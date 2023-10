Come aggiungere un dispositivo su Dov’è sull’iPhone

Dov'è è un'applicazione sviluppata da Apple, progettata per consentire agli utenti di localizzare e recuperare dispositivi Apple smarriti, tra cui iPhone, iPad, Mac, AirPods e Apple Watch. Quest'app offre una serie di funzionalità avanzate, che vanno ben oltre la semplice individuazione di un dispositivo smarrito. Con Dov'è è possibile determinare l'ultima posizione nota del dispositivo smarrito, bloccarlo per garantire la sicurezza dei dati e, se necessario, ripristinarlo alle impostazioni predefinite. Ma le potenzialità dell'app non si esauriscono qui. Oltre a queste funzioni, Dov'è è stata integrata nativamente in iOS e macOS per ampliare il suo utilizzo. Dov'è offre anche la possibilità di tenere traccia della posizione di amici e familiari, garantendo un maggiore controllo e sicurezza nelle relazioni personali. Grazie agli AirTag, dispositivi dedicati al tracciamento è possibile localizzare oggetti non elettronici, come zaini, libri o chiavi di casa. La vera innovazione sta nell'apertura della rete Dov'è a dispositivi di terze parti approvati, consentendo l'uso dell'app in un ampio spettro di prodotti al di fuori dell'ecosistema Apple. Si tratta di un passaggio che ha ampliato l'ecosistema di localizzazione e tracciamento.

Dov’è sull’iPhone, come aggiungere un dispositivo

Una volta completata la configurazione iniziale di iPhone e Mac possiamo espandere la copertura della rete Dov'è ad altri dispositivi. Possiamo farlo in modo agevole e integrato, beneficiando delle funzionalità offerte da questa piattaforma di tracciamento e localizzazione sviluppata da Apple. Vediamo allora come aggiungere dispositivi quali iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch e prodotti Beats compatibili. La procedura è semplice poiché al momento dell'attivazione di Trova il mio iPhone su uno di questi dispositivi, qualsiasi altro gadget correlato, come AirPods, Apple Watch o prodotti Beats compatibili, viene automaticamente configurato per essere monitorato attraverso la rete Dov'è. Questa opzione di configurazione automatica non può essere disabilitata. Per massimizzare la funzionalità di questa rete di localizzazione possiamo attivare la Rete Dov'è sui dispositivi. In questo modo possiamo localizzare i dispositivi, anche quando sono spenti o momentaneamente disconnessi. Questa attivazione serve per aggiungere AirTag o altri dispositivi di terze parti alla rete Dov'è.

Dov’è sull’iPhone, come aggiungere AirPods Pro o Max

Per ottimizzare il monitoraggio e la localizzazione dei dispositivi Apple possiamo attivare la funzionalità Rete Dov'è sull'iPhone. Questa procedura fornisce un maggiore grado di controllo e visibilità sulla posizione dei dispositivi. Per farlo bisogna accedere alle Impostazioni dell'iPhone e toccare la sezione Bluetooth. Per individuare il dispositivo da configurare scorrere l'elenco fino a trovare l'elemento di interesse. Accanto al dispositivo scelto c'è una icona rappresentata da una i circondata da un cerchio (Altre informazioni). Nel menu successivo, scorrere verso il basso fino a individuare l'opzione Rete Dov'è. Assicurarsi che l'interruttore relativo a Rete Dov'è sia impostato su Attivo. Una volta completata questa procedura sarà definitivamente attiva, la Rete Dov'è sull'iPhone per localizzare e monitorare i dispositivi Apple all'interno dell'ecosistema Dov'è.

Dov’è sull’iPhone, come aggiungere Apple Watch

Accedere all'Apple Watch, premere la ghiera digitale sulla parte laterale e selezionare Impostazioni. Nella schermata delle Impostazioni, toccare il proprio nome o l'account associato all'Apple Watch. Scorrere verso il basso nell'elenco delle opzioni fino a individuare il nome dell'Apple Watch. Toccarlo per accedere alle impostazioni specifiche del dispositivo. Nella pagina delle impostazioni cercare e selezionare Trova il mio Apple Watch. Verificare che l'interruttore relativo a Rete Dov'è sia impostato su Attivo.

Dov’è sull’iPhone, come aggiungere AirTag

Per aggiungere un AirTag o dispositivi compatibili al proprio iPhone è necessario che il sistema operativo sia aggiornato a iOS 14.5 o successivo, iPadOS 14.5 o successivo e macOS Big Sur 11.1 o successivo. Iniziare rimuovendo il rivestimento protettivo dall'AirTag e tirate la linguetta della batteria per attivarlo. Assicurarsi che l'iPhone o l'iPad siano accesi e sbloccati. Tenere il dispositivo da collegare (AirTag o dispositivo compatibile) accanto all'iPhone o iPad. Appare un messaggio pop-up con l'opzione Connetti per iniziare la procedura di collegamento. Se si hanno più AirTag o dispositivi da collegare, assicurarsi di avvicinare uno alla volta e selezionare solo uno alla volta. Dopo aver selezionato il dispositivo, scegliere un nome per identificarlo. Toccare Personalizza nome per inserire un nome personalizzato per il dispositivo. Fare tap su Continua per proseguire con la configurazione. Quindi confermare l'aggiunta del dispositivo toccando nuovamente Continua. Infine, completate la procedura toccando Fine.

Dov’è, come usarlo per trovare l’iPhone

Dov'è registra l'ultima posizione nota dell'iPhone, insieme alla data e ora di questa registrazione. Nel caso in cui il device smarrito sia privo di connessione Internet, Apple ha implementato la funzione Rete Dov'è che sfrutta una rete di dispositivi Apple nelle vicinanze per trasmettere la posizione del dispositivo in modo completamente crittografato. Questa rete opera in background e preserva la privacy degli utenti. Ma come funziona questa tecnologia? Durante la configurazione di Dov'è, due prodotti Apple generano una chiave privata crittografata. Questa chiave privata viene condivisa tra i dispositivi registrati attraverso una comunicazione crittografata end-to-end. La chiave privata è conservata localmente, ad esempio nel Secure Enclave dell'iPhone o nel chip T2 dei Mac. Viene generata una chiave pubblica, la quale può essere decifrata solo attraverso la chiave privata. Questa chiave pubblica fa da beacon Bluetooth e viene trasmessa ai dispositivi vicini. La chiave pubblica viene costantemente modificata, rendendo impossibile il collegamento dei nuovi numeri con le versioni precedenti della chiave. I dispositivi vicini rilevano il segnale Bluetooth e determinano la propria posizione mediante l'utilizzo della chiave pubblica. Quindi inviano questa informazione, insieme a un hash della chiave pubblica, ai server Apple. Apple conserva queste informazioni nei suoi server basati su cloud. Se un utente desidera localizzare un dispositivo smarrito, apre l'app Dov'è su un altro dispositivo Apple. Quest'ultimo invia un hash della propria chiave pubblica ai server Apple, che viene quindi confrontato con la chiave beacon precedentemente memorizzata. Apple trasmette la posizione crittografata del dispositivo smarrito all'app Dov'è dell'utente che sta cercando il dispositivo. Quest'ultimo utilizzerà la chiave privata memorizzata per decrittografare l'informazione.