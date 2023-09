Cosa fare se il download di un app su iPhone resta bloccato?

Un tap sull'icona dell'App Store di iOS e via con gli aggiornamenti delle applicazioni per iPhone. Ma c'è un problema: il download delle app resta bloccato. Per fortuna non capita spesso, ma si tratta comunque di un bel fastidio, soprattutto se si tratta di programmi particolarmente utilizzati come i social network o WhatsApp. Cosa fare, in questi casi?

I motivi possono essere diversi, così come del resto le soluzioni, alcune delle quali, peraltro, suggerite dalla stessa Apple in un'apposita pagina del supporto ufficiale. Vediamo, quindi, cosa fare in caso di download app su iPhone bloccato.