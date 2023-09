Fotocamera non trovata su Notebook Windows: come risolvere

In questa guida vedremo cosa fare in caso di fotocamera non trovata su notebook Windows

Avete in programma una call su una delle migliori app di videochiamate e, in vista dell'attesa riunione, avete deciso di provare la fotocamera del computer, così da assicurarvi che tutto funzioni correttamente ed evitare, quindi, sgradevoli sorprese dell'ultimo minuto. Nemmeno a dirlo, c'è già un intoppo di non poco conto: la fotocamera del notebook non funziona, nel senso che non viene rilevata dal computer. Eppure è sempre stata lì, pronta all'uso. E adesso? Nessun allarmismo. In questa guida vedremo cosa fare in caso di fotocamera non trovata su notebook Windows. Si tratta di un problema assai frequente, con cause in verità molto diverse, alcune delle quali peraltro di facile risoluzione. Visto che parliamo di fotocamera dei computer e abbiamo fatto cenno alle videoconferenze, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento sulle migliori app per videochiamate su Windows. Buona lettura!

Come attivare fotocamera notebook Windows tramite pulsante o interruttore

Prima di smanettare con le impostazioni di Windows, è bene verificare che la fotocamera del computer sia attiva. Infatti, su svariati notebook è presente un apposito pulsante fisico o interruttore che serve, per l'appunto, ad attivare o disattivare la fotocamera, migliorando conseguentemente la sicurezza. Riconoscere tale funzione è molto semplice: Nella tastiera del computer portatile è presente, nella prima riga dei tasti, un pulsante dedicato alla fotocamera, facilmente riconoscibile dalla presenza di una macchina fotografica

Sul lato del portatile o direttamente nella fotocamera del computer, è presente un interruttore a scorrimento. In ambedue i casi, per fare funzionare la fotocamera del computer, è sufficiente premere l'apposito pulsante, oppure scorrere l'interruttore.

Come utilizzare l’app Fotocamera di Windows

Se la fotocamera non funziona in Windows, la causa del problema potrebbe derivare dalla mancanza di driver in seguito all'installazione di un nuovo aggiornamento Windows, oppure la stessa app di videochiamate in uso (magari perché non configurata correttamente). Vi suggeriamo, comunque, di testare il corretto funzionamento della fotocamera utilizzando l'apposita app integrata nel sistema operativo di Microsoft: Utilizzate la barra di ricerca per cercare l' app Fotocamera , digitando proprio tale parola nell'apposito campo

Cliccate sul primo risultato

Verificate che la fotocamera funzioni. Se il sistema vi chiede di consentire l'accesso alla fotocamera, fate clic su Sì per proseguire.

Come controllare nuovi aggiornamenti computer Windows

Come dite? La fotocamera continua a non funzionare? Provate innanzitutto a riavviare un computer: in alcuni casi, l'interruzione di qualche processo potrebbe impedire il corretto funzionamento di alcuni elementi importanti del computer, come è il caso della fotocamera. In caso di esito infruttuoso, verificate la disponibilità di nuovi aggiornamenti Windows. Anche in questo caso, utilizzate la barra di ricerca del menu Start per digitare la parola Aggiornamenti e cliccate dal menu a tendina su Controlla aggiornamenti. In alternativa, utilizzate il seguente percorso: Start > Impostazioni > Windows Update > Controlla aggiornamenti Il sistema controllerà in automatico la disponibilità di nuovi aggiornamenti. Suggeriamo anche di cercare eventuali aggiornamenti facoltativi, magari legati proprio ai driver della fotocamera: vi basterà selezionare la voce Opzioni avanzate e cliccare su Aggiornamenti facoltativi per far partire la ricerca. Il sistema provvederà a cercare ed eventualmente a installare gli ultimi aggiornamenti disponibili. In caso di esito positivo, non dimenticatevi di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche.

Come controllare autorizzazioni uso fotocamera su Windows

Tool Richiesta supporto Come suggerito nell'apposita pagina del supporto di Microsoft, in caso di fotocamera non trovata su notebook Windows, è utile eseguire lo strumento di risoluzione dei problemi della fotocamera nell'app Richiesta supporto. Tale software esegue in automatico la diagnostica e, al fine di risolvere il problema, esegue i passaggi corretti. Inoltre, controllate le impostazioni relative alle autorizzazioni per le app, soprattutto se avete aggiornato il computer a Windows 11. Tale impostazione è fondamentale per garantire alle applicazioni (come ad esempio ai programmi per fare videochiamate) di avere accesso predefinito alla fotocamera. Vi basterà seguire questo percorso: Cercate la parola Impostazioni nella barra di ricerca

nella barra di ricerca Selezionate la voce Privacy e sicurezza

Fate tap su Fotocamera

Assicuratevi che sia attivato l' Accesso alla fotocamera

Assicuratevi che sia attivata la voce Consenti alle app di accedere alla fotocamera

Selezionate le app che utilizzano la fotocamera, come ad esempio Microsoft Teams, Zoom e via discorrendo. Le impostazioni dell'antivirus A volte, i software antivirus possono bloccare l'accesso alla fotocamera o la stessa autorizzazione al suo utilizzo. Pertanto, se avete installato un antivirus sul computer, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle impostazioni di tale programma.

Come ripristinare driver fotocamera Windows

Provate a ripristinare i driver della fotocamera: Cercate la parola Gestione dispositivi utilizzando la barra di ricerca di Windows

utilizzando la barra di ricerca di Windows Cliccate sul risultato

Nella nuova schermata, fate clic con il pulsante destro del mouse sulla fotocamera e selezionate la voce Proprietà

Selezionate la scheda Driver

Fate tap su Ripristina Driver e confermate la scelta

e confermate la scelta Riavviate il computer

Provate ad aprire l'app Fotocamera per verificare che tutto funzioni.

Come disinstallare driver fotocamera Windows

L'ultimo tentativo da fare è disinstallare i driver della fotocamera di Windows, utilizzando come abbiamo appena visto il tool Gestione Dispositivi: Cercate Gestione dispositivi dalla barra di ricerca di Windows

dalla barra di ricerca di Windows Cliccate sul risultato

Fate clic con il tasto destro del mouse sulla fotocamera

Selezionate la voce Proprietà nel menu a tendina

nel menu a tendina Selezionate la scheda Driver

Fate tap su Disinstalla dispositivo

Selezionate la casella di controllo Prova a rimuovere il driver per questo dispositivo

Selezionate Ok

Tornate nuovamente su Gestione dispositivi

Selezionate il menu Azione

Fate tap su Rileva modifiche hardware

Riavviate il computer

Provate ad aprire l'app Fotocamera per verificare che tutto funzioni Come dite? Non siete riusciti a risolvere? In questo caso, vi suggeriamo di contattare direttamente l'assistenza. A tal proposito, potrà tornarvi utile il manuale di istruzioni, dove sono riportati i contatti del produttore del computer, o in alternativa il sito ufficiale dell'azienda.