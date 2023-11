Diario iOS: cos'è e come funziona la nuova app di Apple

Diario infatti è una soluzione estremamente semplice , ma ricca di funzioni per stimolare il benessere degli utenti anche grazie all'apprendimento automatico , in modo da darvi suggerimenti personalizzati e guidarvi nel vostro percorso. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo strumento, oltre a ricordarvi i nostri approfondimenti su NameDrop e StandBy .

Uno di questi strumenti è Diario di iOS: vediamo cos'è e come funziona la nuova app di Apple per riflettere e scrivere quello che ci accade per poterlo ricordare.

Spesso snobbata, è sempre più chiaro come la salute mentale sia un aspetto fondamentale della nostra vita, e con iOS 17 Apple ha voluto compiere alcuni passi per sensibilizzare i suoi utenti in questo senso.

Indice

Cos'è Diario iOS

Alla presentazione di iOS 17 al WWDC di giugno 2023, una delle novità che hanno attirato maggiore curiosità è stata la nuova app Diario (Journal).

Purtroppo, però, l'app non è stata rilasciata con iOS 17, ma nel momento in cui scriviamo è apparsa nella beta di iOS 17.2, il che ne suggerisce una distribuzione con la versione stabile dell'aggiornamento, prevista entro fine 2023.

Diario fa parte di una serie di iniziative intraprese da Apple per la salute mentale, come la nuova app Mindfulness in watchOS 10 e Salute di iOS e iPadOS. Questo perché scrivere un diario è considerato di beneficio per la gestione dell'ansia, la riduzione dello stress e per far fronte alla depressione.

Ma a questo punto c'è un problema. Per quanto allettante sia l'idea di scrivere un diario, spesso e volentieri ci si scontra con la realtà di non sapere come riempire una pagina vuota o comunque da dove iniziare.

Ed è in questo che Diario eccelle, in quanto grazie all'intelligenza artificiale vi permette di annotare i vostri pensieri quando state usando il telefono, fornendo suggerimenti di scrittura e altri promemoria su quello che avete fatto durante la giornata.

Lo strumento, chiamato Suggerimenti, raccoglie i dati della vostra attività, che siano foto, spostamenti o altro, e ve li ripropone.

Questa soluzione vi consente quindi di inserire voci del diario in base alle attività registrate sull'iiPhone durante il giorno. Quindi, se avete visitato un bar con i vostri amici e avete scattato una foto, queste attività potrebbero apparire come suggerimenti di cui puoi scrivere nella tua app Diario.

In alternativa, c'è un'altra funzione, chiamata Riflessioni, che si concretizza tramite messaggi di testo che vi pongono domande sulla giornata per aiutarvi a esprimere i vostri pensieri, come un promemoria per ricordarvi di mettervi a scrivere a una certa ora del giorno, o anche di accedere a determinati dati e darvi suggerimenti su cosa scrivere in base, ad esempio, luoghi che avete visitato o altre situazioni.

Ma niente paura, se l'idea di essere "spiati" vi disturba, potete sempre cambiare le impostazioni per controllare a quali tipi di dati e altre app Diario può accedere.

E questa non è l'unica delle attenzioni dell'app verso la privacy, in quanto gli stessi suggerimenti alimentati dall'intelligenza artificiale vengono elaborati sul dispositivo, quindi senza la necessità di inviare dati sui server di Apple.

Ma Diario non consente solo di scrivere i propri pensieri: l'app infatti offre la possibilità di inserire immagini, video, musica o anche Attività Apple Fitness, mettendovi nelle condizioni di creare una vera e propria fotografia mentale di un evento, e quindi di ricordarlo meglio.

Questi ricordi sono poi memorizzati sul telefono, ma se volete potete anche effettuarne un backup su iCloud, in modo da non rischiare mai di perderli.

Vi abbiamo incuriosito? Andiamo a vedere come funziona Diario di iOS.