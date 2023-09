Cos'è il PWM dimming e perché dovrebbe importarvi

Ma cos'è il PWM dimming ? In parole povere è un "trucco" utilizzato dai produttori di dispositivi per ingannare l'occhio umano nel diminuire la luminosità dello schermo, e con la diffusione dei pannelli OLED soprattutto nei telefoni il suo utilizzo si è esteso enormemente.

Indice

Cos'è il PWM dimming

E come si modula? Semplice, per ottenere una luminosità di schermo, per esempio, al 60% , basta mantenere il segnale acceso per il 60% del tempo e spento per il restante 40% del tempo. Anche a 100% il PWM potrebbe essere utilizzato, ma generalmente non lo è, proprio perché al 100% di luminosità in teoria non serve.

In pratica, il PWM è una frequenza molto rapida di stati " on " e " off " del segnale, misurata in Hz, in modo da ottenere un risultato simile a quello che si potrebbe ottenere su un semplice segnale analogico .

E se una tecnica è variare la tensione (il cosiddetto DC dimming), una strada molto usata purtroppo è utilizzare un controller digitale con un trucchetto, ed è qui che entra in gioco il PWM dimming . PWM sta per Pulse Width Modulation (Modulazione di Larghezza d'Impulso) e il PWM dimming è una tecnica per sfruttare i vantaggi del segnale digitale grazie a un "difetto" della nostra vista.

I secondi invece hanno due stati, acceso e spento. A questo punto c'è un problema: i nostri smartphone e PC inviano un segnale di tipo digitale, anche per la retroilluminazione. Come fanno a regolarla? Bisognerebbe utilizzare un controller analogico, ma questi dispositivi non solo sono molto più costosi di quelli digitali, ma anche meno efficienti dal punto di vista energetico.

Ma come mai non vediamo lo schermo sfarfallare? È qui che entra in gioco la frequenza, che deve essere molto elevata per non essere visibile, almeno 200 Hz, ma c'è un problema, ed è il motivo per cui alcuni studi hanno rilevato come sotto i 400 Hz il PWM dimming possa dare fastidio.

Una bassa frequenza di PWM può affaticare la vista, perché, se tanto bassa da essere evidente, provoca contrazioni ed espansioni delle pupille, il che causa a sua volta nausee e mal di testa. Con frequenze superiori, gli effetti sono meno evidenti, ma nondimeno alcune persone hanno una sensibilità superiore ad altri e potrebbero percepire comunque lo sfarfallio.

In questo entra in gioco il fatto che molti schermi sono progettati per avere un livello di luminosità elevato, mentre noi per preservare la nostra vista, soprattutto se stiamo per molto tempo davanti allo schermo, dovremmo tenere valori tra il 30 e il 40%. Ed è qui che si palesano in maniera più evidente i limiti del PWM dimming.

Man mano che i livelli di luminosità diminuiscono, infatti, aumentano i tempi "off", ma al contempo l'intervallo tra i tempi "on" deve essere abbastanza breve da non dare l'impressione di sfarfallio, quindi aumenta la necessità di frequenze PWM più elevate. La variabilità tra dispositivi elettronici è elevatissima, con alcuni che non utilizzano il PWM per attenuare la luminosità, altri che lo utilizzano a frequenze molto elevate e altri ancora che lo utilizzano a frequenze basse.

Anche per quanto riguarda gli utenti c'è una grande variabilità, con persone che potrebbero avere problemi anche con schermi ad alta frequenza, e altri che invece potrebbero non percepire niente anche a frequenze basse.

Per dare qualche numero, uno schermo ad alta frequenza è uno schermo con PWM a 2.500 Hz, mentre uno a bassa frequenza è da 350 Hz.

Un'ultima parola sul nostro cervello. Perché abbiamo parlato di un trucco che sfrutta un difetto del nostro cervello? Perché se la frequenza è abbastanza elevata non ci rendiamo conto dello sfarfallio, ma vedremo uno schermo meno luminoso. Nondimeno, l'effetto sul cervello è comunque quello di una luce stroboscopica, che non fa bene per la salute.