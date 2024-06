Cos'è Ten Ten, e perché tutti ne stanno parlando

Perché, come dice il cofondatore di Ten Ten Julie Comar, "Siamo effimeri per progettazione", ma è sufficiente a spiegare il fenomeno?

E stiamo parlando di un'app creata da una startup francese , che afferma di non raccogliere i vostri dati e che non ha ancora deciso come monetizzare questa popolarità. Cerchiamo quindi di capire se si tratta effettivamente della cosa più divertente da fare oggigiorno con il telefono o di un'app che può mettere potenzialmente a rischio i ragazzi.

Indice

Cos'è e a cosa serve Ten Ten

è un'app che consente di inviare messaggi vocali agli amici, che verranno letti inanche con lo schermo bloccato. Proprio come un walkie-talkie, ma con la differenza che non dovete essere vicini, dovete solo essere inseriti nella cerchia di amici tramite un

L'applicazione, gratuita e disponibile per Android e iOS, è diventata virale in pochissimo tempo, soprattutto in Francia dove ai primi di giugno 2024 contava 1 milione di download su 6 milioni di download totali. Tanto da mettere a rischio la tenuta dei server a causa del gran numero di utenti che la usano contemporaneamente. Il "problema" che sogna ogni sviluppatore.

Merito della sua immediatezza e semplicità, certo, o del fatto di permettere di condividere messaggi effimeri, ma anche e soprattutto di TikTok, dove sono diventati virali i video che ne mostrano l'utilizzo per fare scherzi. Un social un po' invadente, insomma, come nota questo adolescente su TikTok.

Gli scherzi, appunto. Ten Ten è utilizzata dai ragazzi della generazione Alpha (i nati dal 2010), spesso a scuola, dove ha attratto l'attenzione degli insegnanti.

Su Reddit è nato, ai primi di giugno 2024, un thread in francese dove si chiede se l'app stia creando problemi nelle classi, ma le risposte sono generalmente rassicuranti, e si afferma come l'app raccolga molta attenzione ma nulla di più.

Il problema però resta. L'app può accedere al microfono (e alle notifiche) anche in background, e può superare la schermata di blocco per recapitare la voce degli amici. In Francia sono state riportate testimonianze di genitori esasperati, in quanto l'unico modo per sfuggire ai messaggi vocali sembrerebbe mettere il telefono in modalità Non disturbare o spegnendolo.

Il Ministro dell'Istruzione francese ha affermato che "aumenta il rischio di molestie online e di violazione della privacy". Jule Comar, cofondatore e CEO di Ten Ten, ride di questi allarmi, dichiarando a Techrunch che a leggere questi articoli è come "se stessero parlando di una sorta di nuova droga in giro a scuola".

Ma perché questo allarme? In fondo l'app dovrebbe essere utilizzata tra amici intimi, cosa che avviene condividendo un PIN. Il problema è che non c'è limite al numero di amici su Ten Ten, e i ragazzi condividono sui social il loro PIN per farsi mandare messaggi vocali da sconosciuti.

Comar ha già ammesso che questo non è ottimale, e stanno studiando una migliore gestione delle amicizie. A proposito di Comar, è francese, come la startup da lui co-fondata.

Dietro non c'è la Cina, come il nome Ten Ten probabilmente ha suggerito a qualcuno (forse per assonanza con Tencent). Ten Ten viene da 1010 in linguaggio CB (codice 10), che significa "Trasmissione completata, in ascolto".

L'app non spia nessuno, secondo Comar, e infatti dichiara di non vendere i dati degli utenti. Ma allora come fa a far soldi? Al momento non è chiaro, ma hanno "molte idee interessanti su come potremmo monetizzare in un secondo momento", e il successo attuale consente loro di avere il tempo a disposizione per arrivarci.