Dove vedere gli anime di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball

Qualunque sia la vostra età, difficile non abbiate sentito parlare di Dragon Ball. Il manga, poi diventato un popolarissimo anime, è andato ben oltre i confini del fumetto, diventando un vero e proprio fenomeno di costume. E che dire del primo lavoro del suo creatore, Dr Slump e Arale? Scopriamo quindi dove vedere gli anime di Akira Toriyama, in TV o in streaming. Le varie serie di Dragon Ball sono infatti disponibili su varie piattaforme, come Mediaset Infinity, Prime Video o Crunchyroll. Scopriamo tutti i dettagli. Ma attenzione, la storia di Goku abbraccia undici anni di manga e più di trenta di serie animate. Preparatevi quindi a una vera e propria maratona per abbracciare il fantastico mondo del geniale disegnatore.

Indice

Dove vedere gli anime di Akira Toriyama

Sicuramente l'anime più famoso di Toriyama è Dragon Ball, ed è anche quello più facile da vedere. La serie anime parte da Dragon Ball, andato in onda per la prima volta nel 1986 in Giappone. Poi la Toei Animation, produttrice della serie televisiva, ha continuato con Dragon Ball Z, conclusosi nel 1996. A questa segue Dragon Ball GT, mentre nel 2009 è stato creato un restyling in alta definizione di Dragon Ball Z chiamato Dragon Ball Kai. Nel 2015, viene poi lanciato Dragon Ball Super, a cui seguono i reboot di due film della serie Dragon Ball Z. A questo punto vorrete sapere dove vedere le serie di Dragon Ball. Se vi state chiedendo se sia possibile vederle su Netflix, sappiate che, al momento, non sono disponibili. In alternativa, però, potete vederle su altre piattaforme, vediamo quali. Dragon Ball

La serie Dragon Ball originale venne trasmessa in Italia per la prima volta nel 1989, per poi tornare con un nuovo doppiaggio nel 1996. Originariamente era stata trasmessa in Giappone in 153 episodi, dal 1986 al 1989. Ma adesso dove vederla? Nel momento in cui scriviamo, potete vedere le tre stagioni su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon riservato agli abbonati Prime. Sempre su Prime Video sono disponibili alcuni lungometraggi. Ecco tutti i contenuti disponibili della serie Dragon Ball, tutti in italiano (e giapponese con sottotitoli in italiano): La prima stagione (1986): 28 episodi

stagione (1986): 28 episodi La seconda stagione (1987): 54 episodi

stagione (1987): 54 episodi La terza stagione (1988): 44 episodi

stagione (1988): 44 episodi Il film Dragon Ball the movie: La leggenda del drago Shenron (1986): 50 min

(1986): 50 min Il film Dragon Ball the movie: La bella addormentata nel castello dei misteri (1987): 45 min

(1987): 45 min Il film Dragon Ball the movie: Il torneo di Mifan (1989): 46 min

(1989): 46 min Il film Dragon Ball the movie: La nascita degli eroi (1996): 1 ora 19 min Vi ricordiamo che Amazon Prime costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno, e che con Prime Video potete anche scaricare le puntate. In alternativa, da dispositivi Apple potete abbonarvi a Prime Video a 3,99 euro al mese. Inoltre Prime Video dal 9 aprile 2024 include un po' di pubblicità: per eliminarla bisogna pagare 1,99 euro al mese. Su Chili è presente in catalogo il film Dragon Ball the movie: Il torneo di Mifan, ma non è disponibile. In alternativa, per vedere la prima serie di Dragon Ball potete comprare il DVD di Dragon Ball Sagas Completi Box 1 Ep. 1 A 68 in 16 [DVD]. Tenete presente che è in giapponese, spagnolo, basco, catalano e irlandese, con sottotitoli in spagnolo. Dragon Ball Z

Dragon Ball Z è trasmessa da Mediaset come What's My Destiny Dragon Ball, e riprende da cinque anni dopo gli eventi della prima serie. La storia si basa sugli ultimi 26 volumi del manga e consta originariamente di 291 episodi trasmessi in Giappone dal 1989 al 1996. Per vedere Dragon Ball Z avete diverse opzioni a disposizione. Mediaset trasmette le puntate in italiano gratuitamente sia sul digitale terrestre che in streaming su Mediaset Infinity. Sul digitale terrestre potete vedere What's My destiny Dragon Ball con un po' di pubblicità in due momenti. Intorno alle 17:30 e intorno all'1:30 di notte (replica), con tre episodi di 30 minuti l'uno. Sempre sul digitale terrestre, il 9 marzo su Mediaset Italia 2 (canale 49) faranno una maratona dalle 13:10. Prima andranno in onda i film: Dragon Ball Z: le origini del mito (1990) 48 min alle ore 13:10 (replica 01:05)

(1990) 48 min alle ore 13:10 (replica 01:05) Dragon Ball Z: La sfida dei guerrieri invincibili (1991) 50 min alle ore 14:03 (replica 02:00) Poi tutto il pomeriggio verranno trasmesse le puntate di Whats' my destiny Dragon Ball fino alle 18:04. Domani 10 marzo si ripete dalle 13:00. Dragon Ball Z: Il destino dei Sayan (1991) 59 min alle ore 13:00 (replica 01:14)

(1991) 59 min alle ore 13:00 (replica 01:14) Dragon Ball Z: L'invasione di Neo Nameck (1992) 59 min alle ore 13:59 (replica 02:09) In alternativa, potete andare sul sito di Mediaset Infinity, dove registrandovi potete vedere alcune puntate della serie e diversi lungometraggi: Serie animata: al momento si può vedere dall'episodio 73 al 90

Il film Dragon Ball Z - La vendetta divina (1989) 40 min

(1989) 40 min Il film Dragon Ball Z: il più forte del mondo (1990) 57 min

(1990) 57 min Il film Dragon Ball Z: La grande battaglia per il destino del mondo (1990) 58 min Quasi certamente su Mediaset Infinity saranno visibili anche i due lungometraggi mandati in onda il 9 e il 10 marzo su Mediaset Italia 2.

Dragon Ball Z è disponibile anche su Prime Video, sempre in italiano (e giapponese con sottotitoli in italiano): La prima stagione (1990): 35 episodi

stagione (1990): 35 episodi La seconda stagione (1991): 72 episodi

stagione (1991): 72 episodi La terza stagione (1991): 10 episodi

stagione (1991): 10 episodi La quarta stagione (1993): 77 episodi

stagione (1993): 77 episodi Il film Dragon Ball Z - La vendetta divina (1989) 41 min

(1989) 41 min Il film Dragon Ball Z the movie: Il più forte del mondo (1990): 1 ora

(1990): 1 ora Il film Dragon Ball Z Special: Le origini del mito (1903) 48 min

(1903) 48 min Il film Dragon Ball Z Special: La storia di Trunks (1993) 48 min

(1993) 48 min Il film Dragon Ball Z - La resurrezione di 'F' (2015) 1 ora 34 min Alcuni contenuti sono presenti in catalogo di Chili: Il film Dragon Ball Z - La resurrezione di 'F' (2015) 1 ora 34 min, da 2,99 euro

(2015) 1 ora 34 min, da 2,99 euro Il film Dragon Ball Z - La battaglia degli dei (2013) 121 min, non disponibile

(2013) 121 min, non disponibile Il film Dragon Ball Z - L'eroe del pianeta Conuts (1995) 51 min, non disponibile Tra i film di YouTube invece è disponibile, in acquisto o noleggio, Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F', a partire da 3,99 euro. Su Apple TV è disponibile il film Dragon Ball Z - La resurrezione di 'F' (2015) 1 ora 34 min, e lo stesso su Rakuten TV, a partire da 3,99 euro. Dragon Ball GT

Dragon Ball GT è la serie che inizia dopo cinque anni dopo il 28º Torneo Tenkaichi, durante il quale Goku aveva preso Ub come suo allievo. La serie consta di 64 episodi, trasmessi in Giappone su Fuji Television dal 1996 al 1997. Dragon Ball GT non è disponibile su molte piattaforme. Al momento è presente in catalogo su Chili il film Dragon Ball GT: L'ultima battaglia (1997), 45 min, ma non è disponibile. Dragon Ball Super

Dragon Ball Super è andato in onda dal 2015 al 2018 e si basa sugli eventi tra il capitolo 517 e 518 del manga. Potete vedere la serie gratuitamente sul canale 40 del digitale terrestre Boing in due episodi di 30 minuti ogni sera circa alle 22. In alternativa potete accedervi, sempre gratuitamente, su Mediaset Infinity. Al momento gli episodi disponibili sono sei (in italiano): Goku e Crili tornano ad allenarsi insieme

L'indomito Great Saiyaman

Ciak, si gira!

L'arte invisibile di Hit

La sconfitta di Goku!

La sfida di Champa Su Prime Video è invece disponibile Dragon Ball Super: Broly - Il Film (2019), 1 ora 40 min, ma non è incluso in Prime Video e si può noleggiare o acquistare a partire da 3,99 euro. Lo stesso lungometraggio è in catalogo su Chili (non disponibile) e su YouTube, sempre a partire da 3,99 euro. Inoltre potete trovarlo anche su Rakuten TV, da 3,99 euro, e su Apple TV. Su Crunchyroll, invece, è disponibile, per gli iscritti all'abbonamento Premium, Dragon Ball Super: Super Hero (2023), 1 ora 39 minuti. Il film è presente con audio anche in italiano e giapponese, con sottotitoli anche in italiano. Infine su Amazon trovate il DVD del film Dragon Ball Super: Broly - Il Film e diversi box con DVD della serie Dragon Ball Super. Dr Slump e Arale

Prima di Dragon Ball, Akira Toriyama aveva disegnato una serie su una bambina robot, Dr. Slump (noto anche come Dottor Slump & Arale). Era il 1980 e la serie continuò come manga per quattro anni. Nel 1981 in Giappone uscì l'anime, che arrivò in Italia nel 1983, su Rete 4 e poi Italia 1, composto da 243 episodi. Nel 1997 in Giappone venne lanciata una seconda serie, composta da 74 episodi e intitolata What a mess Slump e Arale. Da noi arrivò nel 2001 e venne trasmessa su Italia 1, a cui poi seguì fino al 2006 la trasmissione degli episodi della prima serie. Inoltre da Dr. Slump & Arale sono stati ricavati anche 10 film e 6 speciali televisivi. Purtroppo al momento non è possibile vedere la serie da nessuna parte. L'unica alternativa è comprare i DVD, come quelli che si possono trovare su Amazon. Non ci sono in italiano, ma potete trovarli in inglese, come il film Dr Slump Original Movie Collection, o in altre lingue. Sand Land