In questa guida, scopriremo come funziona GoFundMe , la piattaforma di raccolta fondi online lanciata nel 2010.

Cos’è GoFundMe?

GoFundMe è una piattaforma di crowdfunding (cioè di raccolta fondi online) che permette alle persone di raccogliere denaro per sostenere cause personali e progetti caritatevoli. Le campagne spaziano da richieste di aiuto per spese mediche, supporto educativo, aiuti in caso di disastri naturali, fino a finanziamenti per iniziative creative o imprenditoriali. Chiunque può iniziare una campagna e condividere il proprio link per raccogliere fondi.