Disney+. Tutto quello che devi sapere sulla piattaforma di streaming, dall'abbonamento alla visione

Disney+ è uno dei servizi di streaming più popolari in circolazione, che consente di accedere a tantissimi contenuti esclusivi e di grande qualità. Film e serie TV Marvel e Start Wars, cartoni Walt Disney e documentari National Geographic: la scelta è veramente enorme. Vediamo quindi cos'è e come funziona Disney+, oltre a capire come abbonarsi, come guardare e infine, eventualmente, come disdire l'abbonamento. Con tre piani a disposizione, di cui uno con pubblicità, il blocco alla condivisione degli account e la possibilità di aggiungere un utente extra, Disney+ segue da vicino le mosse dell'avversario Netflix: scopriamo se può fare al caso tuo!

Indice

Cos'è Disney+

Disney+ è un servizio di streaming on-demand creato da The Walt Disney Company, lanciato nel 2019 e arrivato in Italia a marzo 2020. In poco tempo, grazie alla qualità dei suoi contenuti, ha iniziato a fare concorrenza a giganti come Prime Video e Netflix ritagliandosi uno spazio sempre più importante nel panorama dello streaming video. Ma cosa aspettarsi da Disney+? Con 2.327 titoli nel momento in cui scriviamo, la piattaforma non offre tantissimi contenuti, almeno se paragonata ai concorrenti che superano abbondantemente i 7.000 titoli. Disney+ punta però tutto sulla qualità, aprendo l'accesso a migliaia di film e spettacoli Disney di tutti i marchi dello studio, tra cui Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e 20th Century Studios. E a proposito di qualità, a seconda dell'abbonamento Disney Plus consente di vedere contenuti fino a 4K UHD e HDR con audio Dolby Atmos. Inoltre come ogni piattaforma di streaming che si rispetti Disney Plus è incredibilmente versatile, e consente ai suoi utenti di accedervi attraverso un ampio spettro di dispositivi, che comprendono browser come Chrome, Edge, Firefox e Safari, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, tablet Amazon Fire, tablet e computer Windows 10 e 11, oltre a dispositivi connessi come Fire TV Stick, Chromecast, Apple TV, set top box Android e console come PlayStation e Xbox. Non possono ovviamente mancare le smart TV, e tra quelle supportate annoveriamo quelle con Android TV, Hisense, LG con WebOS, Panasonic e Samsung con Tizen. E se cercate altri modi per guardare Disney Plus sulla TV, sappi che il servizio supporta anche la visione tramite HDMI e AirPlay.

Quanto costa l'abbonamento a Disney+

Ti stai chiedendo se sia possibile guardare Disney+ gratis? All'inizio della sua avventura in Italia, il servizio offriva un periodo di prova gratuita, ma ora questo non è più disponibile. La piattaforma offre tre piani di abbonamento, che differiscono per qualità, sia video che audio, possibilità di riproduzioni simultanee, e possibilità di visione offline. Tutti consentono di creare sette profili personalizzati e il parental control con una modalità junior caratterizzata da un'interfaccia più semplice e contenuti adatti per i bambini. Il piano Standard con pubblicità, appunto, costa 5,99 euro al mese e consente di vedere i contenuti in Full HD, con audio surround 5.1, e su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, ma senza possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline. Come suggerisce il nome, inoltre, gli iscritti al piano dovranno vedersi alcune pubblicità ogni tanto, nella misura di circa quattro minuti per ogni ora di visione. Il piano Standard costa invece 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, se fatturato annualmente, e presenta le stesse caratteristiche del piano Standard con pubblicità, con la differenza che non offre pubblicità e consente la visione offline dei contenuti. In caso di download dei contenuti sul dispositivo, questi saranno disponibili per la durata dell'abbonamento (alcuni potrebbero esserlo solo per un periodo limitato e altri potrebbero non essere disponibili al download), ma dovrai connetterti al dispositivo almeno ogni 30 giorni e non potrai scaricare i contenuti su più di 10 dispositivi. Infine, il piano Premium da 11,90 euro al mese o 119,90 euro l'anno porta la qualità fino a 4K UHD, con supporto all'HDR e al Dolby Atmos, oltre a consentire la visione in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi. Da settembre 2024 c'è una novità: l'utente extra. Come Netflix, anche Disney+ ha dichiarato guerra alla condivisione degli account con utenti al di fuori del nucleo familiare, ovvero l'insieme dei dispositivi associati alla tua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono. I piani Standard e Premium (ma non Standard con Pubblicità) possono aggiungere un utente extra, ovvero una persona che non appartiene al nucleo familiare, a 5,99 euro al mese. Questo account avrà alcune limitazioni, in quanto potrà riprodurre i contenuti solo su un dispositivo alla volta, e potrà creare e accedere a un solo profilo. Nondimeno, potrà accedere ai contenuti e a molte delle funzionalità cui ha accesso la persona titolare dell'abbonamento. Puoi cambiare piano quando vuoi e puoi disdire senza impegno, tenendo presente che la disdetta avrà effetto solo al termine del periodo di fatturazione in corso.

Quali sono i dispositivi supportati

Disney+ supporta una gran varietà di dispositivi, dai computer, tramite browser, ai telefoni, dalle smart TV alle console di gioco, per arrivare ai dispositivi di streaming collegati alla TV. Computer e altri dispositivi tramite browser: PC Windows da Windows 7 o 10 a seconda del browser, da Chrome 71+, Edge, e Firefox 68+. Mac da Safari 11+, Chrome 75+ e Firefox 68+. Infine Chromebook, da ChromeOS 79 e versioni successive.

e altri dispositivi tramite browser: da Windows 7 o 10 a seconda del browser, da Chrome 71+, Edge, e Firefox 68+. da Safari 11+, Chrome 75+ e Firefox 68+. Infine da ChromeOS 79 e versioni successive. Computer Windows 10 e Windows 11 tramite app dedicata disponibile sul Microsoft Store.

e tramite app dedicata disponibile sul Microsoft Store. iPhone e iPad tramite app dedicata su App Store, telefoni e tablet Android tramite app Disney+ su Play Store. Tablet Amazon Fire con Fire OS 5.0 e successivi, da app Disney+ su Appstore

e tramite app dedicata su App Store, telefoni e tablet tramite app Disney+ su Play Store. con Fire OS 5.0 e successivi, da app Disney+ su Appstore Smart TV , con Android TV, Hisense, LG con WebOS, Samsung con Tizen e Panasonic

, con Android TV, Hisense, LG con WebOS, Samsung con Tizen e Panasonic Console di gioco Xbox, One, Serie X|S, e PlayStation, 4 e 5

Xbox, One, Serie X|S, e PlayStation, 4 e 5 Dispositivi di streaming, Fire TV, Apple TV (dalla 4° generazione e successive), Chromecast, NOW, Set-top box Sky e TIM

Cosa vedere su Disney+

Su Disney+ puoi vedere una serie di contenuti di primo livello. Ecco una panoramica di cosa attendersi Disney : le serie televisive e i film targati Disney, dai classici alle novità.

: le serie televisive e i film targati Disney, dai classici alle novità. Star Wars : tutti i film e le serie televisive che compongono il franchise creato da George Lucas nel 1977.

: tutti i film e le serie televisive che compongono il franchise creato da George Lucas nel 1977. Marvel : tutti i film e le serie televisive del Marvel Cinematic Universe, tra cui Iron Man, Guardiani della Galassia, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Loki.

: tutti i film e le serie televisive del Marvel Cinematic Universe, tra cui Iron Man, Guardiani della Galassia, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Loki. Pixar : i film e i cortometraggi prodotti da Pixar Animation Studios, la casa di produzione cinematografica statunitense.

: i film e i cortometraggi prodotti da Pixar Animation Studios, la casa di produzione cinematografica statunitense. National Geographic : i documentari che comprendono svariate discipline, tra cui la geografia, l'archeologia e le scienze naturali.

: i documentari che comprendono svariate discipline, tra cui la geografia, l'archeologia e le scienze naturali. Star: il sesto brand che offre titoli come film e serie TV pensati per un pubblico maturo. Non solo, ma Disney+ è molto attenta alla classificazione dei contenuti, l'ideale per trovare subito i titoli adatti per tutti i componenti della famiglia.

Come abbonarsi a Disney+

Vuoi sapere come abbonarti a Disney+? La procedura può essere effettuata da browser o da app dedicata, a seconda del dispositivo che stai utilizzando, ed è semplicissima: ti basta registrarti, scegliere un abbonamento e inserire un metodo di pagamento! Per abbonarti da browser, vai a questo indirizzo, poi nel campo al centro della pagina inserisci il tuo indirizzo email e clicca sul pulsante blu Abbonati ora. Nella pagina successiva, scegli se ricevere o meno comunicazioni da Disney Plus mettendo la spunta nella casella apposita, poi clicca su Continua, al che accetta i termini di servizio (Condizioni Generali di abbonamento). Clicca su Accetta e Continua e inserisci una password per il tuo account nel campo apposito, poi clicca nuovamente su Continua. Ora apparirà la schermata che ti permetterà di scegliere il piano da sottoscrivere. Selezionane uno tra Standard con pubblicità, Standard e Premium, poi procedi al pagamento. Inserisci i dati della tua carta di credito oppure quelli di PayPal, poi clicca su Inizia a guardare per completare la procedura, al termine della quale il tuo abbonamento sarà attivo e potrai iniziare a vedere i contenuti della piattaforma dai dispositivi supportati. Utilizzi l'app per dispositivi mobili? In questo caso la fatturazione sarà gestita dal marketplace di riferimento, App Store o Play Store. La procedura è molto simile? Devi solo installare l'app, toccare Abbonati ora e inserire la tua email. Seleziona l'abbonamento ed effettua l'acquisto in-app. Nel caso di dispositivi connessi come Apple TV o Fire TV Stick, la procedura potrebbe essere sia da browser che da app, come abbiamo descritto sopra. Nel primo caso, dovrai connettere il dispositivo al tuo account attraverso un computer o un telefono e completare la procedura da lì. In alternativa, puoi abbonarti a Disney+ da Sky, attraverso l'app dedicata, o usare le card di abbonamento (Gift card), per regalare 3 mesi o un anno del servizio a un amico o parente. Le card si acquistano nei punti vendita selezionati e si riscattano sul sito apposito, in cui potrai inserire il codice di riscatto.

Come guardare Disney+

Una volta effettuato l'abbonamento, puoi vedere i contenuti della piattaforma nelle modalità previste per il tuo piano, inteso come qualità e numero di dispositivi supportati in contemporanea. Puoi vedere tutti i contenuti su Disney+ sia in lingua originale che doppiati, o anche con i sottotitoli, che possono essere personalizzati nelle dimensioni e nei colori. Come abbiamo anticipato, nei capitoli precedenti puoi creare con ogni piano fino a sette profili. Inoltre potrai usare la modalità junior, che consente di creare uno spazio sicuro per i più piccoli da cui non si può uscire se non immettendo una password. Puoi guardare i contenuti da TV, telefono o tablet e da tutti i dispositivi supportati, e grossomodo l'esperienza è piuttosto simile, in quanto l'interfaccia è semplice e intuitiva. Tutto quello che devi fare è selezionare un contenuto scegliendo tra quelli proposti, divisi per novità, categorie, i titoli consigliati, film e serie. Oppure puoi usare la funzione di ricerca Ovviamente la piattaforma consente di scegliere anche tra franchise e persino per singoli supereroi, nel caso dell'universo Marvel. Vuoi vederti tutti i film MCU in ordine cronologico? Disney+ ti consente di farlo, come di vedere tutti i film di Iron Man o di Hulk. Una volta che hai cliccato su un contenuto potrai accedere alla scheda informativa, con la descrizione, il cast e, nel caso delle serie, gli episodi e le stagioni disponibili. Poi avvia la visione, da cui potrai scegliere la lingua e i sottotitoli, oltre a gestire la barra di avanzamento. Fino a settembre 2023 Disney+ offriva GroupWatch, una funzione che consentiva a sette persone di vedere lo stesso contenuto a distanza. Lo strumento è stato rimosso, ma gli utenti Apple (iPhone, iPad e Apple TV) possono usare SharePlay (non attivo sul piano Standard con Pubblicità). Per usare la funzione, si deve avviare una chiamata FaceTime e dalla parte inferiore scorrere verso l'alto, per poi aprire l'app Disney+. Adesso si sceglie un film o una serie TV e lo si avvia, per poi toccare SharePlay.

Come disdire Disney+

Hai visto tutti i contenuti che ti interessavano su Disney+ e hai deciso di voler disdire l'abbonamento? Nessun problema, i piani possono essere disattivati in ogni momento. Basta seguire la procedura e potrai continuare a vedere i contenuti fino alla fine del periodo di fatturazione, al termine del quale l'abbonamento non sarà rinnovato e non potrai più accedere al servizio. Se hai sottoscritto l'abbonamento direttamente da Disney+, ovvero da browser, vai sul sito di Disney Plus e clicca in alto a destra sul pulsante Accedi. Inserisci i dati di accesso e clicca in alto a destra su Il mio profilo, poi seleziona la voce Account. Nella sezione Abbonamento clicca sul tuo abbonamento in corso, e sotto Dettagli abbonamento vedrai la prossima data di fatturazione. Questo ti consente di sapere fino a quando potrai accedere ai contenuti dopo aver disattivato il rinnovo. Ora clicca sulla voce Disdici abbonamento e ti verrà chiesto di specificare il motivo per cui vuoi disdire l'abbonamento. Seleziona una risposta, clicca su Continua e sceglie se prendere o meno parte al sondaggio (facoltativo). Successivamente, conferma la tua intenzione e disattivare Disney Plus e a questo punto avrai disattivato il rinnovo automatico, che potrai riattivare in qualsiasi momento. Nel caso tu abbia sottoscritto l'abbonamento tramite Apple, Google o Amazon, dovrai accedere ai sistemi di gestione degli abbonamenti dei singoli marketplace. Per Android, apri il Play Store, tocca la tua icona di profilo in alto a destra e seleziona Pagamenti e abbonamenti, poi tocca Abbonamenti e disattiva Disney+. Per iPhone, vai nelle impostazioni del telefono, tocca il tuo nome in alto e seleziona Abbonamenti, poi sotto Attivi tocca Disney+ e disattivalo. Nel caso tu abbia attivato l'abbonamento con TIM, devi andare nel tuo account TIM, individuare Disney+ e disattivare l'abbonamento.

