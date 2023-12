E perché preferirlo rispetto al più famoso ChatGPT, vi chiederete? Non preoccupatevi, in questa guida approfondiremo anche questo aspetto, ma non prima di ricordarvi il nostro articolo sulle migliori app per intelligenza artificiale .

Indice

Cos'è Perplexity

Perplexity AI si propone quindi come una sorta di motore di ricerca sotto forma di chatbot, e anche la sua interfaccia sul sito richiama quella classica di un chatbot, con la possibilità di porre domande in linguaggio naturale e consequenziali (ovvero di follow-up), per esplorare meglio la domanda all'interno di un contesto.

Mentre scriviamo non sembra una gran novità, ma in un periodo in cui ChatGPT si basava per le sue informazioni sui dati di addestramento fermi al 2021 e Bing Chat (poi diventato Copilot con Bing ) non era ancora stato lanciato, era una gran novità.

La sua caratteristica principale, e che gli ha permesso di risaltare rispetto ai concorrenti, è stata la capacità di cercare le risposte su Internet, utilizzando il modello di linguaggio di grandi dimensioni per comprendere le vostre domande e un sistema basato su Bing per recuperare i dati da Internet. Il risultato sono risposte puntuali, e soprattutto visualizza anche le fonti delle informazioni a cui attinge.

I quattro fondatori si erano incontrati mentre lavoravano a Google AI nello sviluppo di grandi modelli linguistici. Erano frustrati dalla mancanza di un buon modo per accedere e utilizzare le conoscenze contenute in questi modelli, quindi hanno deciso di avviare una propria azienda per affrontare questo problema.

Fondato ad agosto 2022 da Andy Konwinski, Aravind Srinivas, Denis Yarats, and Johnny Ho, lo strumento si è subito distinto per le sue capacità di motore di ricerca , e in pochi mesi ha raggiunto i due milioni di utenti attivi mensili.

Copilot può essere estremamente utile in scenari come la pianificazione di viaggi , le raccomandazioni per diete, la ricerca, la scrittura di una storia, o anche ambiti professionali come la ricerca accademica , per studenti e professori, per produrre elenchi di fonti e riassunti, oppure per rami professionali come quello legale, lo sviluppo o il marketing, per le analisi di tendenza o il debug di ampie sezioni di codice.

Copilot è differente da una ricerca normale catturandovi in una vera e propria conversazione con domande che consentono di restringere il campo su quello che state effettivamente cercando. In secondo luogo, riassume i migliori risultati, e in terzo luogo, recupera le informazioni da una quantità enorme di fonti, come giornali accademici, notizie, forum o qualunque cosa vogliate, per darvi un quadro completo.

C'è un altro punto da evidenziare. Come molti altri strumenti di questo tipo, Perplexity presenta un'interfaccia in inglese, ma comprende perfettamente l'italiano, il che significa che potete porgli domande nella nostra lingua e lui vi risponderà correttamente.

Perplexity inoltre memorizza la cronologia delle ricerche e le informazioni personali come il nome, indirizzo email e password se si crea un account. Queste informazioni personali vengono conservate per tutto il tempo in cui l'account è attivo, mentre se lo eliminate verranno cancellate dai nostri entro 30 giorni (bisogna richiederla all'indirizzo support@perplexity.ai).

L'azienda però non vende le informazioni personali a terze parti, a eccezione di fornitori di servizi che svolgono determinati servizi per loro conto, come l'invio di comunicazioni email, l'elaborazione dei pagamenti o la fornitura di assistenza clienti.

Il Profilo AI si trova nella pagina Impostazioni, nella scheda in alto a destra del sito, e potete usarlo per includere dettagli come età, posizione lavorativa, interessi, valori e credenze, formato di risposta alla ricerca, lingua preferita o persino esigenze dietetiche .

Ma nel primo capitolo abbiamo anche dichiarato che Perplexity è personalizzabile. Questo viene chiamato Profilo AI , e serve per impostare tutte le preferenze in modo che l'IA possa ricordarle e utilizzarle per fornire risultati che si adattano meglio all'utente (un po' come ha fatto ChatGPT a luglio 2023 )

L'IA cercherà sempre il contesto in un Thread, ma se cambiate argomento al suo interno potrebbe essere necessario fare una domanda più articolata per "indirizzarlo" meglio.

Perplexity AI è stata addestrato su una grande quantità di testo e codice, tra cui Wikipedia, libri, articoli e progetti open-source, utilizzando un processo noto come apprendimento supervisionato, in cui ha imparato a prevedere l'output in base all'input dato.

Quello che distingue lo strumento sono la sua precisione e completezza, in quanto le risposte forniscono anche un contesto e informazioni aggiuntive che possono aiutare l'utente a comprendere l'argomento in modo più completo. Inoltre come abbiamo detto, grazie alle fonti Perplexity è trasparente, perché aiuta gli utenti a valutare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni.

La funzionalità su cui i suoi sviluppatori puntano particolarmente è la capacità di esplorare Internet e "setacciarlo" in modo da distinguere quello che è veramente rilevante (per separarlo "dal rumore", come dichiarato nel sito dello strumento), fornendo risposte "in modo rapido e affidabile".

Perplexity AI Labs è invece una piattaforma, chiamata Playground, per sviluppatori e ricercatori per collaborare, sperimentare e contribuire alle innovazioni dell'IA.

Per ogni ambiti ci sono non solo applicazioni specifiche, ma anche Collezioni create da altri e già pronte, come quelle per la ricerca accademica , professionale o gli aggregatori di notizie .

Qui trovate il sito Perplexity Labs Playground , per testare le novità. Potete scegliere il modello da utilizzare e non avete bisogno di registrazione o altro.

Perplexity: i prezzi

Su un account Pro, le query ai modelli Perplexity, Claude 2.1 e GPT - 4 sono conteggiate come usi nello stesso contesto di Copilot, quindi più di 300 usi al giorno (in teoria dovrebbero essere 600, ma la documentazione dice 300+).

Se volete eliminare questi limiti, dovete passare al piano a pagamento Perplexity Pro , che offre 600 query (ogni 24 ore) di ricerca Copilot con motore GPT-4 (o Claude 2.1) per un'esperienza di ricerca guidata e risposte personalizzate. Inoltre gli utenti Pro avranno accesso a GPT-4 anche per le ricerche normali (gli utenti gratuiti usano GPT-3.5), possono caricare quanti file vogliono senza limiti, generare immagini e hanno accesso al supporto con risposta in 8-12 ore.

Perplexity AI è molto versatile, in quanto può essere usato gratuitamente e addirittura senza account (con alcune limitazioni). Se volete visualizzare la cronologia, caricare file come PDF e utilizzare i modelli di intelligenza artificiale più recenti con Copilot, dovrete creare un account, sempre gratuito.

Come funziona

Per esempio, se si domanda a Perplexity "Quando è stato presentato Xiaomi 14?", l'assistente IA risponderà (con la citazione cliccabile), poi offrirà altre informazioni collegate e ulteriori domande, come "Quali sono le caratteristiche di Xiaomi 14", "Dove posso acquistare Xiaomi 14" o "Qual è il prezzo di Xiaomi 14" (Tra poco esploreremo la questione dell'accuratezza delle risposte).

Inoltre per ogni domanda Perplexity fornirà ulteriori domande collegate che potrebbero interessarvi e che dovrete semplicemente cliccare per esplorare in maniera più approfondita un argomento.

Perplexity è stato inoltre addestrato come gli articoli accademici, ovvero di non fornire risposte che non siano sostenute da una citazione : questo aiuta a ottenere le risposte più pertinenti e utili, e lo strumento vi proporrà anche link e immagini riguardanti nuovi argomenti a cui potreste essere interessati.

In questo modo, può trovare un perfetto equilibrio tra un motore di ricerca canonico, di cui gli utenti tendono a fidarsi ma che richiede di passare attraverso i link per trovare le risposte che si stanno cercando, e un modello LLM veloce a fornire risposte ma non sempre affidabile come un motore di ricerca. Mettendo una forte enfasi sulle citazioni, Perplexity spera di evitare il problema delle allucinazioni.

Quando si pone una domanda, Perplexity esegue prima una ricerca per la query, poi esamina l'indice di ricerca ed estrae le pagine Web pertinenti, come le pagine Web principali e gli snippet in primo piano per la query.

Come abbiamo spiegato nel primo capitolo, Perplexity AI funziona utilizzando un modello linguistico di grandi dimensioni in associazione a un algoritmo di ricerca come Bing per raccogliere informazioni da Internet.

Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, Perplexity consente di salvare le sessioni di ricerca (Thread), e di condividerle con gli altri, con la possibilità di ottenere statistiche come visualizzazioni, condivisioni e Mi piace (solo se create un account). Inoltre potete interagire con un Thread creato da altri e fare le vostre domande di follow-up, oltre che cliccare sulle domande correlate di quel Thread.

Un'altra caratteristica disponibile solo per i chi crea un account è la possibilità di modificare le fonti su cui si può fare affidamento per una particolare ricerca. Questo consente agli utenti di curare i loro Thread per essere più vicini al vero, e di aggiungere più fonti per prospettive diverse o rimuovere fonti non rilevanti.

Gli utenti possono anche modificare le informazioni fornite dall'IA e rimuovere qualsiasi informazione errata, o comunque che si basa su opinioni anziché su fatti, o comunque priva di citazioni.

Chiariti questi aspetti, vediamo come usare Perplexity, da sito, app o estensione Chrome.

Sito

Ricerca rapida

Per usare Perplexity, vi basta andare sul sito web. Inserite una domanda, e lo strumento in un attimo vi darà la risposta. Nel campo di ricerca noterete la possibilità di cliccare su un'icona a forma di ingranaggio. Si chiama Focus e permette di restringere la ricerca a certi campi come Accademico (estrae contenuti da articoli scientifici), Scrittura (Writing), Wolfram, YouTube o Reddit, in modo da ottenere risultati più precisi.

A sinistra inoltre noterete la scheda Discover, che vi permette di iniziare da argomenti molto in voga sulla piattaforma (attualmente interessa molto Aitana Lopez, una modella creata con l'IA).

Usate il linguaggio naturale quando fate domande, e potete anche chiedergli di eseguire il debug del codice.

Se non siete sicuri di come formulare la domanda, potete anche fornire parole chiave, proprio come fareste con un motore di ricerca, ma funziona meglio quando si forniscono domande specifiche. Più specifica è la domanda, migliori saranno i risultati.

A proposito della domanda fatta qui sopra, quando è stato presentato Xiaomi 14, purtroppo non ha dato una risposta esatta, perché, come possiamo vedere cliccando sulla fonte (i numerini di fianco alle affermazioni), non ha preso spunto da un sito che parlava della presentazione, ma di un leak precedente.

Questo è un limite dovuto al fatto che si è utilizzato l'italiano, perché formulando la stessa domanda in inglese non solo la risposta è stata corretta, ma sono state utilizzate molte più fonti. L'indicazione delle fonti, che vengono mostrate in alto sotto la voce Sources, dà la potenza di questo strumento, perché vi renderete immediatamente conto se c'è qualcosa che non va.

Inoltre per ogni ricerca potete a destra vedere le immagini e sui video collegati, e anche creare immagini collegate (dovrete però iscrivervi al piano Pro per questo).

Per riformulare la domanda, cliccate sull'icona a destra in basso nella risposta con un quadratino e la penna che lo attraversa in diagonale (Edit query), oppure potete cliccare sul cestino, per cancellare la domanda, cliccare sulle linee orizzontali, per vedere le fonti, o sulla bandierina, per segnalare una risposta non accurata.

In basso a destra nella risposta, invece, potete cliccare su Condividi (Share) o Rewrite, per riscrivere la domanda. In basso, dopo la risposta, potete porre una domanda di followe-up, mentre in alto a sinistra potete cliccare su New Thread per iniziare un'altra conversazione.

Per ogni ricerca (Thread) in alto a destra potete copiare il link o condividerlo direttamente, in modo da coinvolgere altri utenti.

Ma se Perplexity splende come solo motore di ricerca, in caso di necessità può servire anche da chatbot di intelligenza artificiale generativa.

Per esempio ho chiesto allo strumento di generare una poesia sulla vita di una goccia d'acqua, a partire dalla sua formazione, descrivendo anche i fenomeni chimici che ne determinano la creazione, per concludersi con l'arrivo al suolo.

Ho effettuato la stessa richiesta in parallelo a Bard di Google (sotto a sinistra), e il risultato di Perplexity (sotto a destra) è stato più corretto e gradevole, anche perché ha indicato veramente la chimica citando gli atomi di idrogeno e ossigeno, invece ignorati da Bard. ChatGPT (con Gpt-3.5) invece ha prodotto un risultato migliore dal punto di vista artistico, ma come Bard non ha inserito la reazione chimica come richiesto.