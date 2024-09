Il catalogo di DAZN e come vedere la programmazione di oggi

Indice

Quali contenuti ci sono su DAZN

Per chi ama il ciclismo, DAZN consente di vedere il meglio delle gare in programma: grazie ai canali di Eurosport si potranno seguire Le Classiche Monumento , il Giro d'Italia , il Tour de France .

Per gli amanti del tennis, non può mancare una selezione estremamente interessante. Grazie a DAZN infatti puoi accedere ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2 , che ti consentono di vedere due tornei dello Slam: l'Australian Open a gennaio e il Roland Garros a maggio.

Per quanto riguarda il calcio femminile, su DAZN puoi vedere la UEFA Women's Champions League in esclusiva fino al 2025, la Serie A Femminile eBay , il meglio della Liga F , della Frauen Bundesliga e della Barclays Women's Super League .

Ma questo non è l'unico contenuto calcistico. Con DAZN puoi anche vedere tutte le partite della Serie BKT e in esclusiva tutte le 380 partite del campionato spagnolo LaLiga EA Sports che si tengono tra agosto e maggio, oltre al meglio della Liga Portugal Betclic.

L'evento principale a cui saranno interessati maggiormente gli utenti è il campionato di calcio Serie A Enilive . Con DAZN puoi vedere tutte le 380 partite del campionato, dai primi anticipi agli ultimi posticipi: 10 gare in ogni turno di cui 7 in esclusiva (3 sono in co-esclusiva con Sky).

Cosa si vede su DAZN a seconda dell'abbonamento

Il piano Plus offre gli stessi contenuti del piano Standard, ma con la possibilità di vederli in contemporanea su due reti domestiche .

Il piano Goal Pass è per gli amanti del grande calcio nazionale e internazionale, e a partire da 13,99 euro al mese consente di vedere alcuni dei contenuti più interessanti in contemporanea su due dispositivi, se connessi alla stessa rete domestica.

Quattro sono le possibilità per accedere ai contenuti di DAZN: gli abbonamenti Start, Goal Pass , Standard e Plus.

Cosa sono DAZN 1 e DAZN 2, e che differenze ci sono tra Sky e tivùsat

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports , della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN.

Questi canali sono utili per chi non dispone di una connessione Internet sufficiente per la riproduzione streaming, e con 5 euro al mese (oltre all'abbonamento DAZN) è possibile accedere ai contenuti della piattaforma anche da satellite.

DAZN 1 e DAZN 2 sono canali satellitari opzionali e a pagamento di DAZN (da agosto 2024 non sono più attivi in digitale terrestre) e attivabili dagli abbonati a DAZN Standard o DAZN Plus purché clienti Sky con decoder satellitare e abbonamento TV attivo oppure utenti tivùsat (l'unica piattaforma digitale satellitare italiana gratuita) con un dispositivo certificato tivùsat e abilitato.

Oggi in onda su DAZN: come vedere la programmazione

Hai attivato DAZN e vuoi conoscere la programmazione? Il primo punto da cui partire è l'app o il sito della piattaforma: nella schermata iniziale infatti ti verranno proposti tutti i contenuti in programma.

Da sito, puoi andare a questo indirizzo, dove vedrai in alto le schede dedicate ai vari sport, per filtrare quelli di tuo interesse, a sinistra la data, con in giallo evidenziata quella odierna, e a scorrere in senso orizzontale l'orario, con l'ora di ogni evento indicata in alto a sinistra della scheda.

Se vuoi accedere velocemente a una data particolare, puoi cliccare sull'icona a forma di calendario in alto a sinistra, e poi selezionare la data che ti interessa, indietro nel tempo di due mesi o avanti di tre mesi. Filtrando uno sport, ti verranno solo mostrati i contenuti dedicati a quello sport.

Vuoi sapere la programmazione di alcuni sport in particolare? DAZN prepara una pagina apposta con gli eventi più interessanti della settimana, oltre a dedicare pagine dedicate alla programmazione per il calcio, per il basket e per il ciclismo, per esempio.

Infine, per conoscere la programmazione di DAZN 1 e DAZN 2 puoi aprire il decoder e vedere la programmazione dei canali da lì, oppure da sito e app DAZN, oppure ancora ogni settimana DAZN prepara una pagina con gli eventi in programmazione più interessanti.