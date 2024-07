Descript, l'AI per i video: cos'è e come si usa?

Andiamo allora a scoprire in cosa consiste e come sfruttarne appieno le qualità.

Costituita nel 2017 da Andrew Mason, ex amministrato di CEO (amministratore delegato) di Groupon, la compagnia ha affrontato in maniera originale il settore. Alla luce del notevole potenziale riscontrato nell'intelligenza artificiale, il padre fondatore ha pensato di rilasciare un programma ad hoc che se ne servisse. I riscontri soddisfacenti ottenuti dal pubblico già agli inizi hanno fatto da carburante al costante miglioramento. Al di là dei filmati, è possibile gestire, nella massima facilità, altre forme di contenuti multimediali, tipo le tracce audio.

Che cos'è Descript

Le origini di Descript risalgono, come detto in apertura, al 2017. All'epoca Mason decise di imbarcarsi in un progetto inedito, focalizzato sull'editing di podcast. Offriva, infatti, un modo innovativo per modificare l'audio manipolando le trascrizioni di testo. Nel corso del tempo, gli sviluppatori hanno dato vita a una sorta di ecosistema, dove i creator trovassero ogni risorsa necessaria.

In parole povere, hanno ampliato il raggio d'azione, con l'integrazione dell'editing video. Nel 2018 sono state introdotte le voci AI, perfezionate di volta in volta, per rispondere appieno alle esigenze degli utenti. Che adesso hanno la possibilità di comporre il proprio clone vocale in appena 60 secondi o una rosa intera di toni, emozioni e accenti differenti. Tra il 2023 e il 2024 Descript ha aggiunto ulteriori funzionalità AI, adibite a stimolare il flusso creativo.

Esonerati dall'onere di apprendere i meccanismi di un software complesso, i fruitori possono eseguire varie compiti, compresi: