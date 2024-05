Crush Segrete permette agli utenti di esprimere interesse per qualcuno tra i propri amici di Facebook o follower di Instagram senza che questi ne siano a conoscenza. Solo nel caso in cui l'interesse sia reciproco, l'identità dei due viene rivelata. In questa guida, scopriremo come aggiungere Crush Segrete su Facebook Dating .

Indice

Cosa sono le Crush Segrete su Facebook Dating?

Su Facebook Dating, la funzione "Crush Segrete" vi permette di esprimere interesse verso qualcuno in modo anonimo. Quando aggiungete una persona alla lista di Crush Segrete, lei riceverà una notifica, ma la vostra identità rimarrà nascosta. Solo se anche l'altra persona vi aggiunge alla sua lista di Crush Segrete, entrambi sarete informati dell'interesse reciproco e potrete vedere i rispettivi nomi. In questo modo, se l'interesse non è reciproco, l'altra persona non saprà mai chi l'ha aggiunta come crush.

Facebook Dating è una funzionalità integrata nell'app di Facebook che permette agli utenti di creare un profilo di incontri separato dal proprio account principale.