dicevamo l'arma nascosta di Kodi sono i componenti aggiuntivi, ovvero gli add-on. Questo strumenti, creati dalla comunità di appassionati, consentono di accedere a YouTube, SoundCloud, e persino - in maniera legale - a Netflix. Attenzione, però, molti di questi componenti possono essere rimossi: il miglior modo per trovare quelli attualmente supportati e legali è il sito di Kodi stesso, anche perché molti non funzioneranno. Altre funzionalità di rilievo di Kodi sono la sua elevata possibilità di personalizzazione. Grazie ai temi (skin, in inglese), potete rendere l'interfaccia esattamente come la desiderate, tutto quello che dovete fare è scegliere un tema e applicarlo. Dove trovarli? Ma sul sito di Kodi, ovviamente, ecco il collegamento per quelle di Kodi Nexus (la versione di Kodi attualmente disponibile, mentre quella in arrivo nel momento in cui scriviamo è Kodi 21 Omega). Non è finita. Si può interagire con Kodi attraverso la sua interfaccia remota basata su JSON-RPC, che consente di accedere da browser web e altri strumenti di terze parti, oppure anche tramite telecomando, grazie all'ampio supporto di dispositivi diversi, sia telecomandi che app per telefoni o tablet.

Cosa si rischia con Kodi

Come abbiamo visto, quindi, Kodi è uno strumento perfettamente legale e sicuro, in quanto open source e sviluppato da una società no profit assolutamente legittima. In passato ci sono stati problemi di sicurezza con l'installer durante il processo di aggiornamento, è vero, ma adesso dovrebbero essere stati risolti. Se però si cominciano a prendere in considerazione i componenti aggiuntivi, qui il discorso si fa più complesso, per due motivi. Prima di tutto, c'è la sicurezza: in quanto sviluppati dalla comunità questi pacchetti software non sono sempre quello che affermano. Se vi basate semplicemente su quelli ufficiali, dovreste essere sufficientemente tranquilli che non creeranno problemi, ma altrimenti potrebbero potenzialmente sfruttare una backdoor per controllare la vostra attività e registrarla. Inoltre gli add-on possono esporre il vostro indirizzo IP, il che vi mette a rischio di identificazione ed esposizione delle vostre informazioni private da parte di malintenzionati. Negli anni scorsi non sono solo stati gli add-on al centro dell'attenzione degli esperti di sicurezza, ma anche i sottotitoli e persino i flussi video, che è stato dimostrato possono essere fonte di malware. Nondimeno, se ci si attende ai componenti aggiuntivi ufficiali si dovrebbe essere ragionevolmente sicuri di non incappare in brutte sorprese. Per quanto riguarda le funzionalità, invece, il problema è più complesso. Kodi combatte da anni la diffusione di contenuti piratati, e ha persino stretto accordi con piattaforme di streaming come Netflix, Hulu e HBO per contrastare il fenomeno. Nondimeno, gli add-on per accedere a contenuti che violano il copyright ci sono e si possono installare su Kodi, e questo potrebbe esporvi a denunce e multe. La lotta alla pirateria è infatti più serrata che mai e visto che Kodi è spesso utilizzato per violare i diritti d'autore state certi che il flusso di dati sia sotto controllo, anche se non fate nulla di male.

Kodi è legale?

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, Kodi di per sé è un programma assolutamente legale, tanto che è disponibile sul Microsoft Store e sul Play Store, e se lo usate solo per trasmettere contenuti non coperti da copyright e di cui avete il possesso legittimo, non c'è problema. I guai iniziano a sorgere quando iniziate a installare componenti aggiuntivi che permettono di accedere a contenuti per cui normalmente dovreste pagare, come film e serie TV o contenuti sportivi che richiedono un abbonamento. Ci sono due elementi importanti per quanto riguarda questo tipo di componenti aggiuntivi: la loro creazione e distribuzione, nonché il loro uso da parte degli utenti. In Europa, sono entrambi a rischio di sanzioni, anche se la distribuzione è più grave del semplice utilizzo. E non importa se voi pensate che un contenuto non sia illegale: l'ignoranza non è una scusante, quindi fate bene attenzione a quello che scaricate sul computer e a cosa guardate con Kodi. Anche perché spesso si è controllati, anche dal proprio provider di servizi Internet. Per questo motivo quelli che utilizzano Kodi, anche se non violano la legge installando componenti aggiuntivi ufficiali e legali, preferiscono andare sul sicuro e mascherare la propria attività online utilizzando una VPN. Qui potete trovare i nostri suggerimenti delle migliori, sia gratuite che a pagamento, e in generale è una buona idea utilizzarle anche per minimizzare i rischi di intercettazione da parte di malintenzionati quando si utilizzano gli add-on.

Come si installa Kodi

Se non vi abbiamo spaventato, a questo punto vorrete sapere come si installa Kodi. Come abbiamo detto, il programma è accessibile gratuitamente da una vasta gamma di dispositivi, computer, telefoni o altro. Il posto migliore da cui partire è sicuramente la pagina dei download della piattaforma, dove troverete i collegamenti per i programmi di installazione dei vari sistemi operativi. In generale, potrete scaricare due versioni del programma: la Raccomandata (Recommended), consigliata in quanto offre le migliori garanzie di stabilità, e le Build di sviluppo (Development builds), chiamate Nightly, meno stabili e pensate per chi vuole testare le ultime funzionalità. Per alcuni dispositivi l'installazione prevede semplicemente cliccare il pulsante Ottieni sul marketplace di riferimento, come per i PC Windows e i dispositivi Android, mentre per altri potrebbe essere più complesso (come per iPhone o iPad). Per ogni dettaglio, vi rimandiamo alla nostra guida, intitolata appunto Come installare Kodi, dove affronteremo ogni aspetto di questo argomento.

Domande e risposte

Cosa ci si può fare con Kodi? Se vi state chiedendo cosa si può fare con Kodi, sappiate con il lettore multimediale che potete accedere ai vostri contenuti multimediali, che siano film, foto o musica, ma potete anche accedere a contenuti su Internet come programmi o film, e persino giocare.

Quanto costa Kodi? Kodi è un programma open source gratuito disponibile per pcWindows, Mac, computer Linux, Rasberry, telefoni e tablet Android, iPhone, iPad e tvOS (con certe limitazioni), e set-top-box o TV Android, oltre che dispositivi Google TV e Fire TV.