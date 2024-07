Perché Netflix non ha solo lanciato dei giochi per dispositivi mobili, ma, fedele alla sua natura, nel 2024 ha anche iniziato a testare i giochi in streaming per PC , lanciandosi in un settore che per il momento vede attori come Amazon, con Luna , o NVIDIA, con GeForce Now .

Ma cosa sono e come funzionano i giochi su Netflix ? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere come trovarli e installarli, su quali dispositivi e, ovviamente, quali sono i migliori.

All'inizio sembrava non avesse grandi ambizioni, ma nel giro di pochi anni Netflix ha mostrato di voler fare sul serio con i giochi . Tanto che oggi potrebbero a buon diritto rappresentare un valido motivo per mantenere l'abbonamento alla piattaforma, anche dopo aver finito di vedere la vostra serie preferita.

Indice

Cosa sono i giochi su Netflix

I giochi di Netflix sono giochi premium a cui potete giocare sul vostro cellulare se siete abbonati (con un abbonamento attivo) a Netflix.

Questi titoli, che includono perle come GTA Trilogy (Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas), Hades, Dead Cells, Into the Breach o Death's Door, sono completamente gratuiti, senza acquisti in-app o annunci.

Come se li aveste acquistati: tutto quello che dovete avere è un abbonamento a Netflix, un dispositivo supportato e potete installarli, direttamente dall'app Netflix! E dopo l'installazione non è necessaria una connessione Internet: quindi potete usarli anche offline.

In realtà non è sempre stato così. Lanciati nel 2021, i giochi di Netflix all'inizio erano pochi e, diciamocelo chiaramente, erano piuttosto bruttini. Mese dopo mese, la piattaforma di streaming ha però continuato ad aggiornare il suo catalogo, piuttosto striminzito, con titoli mediocri, e sembrava volesse seguire la strada della "quantità sopra la qualità", ma poi le cose sono cambiate.

Nel 2023 le cose però hanno iniziato a girare diversamente, e a dicembre di quell'anno è stata rilasciata la GTA Trilogy.

Il che già da solo è un buon motivo per non abbandonare l'abbonamento nell'attesa che arrivi la prossima serie TV.

Il che rappresenta proprio l'investimento che Netflix cercava: con il suo modello di binge watching, la piattaforma di streaming ha sempre avuto un grosso problema: gli utenti che mettevano in pausa l'abbonamento una volta finiti gli episodi e le stagioni delle serie per cui si erano abbonati.

Ma ecco la soluzione. Netflix iniziato ad assumere gente come Mike Verdu (ex divisione Oculus di Electronic Arts e Meta), da un lato per commissionare titoli basati su franchise originali come Stranger Things e Love Island, e dall'altro per investire in titoli di successo e forte richiamo.

I giochi sono disponibili su tutti i profili legati a un singolo account, ma non su profili impostati per i bambini. Se il profilo adulto è protetto da PIN, sarà richiesto lo stesso PIN per accedere a Netflix e giocare su un dispositivo.

Non sapevate che esistevano? Allora adesso non avete più scuse, e se vi state chiedendo quanto costano, lo ripetiamo: sono gratis. Basta abbonarsi a uno qualsiasi dei piani Netflix, anche quello con pubblicità (e no, anche in questo caso non ci saranno pubblicità nei giochi).