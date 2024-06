In questa guida, scopriremo come cancellare il profilo Facebook Dating , la celebre piattaforma di incontri.

Indice

Cos’è Facebook Dating?

Cancellare il profilo Facebook Dating

Premete l'ultimo pulsante del menu in basso a destra dello schermo (iOS) o nell'angolo in alto a destra (Android).

Come aprire Facebook Dating, la funzionalità integrata per conoscere nuove persone online, in uno smartphone Android: l'icona a forma di cuore all'interno dell'applicazione ufficiale di Facebook.

Come mettere in pausa il profilo Facebook Dating

Mettere in pausa il profilo su Facebook Dating corrisponde a disabilitarlo temporaneamente senza cancellarlo. Con il profilo in pausa, non comparirete nei suggerimenti per appuntamenti e non riceverete nuovi "mi piace" o messaggi. Tuttavia, potrete continuare a chattare con le vostre connessioni esistenti e visualizzare i profili precedentemente consultati.

Avviate l'applicazione Facebook ed effettuate l'accesso.