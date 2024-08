Cos'è il DVB-T2 e cosa succederà al digitale terrestre dal 28 agosto

Andiamo a scoprirlo, perché il nuovo digitale terrestre è finalmente arrivato, e a poco a poco i canali televisivi passeranno allo standard. Non solo, ma vedremo anche come capire se il nostro TV supporta il DVB-T2 e quali sono i migliori apparecchi sul mercato.

Se infatti il primo switch off risale al 2012, con il passaggio dalla TV analogica a quella digitale, in questi anni stiamo assistendo a una nuova rivoluzione: il passaggio al DVB-T2 del digitale terrestre. Ma cos'è il DVB-T2 , perché avviene questo cambiamento e cosa cambia con il precedente standard?

Assediati come siamo dai servizi di streaming , spesso non consideriamo (e alcuni neanche guardano più) i cari vecchi canali televisivi . Ma questo che non significa che non ci sia progresso anche in questo settore. Anzi, ritardo dopo ritardo, anche il mondo della TV ha visto cambiamenti epocali negli ultimi anni.

Indice

Cos'è il DVB-T2

Inoltre il DVB-T2 è anche considerato più efficiente, in quanto offre più canali nella stessa banda di frequenza (i MUX, multiplex, ovvero "contenitori" in cui vengono trasmessi più canali), quindi le emittenti possono utilizzare le stesse bande di frequenza per trasmettere canali HD e canali SD, offrendo agli spettatori un mix di contenuti di alta e standard qualità senza sacrificare la qualità di visualizzazione.

E grazie all'utilizzo di sistemi MIMO (multiple input-multiple output, come nel Wi-Fi), è possibile gestire più flussi di dati in entrata e in uscita.

Come puoi immaginare, essendo di seconda generazione, questo standard segue uno standard precedente , chiamato DVB-T, e gli studi per introdurlo iniziarono addirittura nel 2006 (sei anni prima del lancio del digitale terrestre in Italia), mentre lo standard venne definito nel 2008.

sta per, ovvero un insieme di standard internazionali aperti per la televisione digitale, mentresta per Terrestrial (terrestre) e il "" si riferisce alla seconda generazione.

Che differenza c'è tra DVB-T2 e DVB-T

Per fare un esempio pratico, si passa da una soglia di 70 km a 120 km , il che porterà il segnale dove prima non arrivava.

Altri vantaggi riguardano il segnale, che sarà più stabile e potrà raggiungere luoghi più lontani dalle antenne. Questo grazie alla possibilità di trasmettere il segnale sulla stessa frequenza da più trasmettitori in maniera costruttiva, invece di provocare interferenze come in precedenza.

Introdotto nel 2012 con lo switch off della TV analogica e il passaggio al digitale, il DVB-T ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, anche per quanto riguarda l'armonizzazione tra i vari Paesi dell'Unione Europea.

Perché si passa al DVB-T2

Come stabilito dal Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2018, a gennaio 2020 si è iniziato a liberare le frequenze per destinarle al 5G, ma a causa dei problemi di interferenza del DVB-T era molto più complicato. Per questo il passaggio al DVB-T2 è stato pensato anche in ottica della cessione della banda a 700 MHz.

Come dicevamo nell'introduzione, queste sono sempre più diffuse ed efficienti, e in termini di risoluzione e bitrate il digitale terrestre è rimasto indietro. E lo stesso vale anche per il satellite, che ha fatto una storica e parallela migrazione verso lo standard DVB-S2 e ora offre tantissimi canali in 4K UHD.

Quindi il DVB-T2 consente di vedere contenuti di maggiore qualità, trasmettendoli in modo più stabile e più lontano. Già questo è un motivo sufficiente per giustificare il passaggio, soprattutto se si confronta con le piattaforme di streaming.

Quando entra in vigore il DVB-T2?

Ma non c'era già stato nel 2022 uno switch-off? Esatto, ma non del digitale terrestre DVB-T (che comunque è lungi a venire), ma dell'MPEG-2.

Il 21 dicembre 2022 si è infatti passati dalla codifica MPEG-2 alla più moderna codifica MPEG-4 AVC.

In realtà il passaggio al DVB-T2 sarebbe dovuto avvenire molto prima, e la cessione della banda a 700 MHz ha creato non pochi problemi alle maggiori emittenti televisive.

Dal 2022 Rai e Mediaset si sono infatti trovate a dover gestire lo stesso numero di canali con meno frequenze a disposizione, a discapito in alcuni casi della qualità, ma riuscendo a non spegnere nessun canale.

Il pericolo era infatti passare subito al DVB-T2 e non permettere agli utenti di vedere la TV, in quanto solo i televisori messi in vendita dal 22 dicembre 2018 devono per legge essere compatibili con il DVB-T2 (ciò non toglie che alcuni modelli prodotti prima non lo siano).

Detto questo, quando avviene il passaggio al DVB-T2?

Si inizia il 28 agosto 2024: la Rai, che fa da apripista, ha annunciato a luglio 2024 i canali che passano al DVB-T2 con l'accensione del primo MUX dedicato, il MUX B.

I canali sono Rai Storia HD sul canale 54 del telecomando (in codifica HEVC main@L4.1 a 8 bit), Rai Scuola HD sul canale 57 (in codifica MPEG-4) e Rai Radio 2 Visual HD sul canale 202 (in codifica HEVC main@L4.1 a 8 bit).

Inoltre nello stesso MUX B la Rai includerà anche Rai 4 HD, Rai Premium HD e Rai News 24 HD (nei canali del telecomando 21, 28 e 48, in simulcast con le versioni SD DVB-T, che continueranno a essere disponibili per chi non è dotato di TV compatibile), e Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD (che però saranno visibili sui canali 501, 502 e 503 del telecomando).

Questo però non è un vero e proprio switch off, quanto una progressiva migrazione verso la nuova tecnologia.

Come prospettiva, tutti i canali DVB-T2 saranno in HEVC, ma visto che il DVB-T2 supporta sia il formato MPEG-4 che l'HEVC, la Rai mantiene un canale in MPEG-4 per ottenere stime più precise sulla compatibilità dei TV DVB-T2 sul territorio.

Non è infatti detto che un TV, specie se datato, supporti l'HEVC anche se è compatibile con il DVB-T2, e stando all'Auditel, ad agosto 2024 in Italia ci sono 10 milioni di TV non compatibili con il DVB-T2.