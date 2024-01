Giocare Palworld in multiplayer facendo crossplay: si può fare oppure no?

Il successo mondiale di Palworld, videogioco sviluppato dal team Pocketpair, sembra essere solo agli inizi. Pur essendo stato rilasciato solo il 19 gennaio 2024, milioni di giocatori hanno scelto questo titolo per le loro serate di gaming. In questo open world multigiocatore (con opzione anche single player) devi catturare delle creature e collezionarle, per costruire basi funzionali e sconfiggere nemici potenti, l'unico limite sembra davvero la fantasia. Se hai già iniziato a giocare a Palworld e i tuoi amici si stanno interessando a questo titolo, sei nel posto giusto. Ecco tutto quello che devi sapere sulle opzioni multigiocatore e sul crossplay. Tieni presente però che Palworld è ancora in accesso anticipato: questo significa che le funzionalità del gioco potrebbero espandersi anche molto nel corso dello sviluppo del gioco.

Indice

Palworld: multiplayer online

Palworld è un gioco PvP?

Palworld consente il crossplay?

Palworld e cross-progression

Palworld: perché giocare in multiplayer è meglio?

Il successo di Palworld sta proprio nella creazione di un survival game con un'importante componente di crafting e di collezione di creature – i cosiddetti Pal. Il tuo ruolo in quanto giocatore è quello di essere Pal tamer, ovvero allenatore di Pal, mostriciattoli deliziosi con una somiglianza molto marcata con un altro celebre gioco di mostri collezionabili. Sebbene il gioco sia ancora in accesso anticipato e gli sviluppatori si stiano dando da fare per risolvere le principali criticità del gioco, molte persone hanno già acquistato il titolo e si stanno dando da fare per esplorare questo mondo. Gli aggiornamenti giungono con una certa frequenza e non mancano di portare miglioramenti a quella che è già una godibile esperienza di gioco. E se si volesse giocare con i propri amici? I giochi multiplayer, da condividere rigorosamente su Discord o su altre piattaforme simili, sono proprio quello di cui hai bisogno per decomprimere dopo una giornata faticosa. Ecco perché i videogames multiplayer come Palworld possono fare al caso tuo.

Palworld: multiplayer online

Non solo puoi giocare in single player. Palworld supporta infatti la partita cooperativa online: il co-op, come spesso si sente chiamare in rete, è perfetto per esplorare tutti insieme questo mondo unico e ricco di creature, ma soprattutto per aiutarsi a vicenda quando le cose si fanno difficili. La domanda successiva che viene spontanea a un gamer è quella che riguarda il loot. Come funziona il bottino nella modalità multiplayer coopertativa? La distribuzione del cosiddetto loot, specialmente per quanto riguarda la cattura dei Pal, segue un sistema specifico. Quando un party (un gruppo) cattura un Pal, solo il giocatore che ha avviato la cattura riceverà il Pal in questione. In altre parole, il Pal verrà aggiunto all'inventario di chi lo ha catturato per primo.

Gli altri membri della squadra non ottengono in alcun modo possesso dei Pal di proprietà di uno dei giocatori.

Quando ti trovi in una base, i Pal di stanza sono condivisi tra i membri della stessa gilga. Questo meccanismo di condivisione permette di condividere gli sforzi di costruzione e lavorare insieme al meglio.

Il bottino è a sua volta basato su un sistema di "chi prima arriva, meglio alloggia". Il primo che interagisce col bottino se ne appropria. Gli altri rimangono a bocca asciutta.

L'esplorazione in Palworld è un'attività single player. I nuovi punti di esplorazione forniscono esperienza individuale ai giocatori.

Se non sei in gilda con i tuoi compagni di squadra, l'esperienza che guadagnerai dai mostri sarà individuale e non condivisa.

Palworld è un gioco PvP?

Allo stato attuale dello sviluppo, Palworld non è un gioco player versus player (PvP), ovvero un gioco in cui i giocatori si sfidano tra di loro per battersi a vicenda. Gli sviluppatori starebbero però già discutendo della possibilità di introdurre un sistema di arene all'interno del gioco, così da accendere la sfida anche tra giocatori.

Palworld consente il crossplay?

Allo stato di sviluppo attuale, Palworld presenta il crossplay, con qualche limitazione. Il crossplay è infatti attivo su Xbox One, Xbox Series X/S e con la versione disponibile su Game Pass e Microsoft Store su PC. La versione Steam non supporta attualmente il crossplay. Il motivo è che gli aggiornamenti di versione arrivano prima su Steam che sulle altre piattaforme: dunque, la versione del gioco potrebbe essere differente. Se desideri giocare in cooperativa con i tuoi amici o hai un PC e vuoi giocare con i tuoi amici che hanno un'Xbox, per il momento, dovrai optare per l'opzione Game Pass. Se hai qualche dubbio su come scaricare Palworld, non ti preoccupare: ecco tutto quello che devi sapere.

Palworld e cross-progression

Supponiamo che tu sia un giocatore a cui piace alternare PC e Xbox. Se giochi a Palworld tramite Game Pass, e disponi di un abbonamento Ultimate, potrai accedere allo stesso salvataggio da una console all'altra grazie al cloud e alla funzionalità di cross-progression. In assenza di crossplay, Steam al momento non prevede nemmeno l'opzione di cross-progression. Non è detto, però, che in futuro la questione non possa cambiare.