Dove trovo il password manager di Android

Infine, c'è l'elenco delle password salvate, divise per il sito a cui sono associate. Per vedere una password, scorrete la lista fino a trovare il servizio associato, poi toccatela e vi verrà richiesto di autenticarvi tramite riconoscimento biometrico o PIN.

Nella pagina che si viene ad aprire vedrete in alto il nome del sito, poi due campi, con il nome utente dell'account associato e la password. Accanto al nome utente troverete un'icona con due fogli sovrapposti per copiarlo negli appunti, mentre accanto alla password (che sarà nascosta) avrete anche un'icona a forma di occhio.

Toccandola potrete vedere la password, mentre toccando l'icona dei fogli sovrapposti potrete copiare la password negli appunti. Infine, in basso ci saranno due pulsanti, Modifica, per modificare la password, e Elimina, per eliminarla, mentre per tornare indietro toccate l'icona a forma di freccia in alto a sinistra.

All'inizio abbiamo parlato della possibilità di accedere alle password anche creando un collegamento da Home.

Per utilizzare questa opportunità, dalla pagina di Gestore delle Password toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e poi selezionate la voce Aggiungi scorciatoia alla schermata Home, al che si aprirà dal basso una finestra in tutto e per tutto uguale a quelle che vi vengono mostrate quando volete aggiungere un widget alla Home.

Si tratta di un collegamento 1 x 1 chiamato Google Play Services con il disegno di una chiave colorata. Potete toccarlo e tenerlo premuto per aggiungerlo manualmente alla schermata iniziale, oppure potete toccare in basso a destra il pulsante Aggiungi alla schermata Home per farlo aggiungere dal sistema dove c'è posto.

Ora se andate nella Home del telefono troverete un nuovo collegamento con il nome Password, e toccandolo accederete direttamente alle password salvate.

In alternativa, potete accedere anche a Gestore delle password da Chrome. Avviate il browser e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra, poi toccate la voce Impostazioni e assicuratevi che in alto sia indicato il vostro account Google (lo stesso attivo sul telefono Android) e che la sincronizzazione sia attiva, ovvero indichi On (in caso toccatela e attivatela per tutti i dati o almeno per le password).

Ora selezionate Gestore delle password e verrete rimandati alla pagina Gestore delle password che abbiamo appena visto.