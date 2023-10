Vorreste provare un nuovo videogioco Electronic Arts ? In questa guida, scopriremo come funziona EA Play , il prezzo e come attivare l'abbonamento.

Indice

Cos’è EA Play?

EA Play è un abbonamento di gioco che permette agli utenti di ottenere premi mensili esclusivi, una collezione di titoli Electronic Arts, versioni di prova dei nuovi videogiochi e tanto altro. Nella libreria di giochi, trovate diversi giochi, tra cui Crysis Trilogy Remastered, Need for Speed Unbound, F1 2022, Battlefield 2042, Mass Effects Legendary Edition, It Takes Two, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat, GRID Legends e tanti altri.