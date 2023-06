Come creare dei pattern con l'AI di Canva

Sapevate che anche Canva ha un'intelligenza artificiale che consente di creare delle immagini seguendo le istruzioni che vengono fornite dagli utenti? Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora vi consigliamo di mettervi comodi e di ritagliarvi un po' del vostro tempo. Nei paragrafi a seguire potrete trovare le indicazioni utili a creare dei pattern AI Canva . Seguite le istruzioni man mano che ve le illustriamo, in questo modo potrete vedere in modo diretto il funzionamento dell' AI di Canva e non rischierete di commettere errori nell'esecuzione della procedura.

Siete anche voi affascinati dall' intelligenza artificiale e siete alla ricerca di informazioni in merito? Questa tecnologia, come avrete avuto modo di leggere e magari toccare con mano, può essere applicata in moltissimi settori: dalla scrittura alla generazione di immagini e video . Esatto, avete capito bene: con l'intelligenza artificiale potrete anche creare delle immagini . Vi piace cimentarvi nel disegno, magari in digitale, e siete curiosi di provare a creare dei pattern ? In questo caso, probabilmente conoscerete l' app Canva .

Indice

Che cos'è Canva

Prima di tutto, se non conoscete ancora Canva facciamo una panoramica generale per capire un po' di cosa si tratta. Canva è una piattaforma, con relativa applicazione disponibile sia per dispositivi Android che iOS, con cui potrete lavorare a progetti grafici . Da post per Instagram a poster di vari tipi, passando anche per i curriculum vitae e molto altro. Avrete a vostra disposizione numerosi template, che potrete selezionare e personalizzare a vostro piacimento. Potrete anche aggiungere degli elementi grafici a vostro piacimento, per rendere il vostro progetto unico e adatto ai vostri bisogni.

Accedere all'AI di Canva

Una volta dentro dovrete fare riferimento al menù che vedrete sulla sinistra dello schermo. Fate clic sul comando App e apparirà così una nuova schermata. Al centro vedrete diverse voci. La prima tra queste è Da testo a immagine , appena sotto il titolo Di tendenza . Cliccateci su e nella nuova finestra che si aprirà selezionate la voce Usa nel nuovo progetto , presente nel riquadro quadrato. Adesso dovrete scegliere se lavorare a un progetto il cui formato è presente di default: Post di Facebook, Copertina di Facebook, Post di Instagram, Logo, Presentazione, Logo animato , ecc. oppure premere su Dimensioni personalizzate , la prima voce in elenco. In quest'ultimo caso vi verrà chiesto, appunto, di inserire le dimensioni del foglio di lavoro su cui volete lavorare. Dopo averle scritte negli appositi spazi selezionate il tasto viola Crea un nuovo progetto .

Creare pattern con l'intelligenza artificiale Canva

La schermata cambierà nuovamente e vi ritroverete nella parte della creazione con l'intelligenza artificiale.

Nella parte centrale vedrete il foglio di lavoro. Sulla sinistra, invece, troverete diverse sezioni. In basso l'orientamento del foglio di lavoro; al centro potrete indicare lo stile, scegliendo tra: Nessuno, Cinema, Acquerello, Foto, Sognante, Anime retro o cliccare su Mostra tutto per ampliare il menù di scelta; in alto troverete il riquadro in cui inserire il comando necessario all'AI per generare il vostro pattern. Nella parte bassa del riquadro vedrete il comando Prova con un esempio. Cliccateci su e vi comparirà una descrizione aleatoria che potrete confermare per vedere in che modo lavora l'intelligenza artificiale. Se avete già qualcosa in mente, scrivete voi la descrizione del pattern che vorrete ottenere e che state immaginando nella vostra mente. Ricordate che quanti più dettagli inserite, tanto meglio l'AI di Canva riuscirà a creare un'immagine che sia simile a quello che volete. Dopo aver terminato con la descrizione non vi resta che premere sul tasto in basso Crea la tua immagine, presente nel riquadro viola.

Attendete qualche secondo e vedrete che compariranno quattro risultati generati in base alla vostra descrizione. Se non è esattamente ciò che volevate, tornate alla descrizione e aggiungete qualche particolare in più, poi cliccate nuovamente sul tasto Crea di nuovo.