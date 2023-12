Ma cos'è Tor browser e come funziona ? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere come effettuare il download su PC, dispositivi Android o iPhone, e come fare se non funziona.

Indice

Cos'è Tor browser

L'origine di Tor risale a metà anni '90, quando fu sviluppato per la Marina degli Stati Uniti in modo da proteggere le comunicazioni sensibili del Governo, e nel 2004 è stato rilasciato con licenza libera, dando vita al Tor Project.

Inoltre Tor browser non tiene traccia della vostra cronologia di navigazione, e i cookie sono validi solo per una singola sessione (fino all'uscita del browser Tor o alla richiesta di una nuova identità ).

Tor (the onion routing) Browser non è un browser qualsiasi, ma un progetto open source che utilizza una rete per proteggere privacy e anonimato grazie a due proprietà principali.

Probabilmente avrete sentito nominare Tor in associazione con il dark web, ovvero quella parte di Internet accessibile solo per mezzo di software speciali, che consentono agli utenti e agli operatori di siti web di rimanere anonimi o non rintracciabili . Queste caratteristiche lo rendono una soluzione ideale per chi opera illegalmente nel Web, ma sono tantissimi gli utenti che lo utilizzano, tra cui forze dell'ordine , giornalisti, attivisti, informatori, o anche gente comune attenta alla privacy e alla sicurezza.

Come funziona Tor browser

Questo sistema funziona inviando il traffico Internet in uscita dal vostro dispositivo (nello specifico dal browser) attraverso tre server casuali (noti anche come relay) nella rete Tor. Ogni volta che i dati vengono inviati, i dati vengono crittografati più volte prima di essere inviati al nodo successivo , e la ripetizione del processo rende difficile rintracciarne l'origine.

Il router onion è una rete overlay peer-to-peer (P2P) che consente agli utenti di navigare in Internet in modo anonimo utilizzando più livelli di crittografia per nascondere sia l'origine che la destinazione delle informazioni inviate sulla rete.

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente , Tor è un acronimo per the onion routing, e probabilmente avrete notato che la cipolla è anche ripresa nell'icona dell'applicazione. Ma perché cipolla?

Inoltre il vantaggio è che i relay non sono gestiti da un'unica entità , ma da migliaia di volontari in tutto il mondo.

I relay successivi non hanno il vostro indirizzo IP o non sanno quale sito state cercando di visitare, e tutto quello che fanno è rimuovere un ulteriore livello di crittografia e passare i dati al relay successivo .

Questo strato conosce il vostro indirizzo IP, ma non ha altri indizi sulla vostra identità , e non può nemmeno vedere a quale sito state accedendo, in quanti l'unica informazione a sua disposizione è l'indirizzo del prossimo relay .

Questo sistema rende molto difficile il riconoscimento , e come valore aggiunto, Tor browser poi non offre solo la crittografia dei dati, ma non tiene neanche traccia della cronologia di navigazione né memorizza i cookie.

Il secondo livello offre più sicurezza ma è anche più lento, in quanto questa impostazione disabilita JavaScript sui siti senza protocollo HTTPS ( Hypertext Transfer Protocol Secure ) e richiede il click-to-play per i video in HTML. Il terzo e più alto livello di sicurezza disabilita alcuni font e immagini, oltre a JavaScript, su tutti i siti.

Cliccate su Connetti e il browser si connetterà a un relay di guardia : poi potrete navigare come fareste come con un qualunque browser.

Non è necessario imparare a usarlo o gestire complicate impostazioni, perché Tor è una versione modificata di Firefox con il software necessario per farlo funzionare, e include alcune estensioni come NoScript e HTTPS Everywhere per una protezione ancora maggiore.

Probabilmente vi starete domandando se sarà difficile utilizzare uno strumento così complesso, ma la realtà è che non dovrete far altro che installarlo su un dispositivo e avviare una navigazione.

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica e come vedremo nel capitolo dedicato Tor ha alcune gravi debolezze che non vi permettono di essere completamente certi di essere anonimi online (ed è per questo che si consiglia di utilizzare Tor browser insieme a una VPN). Senza considerare che, a differenza di una VPN, Tor browser protegge solo il proprio traffico, mentre altre app e il vostro sistema utilizzeranno comunque la vostra connessione Internet standard.

Inoltre, le VPN richiedono di accedere a un server in grado di vedere ogni sito web che visitate e che, almeno teoricamente, potrebbe anche registrare i vostri dati (ed è per questo che le VPN si sottopongono ad audit esterni che ne garantiscono l'affidabilità), mentre Tor separa i riferimenti alla vostra identità (il vostro indirizzo IP in arrivo) e il sito web che state visitando, il che rende molto più difficile registrare l'attività.

A questo punto vi potreste chiedere se Tor sia una VPN (Virtual Private Network). Anche se il concetto di fondo è lo stesso, in quanto nasconde il vostro indirizzo IP ai siti instradando il traffico attraverso un altro server, ci sono alcune differenze nel modo in cui funziona il processo.

Tor browser: download

Ora nel Finder cliccate a sinistra su Applicazioni e cliccate con il tasto destro del mouse (o control + clic) sull'app Tor browser . Cliccate su Apri, poi ancora su Apri , per consentire di aprire l'app anche se non è stata installata dall'App Store (dovrete farlo solo la prima volta).

Cliccate su OK se volete utilizzare l'italiano come lingua, poi cliccate su Installa e poi su Chiudi. Da Mac, cliccate sull'icona del Finder (quella con la faccina sorridente nel Dock), poi a sinistra su Download. Ora cliccate due volte sul file .dmg scaricato e trascinate l'icona di Tor browser nella cartella Applicazioni del sistema operativo.

Prima però di avviare Tor e usarlo, dovrete scaricarlo. Come abbiamo detto, Tor browser è una versione modificata del browser Firefox: andiamo a vedere da dove scaricarlo e come installarlo, a seconda del vostro dispositivo , che sia un PC Windows o Mac, oppure un telefono Android o iPhone.

Installate Onion Browser sul vostro dispositivo e avviatelo. Ora toccate Let's Go , poi il pulsante Connect to Tor , e in pochi istanti verrà stabilita la connessione alla rete Tor. Toccate il pulsante Next, selezionate il livello di sicurezza e premete sul pulsante Start Browsing .

Su iPhone, il Tor Project non ha sviluppato un'app proprietaria, ma consiglia un'app open source chiamata Onion Browser , che si basa su Orbot per connettersi alla rete Tor.

Installatela e avviate l'app, poi cliccate su Apri e nella schermata principale toccate il pulsante Connetti . Come da PC, verrà stabilita una connessione con la rete onion, e poi potrete usare il browser come fareste normalmente.

Avviate l'estensione aprendo una nuova scheda in Chrome, poi selezionate App nella parte in fondo a sinistra della barra degli strumenti e infine sul pulsante Start Tor Proxy nella nuova finestra visualizzata. Attendete che Tor stabilisca la connessione alla rete onion.

Kronymous è un'altra estensione per Chrome non sviluppata da Tor: installatela nella pagina relativa, e poi cliccate sui pulsanti Aggiungi e Installa estensione nella schermata che viene mostrata.

Ora cliccate su Options, e dalla pagina che si apre cliccate su proxy a sinistra. Impostate il proxy utilizzando il protocollo su SOCK54, il server su 127.0.0.1 e la porta su 9999. Ora cliccate su Apply Changes in basso a sinistra.

ProxySwitchy Omega è un'estensione gratuita per Chrome estremamente popolare (non sviluppata da Tor Project) che deve essere configurata a dovere. Dopo averla installata, cliccateci sopra o cliccate sull'icona a forma di pezzo di puzzle e poi su ProxySwitchy Omega.

Se invece non volete installare Tor browser sul computer, su Chrome e altri browser basati su Chromium potete installare delle estensioni di terze parti, come ProxySwitchy Omega e Kronymous , che instradino la connessione nella rete onion.

Adesso potete utilizzare Tor browser come se fosse un browser normale, poi la prima volta cliccate su Connetti per permettergli di creare una nuova identità.

Tor è sicuro?

Ma Tor è veramente sicuro? Ni, perché ha alcune criticità. Il vantaggio maggiore di Tor è che è decentralizzato, in quanto la rete non è gestita da una singola entità che può controllare ogni connessione, ma da volontari sparsi per il mondo.

Il problema è che la rete può vedere che state usando Tor, e questo potrebbe limitare la vostra navigazione o in Paesi in cui non piacciono le soluzioni per la privacy. Inoltre, anche se il primo relay non ha bisogno di credenziali di accesso, ha alcune informazioni su di voi sotto forma del tuo indirizzo IP.

Ma la vulnerabilità maggiore è nel nodo di uscita Tor. Questo è il server che rimuove sia il livello finale di crittografia che consente di vedere l'URL che state cercando di visitare. Se state usando un HTTP non crittografato, piuttosto che una connessione HTTPS, il nodo potrebbe essere in grado di registrare informazioni sensibili sulle vostre attività.

I nodi di uscita possono anche utilizzare un exploit chiamato stripping SSL per accedere alle comunicazioni HTTP non crittografate su quello che si pensa sia un sito crittografato. Tre anni fa è stato pubblicato come fino al 23% di tutti i nodi di uscita Tor erano impegnati in una campagna dannosa mirata agli accessi ai siti di criptovaluta, alterando il traffico e reindirizzando le transazioni nei propri portafogli virtuali.

Le forze dell'ordine sono inoltre in grado di utilizzare varie tecniche e strumenti per rintracciare gli utenti di Tor, specialmente se i siti che visitano non utilizzano la crittografia end-to-end (E2EE). Il browser utilizza infatti relay di uscita e tunnel crittografati per nascondere il traffico utente all'interno di una rete, ma lascia i punti di uscita più facilmente osservabili e non ha alcun effetto oltre i confini della rete.

Per questo motivo, il modo più sicuro per utilizzare Tor è combinarlo con una VPN, ma ci sono alcune differenze. Per alcuni utenti, è preferibile connettersi prima alla VPN, e poi usare Tor, una tecnica chiamata Onion over VPN. La rete domestica vedrà solo il vostro IP VPN, quindi non sa che state accedendo a Tor, e lo stesso il primo relay Tor, che non avrà alcuna informazione su di voi. Senza considerare che il vostro provider di servizi VPN non potrà vedere quali siti state visitando in quanto sono gestiti da Tor.

Utilizzare una Onion over VPN non potrà ancora proteggervi dai nodi di uscita dannosi, e per questo alcuni utenti preferiscono connettersi prima a Tor e poi alla VPN (VPN Over Onion), che però offre lo svantaggio inverso.

Inoltre alcune VPN offrono un supporto a or migliore di altre.