Come creare un progetto con Figma

Come scaricare l'applicazione di Figma in un computer: la schermata "Desktop app" (1), le voci "Desktop app for macOS" (2, per scaricare la versione per computer Apple), "Desktop app for Windows" (3, il download della versione per computer con Microsoft Windows) e "Beta apps available here" (4, per trovare e scaricare le versione "Beta", ovvero in fase di prova e collaudo).