Come scaricare EA App per Windows

Vorreste acquistare un nuovo videogioco targato Electronic Arts ? In questa guida vi mostreremo, passo dopo passo, come scaricare e installare EA App .

Indice

Cos’è EA App?

Scaricare EA App per Windows

EA App, creare un account

Acquistare un gioco su EA App

Ora siete pronti per acquistare i giochi su EA App. Aprite, quindi, l'applicazione ed effettuate l'accesso inserendo le credenziali oppure utilizzando gli altri servizi. Nella schermata principale trovate le ultime uscite, i preordini, le offerte speciali e altri videogiochi disponibili. Potete anche utilizzare il campo di ricerca (nella parte alta) per individuare uno specifico titolo (ad esempio, "EA Sports FC 24").

Come scaricare Origin per Mac

State utilizzando un computer Apple? EA App per Mac non è ancora disponibile, ma Electronic Arts ha annunciato che, durante i prossimi mesi, una versione aggiornata prenderà il posto di Origin come piattaforma principale per Mac.

In attesa del lancio ufficiale, potete scaricare Origin per macOS. Collegatevi, quindi, al sito web (cliccando qui) e premete "Origin". Dopo aver completato il download, avviate il file DMG.