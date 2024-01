FantaSanremo 2024: la Guida Completa con App, Regolamento e Consigli

Il FantaSanremo è diventato un fenomeno di costume incredibilmente popolare negli ultimi anni, ma rimane ancora un oggetto misterioso per alcuni. Proprio per questo motivo, anche quest'anno abbiamo deciso di realizzare una guida completa al FantaSanremo 2024, spiegando bene il meccanismo e dando qualche consiglio a tutti i giocatori, sia esperti che novizi. Se volete sapere tutto sul gioco legato alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, che sarà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, questo è il posto giusto per voi: diamo un'occhiata alle FantaQuotazioni di ogni artista, scopriamo ogni segreto del regolamento e vediamo anche una delle novità più interessanti di quest'edizione, l'app ufficiale per smartphone.

Indice

Come funziona FantaSanremo

Il meccanismo del FantaSanremo 2024 prende ispirazione dal Fantacalcio. Per iniziare a giocare è necessario creare una squadra, che sarà iscritta in automatico alla lega generale del FantaSanremo, chiamata Campionato Mondiale. Ogni giocatore può creare fino a 5 squadre e partecipare ad un massimo di 25 leghe diverse. Potete iscrivervi a leghe già esistenti oppure creare le proprie leghe personalizzate. Le squadre sono formate dagli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Per creare la vostra squadra dovrete scegliere 5 artisti tra tutti quelli che partecipano a quest'edizione, ma la scelta non è scontata, perché sarete vincolati da un budget di 100 Baudi. I Baudi sono i crediti di gioco. Il nome ovviamente prende ispirazione dal mitico Pippo Baudo, il conduttore che ha presentato più edizioni del Festival di Sanremo (ben 13), anche più di Mike Bongiorno (11). Non lo sapevate? Adesso lo sapete. Una volta che avrete assemblato la vostra squadra, l'unica cosa che vi resterà da fare sarà quella di godervi il Festival. Non c'è più bisogno del vostro intervento per la continuazione del gioco. La vostra squadra accumulerà (o perderà) punti in automatico a seconda di quello che faranno o diranno i 5 artisti che avete scelto. Il sistema di punteggio prevede tantissimi bonus e malus, di cui parleremo più avanti. Lo scopo del gioco è quello di fare più punti possibile. Alla fine del Festival di Sanremo 2024 le classifiche del FantaSanremo saranno finalizzate e potrete scoprire quanti punti avrete totalizzato con le vostre squadre. Se sarete stati abbastanza bravi (e fortunati) una delle vostre squadre avrà vinto nella relativa lega alla quale era iscritta.

Cosa si vince al FantaSanremo

La vittoria del Campionato Mondiale o di una delle leghe del FantaSanremo non porta assolutamente a nulla. Non ci sono premi diretti o assegni in denaro, il gioco è totalmente privo di qualsiasi forma di riconoscimento per chi si classifica al primo posto. Come scritto anche nelle FAQ ufficiali sul sito del FantaSanremo, l'unica cosa che si vince è "L'ormai da anni ambitissima GLORIA ETERNA". Ci sono però alcuni premi speciali collegati ai concorsi organizzati da aziende famose, che fanno da sponsor del progetto FantaSanremo. Partecipando alle leghe aperte da questi sponsor e classificandovi ai primi posti potete ottenere alcuni sconti o regali. Per maggiori informazioni, trovate a seguire l'elenco dei concorsi attivi con i link alle rispettive pagine. ActionAid

Chanteclair

Rotoloni Regina

Colgate

Le Fablier

Prosecco DOC

Ticketone

Tigotà

Toyota

Wudy

Come iscriversi al FantaSanremo

Per iscriversi al FantaSanremo 2024 basta creare un account. A partire da quest'anno, avete due modi per farlo: andare sul sito ufficiale a questo indirizzo oppure usare l'app ufficiale per smartphone (Android e iOS). Al sito ufficiale si può accedere da qualsiasi browser e da qualsiasi dispositivo, ma vi consigliamo di farlo direttamente dallo smartphone se volete tenere tutto a portata di mano. Avete tempo per l'iscrizione solo fino alle ore 23:59 di lunedì 5 febbraio 2024 (salvo proroghe). Per la registrazione potete accedere velocemente con il vostro account Google o Apple, oppure premere sul pulsante "Registrati" in fondo alla schermata e creare un account con email e password. Non dimenticate di cliccare le caselle per accettare i termini di utilizzo (obbligatori). A questo punto potete scegliere un nome utente e caricare la foto per il vostro profilo. Premete sul pulsante "Avanti" in alto a destra e siete ufficialmente iscritti al FantaSanremo 2024!

App FantaSanremo

La più grande novità del FantaSanremo 2024 è la disponibilità dell'app ufficiale per dispositivi mobili, che permette di gestire tutte le meccaniche di gioco in maniera più comoda. Potete scaricarla sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Il funzionamento dell'app per smartphone segue quello del sito ufficiale, con menu e sezioni molto simili. L'interfaccia principale mostra la Dashboard, con una barra inferiore dal quale potete accedere rapidamente a tutte le sezioni: Squadre, Leghe, Premium, Regolamento, Altro. La comodità più grande dell'app è che permette di ricevere le notifiche sullo smartphone, grazie alle quali è possibile ricevere importanti avvisi sulla propria squadra e sui punteggi degli artisti acquistati.

Come creare una squadra

Creare la vostra prima squadra è molto semplice. Subito dopo la creazione del vostro account, basterà premere sul pulsante "Gioca" e sarete pronti alla creazione. Prima di tutto, bisogna dare un nome e caricare un'immagine per la squadra. Fatto questo, potrete scegliere i 5 artisti da inserire in squadra, stando ben attenti alle loro rispettive quotazioni e al budget totale che avete a disposizione. Attenzione: avete solo 100 Baudi totali da spendere per formare la vostra squadra. Subito dopo dovrete scegliere un capitano della vostra squadra. Il capitano non ha un ruolo particolare, ma permette di accumulare punti extra: durante la puntata finale, i bonus e i malus assegnati all'artista capitano verranno raddoppiati. La squadra a questo punto è stata creata, e verrà subito inserita in automatico nel Campionato Mondiale, che appunto raccoglie tutte le squadre del FantaSanremo. La squadra si può modificare? Assolutamente sì, basta andare sulla pagina della squadra e cliccare sul menu con tre puntini in alto a destra. Potete modificare tutti i parametri scelti: nome, immagine, artisti e capitano. Se volete, potete anche eliminare la squadra. Potete creare al massimo 5 squadre per ogni account. Per farlo, basta andare sulla dashboard principale, entrare nella sezione "Le mie Squadre" e premere sul pulsante "Crea la tua prossima squadra". Il meccanismo di creazione è sempre lo stesso rispetto a quello appena descritto.

FantaQuotazioni 2024

I partecipanti al Festival di Sanremo 2024 sono ben 27, molti di più rispetto alle edizioni più recenti. Ciascuno di essi ha un costo in Baudi: nelle immagini in galleria trovate tutte le FantaQuotazioni aggiornate, con costi che vanno da 16 a 23 Baudi. I concorrenti che costano di più in assoluto per il FantaSanremo 2024 sono Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma, tutte acquistabili con ben 23 Baudi. Curiosamente, sono tutte donne e soprattutto hanno tutte partecipato al programma "Amici di Maria De Filippi". Dall'altra parte, gli artisti che costano di meno sono i più giovani e meno conosciuti bnkr44, Clara e Santi Francesi, che potete inserire nelle vostre squadre a soli 16 Baudi. In mezzo ci sono tutti gli altri, con un costo medio di circa 20 Baudi.

Come unirsi a una lega

Dopo aver creato la vostra prima squadra, sarete liberi di iscrivervi fino ad un massimo di 25 leghe diverse. Il Campionato Mondiale non rientra nel conteggio, dunque va considerato a parte. La gestione delle leghe si fa nella Dashboard principale, dove trovate tutte le leghe a cui siete iscritti. Esistono due modi per unirsi ad una lega. Il metodo più veloce è tramite link o codice QR. Se avete l'indirizzo web della lega a cui volete partecipare, basterà incollarlo sul vostro browser e cliccare su "Partecipa a questa lega". Ad esempio, potete cliccare su questo indirizzo per iscrivervi alla nostra lega – ve lo consigliamo caldamente! Se invece non avete il link o il codice, potete andare nella sezione "Tutte le leghe" e cercare per nome la lega che desiderate, che apparirà sotto al box di ricerca una volta trovata. Selezionate la lega e aprite la schermata dedicata. Adesso basta premere sul pulsante "Partecipa a questa lega" e siete dentro. Una volta che vi sarete uniti ad una lega non dimenticate di selezionare una delle vostre squadre, tramite il pulsante "Iscrivi una squadra a questa lega". Se volete, potete anche creare una nuova squadra al momento. Ad ogni lega può partecipare solo una delle vostre squadre. Per cancellarsi da una lega basta entrare nella pagina dedicata alla lega, premere sul pulsante menu con i tre puntini in alto e destra e poi premere su "Esci dalla Lega".

Come creare una lega

Per creare una lega personalizzata all'interno di FantaSanremo 2024 dovete andare nella Dashboard, andare nella sezione "Le mie Leghe" e poi premere sul pulsante "Scegli o crea la lega che ospiterà la tua prossima squadra". Potete creare fino ad un massimo di 5 leghe personalizzate. Il meccanismo di creazione è simile a quello già visto per le squadre. Dovete scegliere un nome e un'immagine per la lega, più una cover orizzontale che sarà visualizzata in alto, come copertina della pagina della lega. Attivando il selettore in basso sulla pagina di creazione è possibile creare una lega privata, che può essere anche segreta se volete limitare l'accesso. Questo parametro è utile se volete creare una lega solo per voi e i vostri amici, evitando il rischio che altri utenti sconosciuti possano iscriversi senza consenso.

Regolamento completo

Nelle immagini che trovate a seguire potete leggere il regolamento completo per il FantaSanremo 2024. Anche se può sembrare una perdita di tempo, leggere il regolamento è importantissimo, perché permette di capire tutti i meccanismi e i limiti del gioco. Vi consigliamo di investire i due minuti necessari alla lettura, in modo da essere pronti a giocare al meglio e poter creare strategie vincenti per trionfare nelle leghe a cui avete aderito.

Bonus e Malus

Il meccanismo più interessante del FantaSanremo 2024 è ovviamente quello legato a bonus e malus, vale a dire i punteggi dati agli artisti a seconda di ciò che diranno o faranno durante il Festival di Sanremo. Attenzione: i punti assegnati riguardano solo in maniera marginale le classifiche ufficiali del Festival, che solitamente contribuiscono solo parzialmente al punteggio finale di ciascun artista per il FantaSanremo. I modi per ottenere (e perdere) punti sono tantissimi. Come potete leggere nelle immagini proposte nella galleria a seguire, si possono ricevere punti per i premi assegnati in gara al Festival, ma anche per l'abbigliamento, le azioni sul palco, il tasso alcolemico, gli effetti durante l'esibizione, le dichiarazioni a voce e l'attività sui social. Le possibilità sono veramente tante! Alcuni bonus e malus sono chiaramente ironici e sono stati inseriti in lista solo per provocare qualche risata. Vi sfidiamo a trovarli nel lungo elenco inserito in galleria.

Chi prendere in squadra

La domanda che tutti si fanno quando giocano al FantaSanremo è sempre la stessa: chi prendo in squadra? Per dare una risposta abbastanza sensata bisogna tenere conto di due fattori: il valore dei bonus e dei malus, ma soprattutto le FantaQuotazioni per ogni artista, vale a dire il costo in Baudi che bisogna pagare per inserirlo nella propria squadra. Ovviamente quelli che costano di più sono quelli che hanno più speranza di vincere il Festival o di ricevere particolari premi. Attenzione però, perché anche gli artisti più estrosi e particolari hanno un costo abbastanza alto, perché tramite le loro azioni possono guadagnare punti con i bonus più strani. Premesso che non ci assumiamo la responsabilità per i consigli che vi daremo, possiamo fare qualche nome interessante da considerare per le vostre squadre. Sicuramente è necessario inserire una o due delle papabili vincitrici, che poi sono proprio le artiste dal costo più elevato: Angelina Mango, Annalisa, Emma e Alessandra Amoroso. Considerando i bonus più strani, che possono portare tanti punti in dote, vi suggeriamo anche di acquistare qualche partecipante un po' più estroso, come Dargen D'Amico, Loredana Bertè, Rose Villain e The Kolors. Da non sottovalutare anche il bonus per chi arriva ultimo. In questo caso, senza voler portare sfortuna a nessuno, in pole position ci sono Bnkr44 e La Sad.

Consigli per vincere