Andiamo quindi a scoprirlo, ricordandovi prima i migliori siti per guardare film e serie TV in streaming .

E quindi logico che con questa immensa produzione, e con tutta l'attenzione che c'è al momento attorno al mondo immaginato da Eiichiro Oda , vi chiediate dove vedere One Piece , che sia la serie, il live action, o i lungometraggi, come Red, Gold e Stampede, anche in italiano .

Indice

Cos'è One Piece

Con un manga tutt'ora in corso da 1.076 capitoli (nel momento in cui scriviamo) divisi in 106 volumi, o tankōbon, poi riportati in altrettanti episodi per la TV in 20 stagioni divise in 10 saghe che seguono 52 diversi archi narrativi, One Piece è un'opera monumentale, considerato da critici e lettori uno dei migliori manga di tutti i tempi.

L'opera, creata da Eiichiro Oda nel 1997, ha ricevuto premi e apprezzamenti per la narrazione, la costruzione del mondo, l'arte, la caratterizzazione e l'umorismo, e ad agosto 2022 aveva oltre 516,6 milioni di copie in circolazione in 61 Paesi e regioni in tutto il mondo, il che la rende la serie manga più venduta della storia e la serie di fumetti più venduta stampata in volumi.

Giusto per dare una misura del successo, nel 2015 e nel 2022, One Piece ha stabilito il Guinness World Record per "il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un singolo autore".

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un giovane che diventa di gomma dopo aver mangiato involontariamente un frutto del diavolo e che parte per un viaggio per trovare il tesoro supremo del defunto re dei pirati Gol D. Roger, noto come "One Piece".

Il mondo di One Piece è un luogo fantastico, costituito da quattro mari delimitati da un unico continente, la Linea Rossa, una catena montuosa disabitata, e dalla Rotta Maggiore, una striscia di mare perpendicolare a essa, difficilmente navigabile e posizionata lungo l'equatore.

I quattro mari che vengono così a crearsi sono il Mare Settentrionale, il Mare Meridionale, il Mar Occidentale e il Mar Orientale.