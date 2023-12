Come avviare una Raccolta Fondi su GoFundMe

La solidarietà e il supporto comunitario trovano nuova vita attraverso il crowdfunding . In questa guida, scopriremo come avviare una campagna su GoFundMe .

Indice

Come funziona GoFundMe?

GoFundMe, lanciata nel 2010, è una piattaforma di crowdfunding (un metodo che coinvolge un gran numero di persone tramite Internet) che permette alle persone di raccogliere fondi per cause personali, caritative e creative. Gli utenti possono creare rapidamente delle campagne e raccogliere denaro. Il servizio consente di impostare le proprie campagne senza una soglia obbligatoria, permettendo di mantenere tutto ciò che viene raccolto. A seguire trovi le commissioni e le tariffe per l'Italia:

Tariffa della piattaforma GoFundMe : 0%;

: 0%; Tariffa sulle transazioni : 2.9% + 0,25 euro per donazione;

: 2.9% + 0,25 euro per donazione; Tariffe totali 2.9% + 0,25 euro per donazione.

Per maggiori informazioni sulle commissioni e le tariffe di GoFundMe, potete consultare la pagina ufficiale.