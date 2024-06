Onde evitare di incorrere in dimenticanze, val la pena assumervi la necessaria dimestichezza ed è meno complicato di quanto si è portati a pensare. Infatti, gli sviluppatori hanno ottimizzato l'interfaccia utente per favorirne un'immediata comprensione da parte dei fruitori, che si sentiranno a proprio perfetto agio fin dagli inizi. Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a conoscere, in maniera approfondita, le funzionalità del servizio e in che modo sfruttarne appieno il vasto potenziale.

Non è un mondo facile quello in cui viviamo oggi. Destreggiarsi tra il lavoro e la vita privata impone tanta organizzazione, per fortuna che c'è la tecnologia a venirci in soccorso. Apprendere come funziona Evernote può, ad esempio, rivelarsi davvero utile nell'essere produttivi, senza trascurare gli affetti. Potente e versatile, questo strumento risponde alle esigenze di un vasto stuolo di utenti, indaffarati con mille impegni lungo l'intera settimana.

Che cos’è Evernote

L'anno della svolta arrivò nel 2008, attraverso la costituzione di Evernote Corporation . In principio il software fu rilasciato sotto forma di app web e per Windows. Quindi, fu ampliata a macOS, iOS, Android e ulteriori sistemi operativi. Il feedback sia di privati sia di aziende fu subito positivo, cresciuto man mano in seguito alle numerose migliorie apportate negli anni. Oggi Evernote è usata da persone in tutto il mondo, costituendo una modalità semplice e intuitiva per gestire informazioni e idee.

Le funzionalità

Mettiamo, infine, che tu abbia fissato un incontro d'affari: in ballo, un grosso committente, sul quale fare subito colpo.Tl tool in questione ti consente di avere a disposizione ogni elemento prezioso nel creare presentazioni coinvolgenti e professionali . Condividi le idee in modo chiaro e convincente, dritto al punto, lasciando un'impressione duratura. Evernote ha peraltro il pregio di integrarsi alla perfezione con le tue app preferite: ottimizzi il flusso di lavoro e automatizzi le attività.

Oltre alle tasks personali, prendere nota su come funziona Evernote contribuisce alla gestione del team working . Assegni compiti e monitori i progressi con efficienza, in maniera tale da portare i progetti allo step successivo. E se la memoria ti gioca, di tanto in tanto, qualche scherzetto, hai l'opportunità di scongiurare degli spiacevoli imprevisti: imposti promemoria, crei elenchi di mansioni e definisci il calendario. Rimanere concentrato sugli obiettivi e centrare il successo con rapidità ti consentirà di venire a capo della situazione.

Zero scuse, zero impedimenti: ti sincronizzi in automatico sui device, così da accedere sempre agli appunti, ed entri nell'ecosistema di Evernote. Equiparare il programma a un taccuino sarebbe, comunque, ingeneroso, poiché rappresenta uno strumento trasversale, prezioso in varie circostanze.

Come aprire un account su Evernote

Prima di scendere nel merito su come funziona Evernote, bisogna (ovviamente!) aprire un account. Il processo è semplice, alla portata di chiunque, veterani e principianti:

• Collegati su Evernote.com e clicca su "Registrati gratuitamente", al centro della homepage (sfondo verde)

• Stabilisci la versione di tuo interesse tra le quattro proposte: Gratis, Personal, Professional e Teams.

Ciascuna dispone di specifiche peculiarità: meno limiti, più sale il prezzo. Per adesso ti è sufficiente sapere che il pagamento può avvenire a cadenza mensile o annuale (comprensivo di sconto)

• Inserisci il tuo indirizzo e-mail, digita la password e premi "Continua"

• Ti viene chiesto di configurare l'account. Scegli, innanzitutto, a quale scopo userai Evernote tra lavoro ("Work"), scuola ("School") e personale ("Personal")

• Specifica la finalità. Ad esempio, nel caso in cui tu abbia selezionato "Work", potrai scegliere tra il salvataggio e l'organizzazione di informazioni ("Store and organize info"), la gestione dei progetti o dei compiti ("Manage projects or tasks"), prendere appunti rapidi ("Capture ideas quickly")

• Indica le modalità con cui hai sentito a parlare dell'app tra consiglio, personale o meno ("It was recommended"), campagna pubblicitaria ("An ad"), ricerca online o via app store ("Online/app store search"), nota condivisa da qualcuno ("Someone shared a note").

La risposta non andrà a influire sulla modalità d'uso, ma serve alla compagnia per le iniziative di marketing

• Puoi importare contenuti preesistenti, trascinandoli nel riquadro o con "browse files". Se preferisci, hai modo di saltare il passaggio ("Skip for now")



Qualora avessi optato in favore di uno dei piani a pagamento, dovrai definire il metodo di transazione tra PayPal e carta di credito o di debito. Entrambi sono affidabili, idem il portale, perciò sentiti libero di valutare in da farsi sulla base dei tuoi gusti e abitudini.