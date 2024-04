Google Chrome, le funzioni utili ma poco conosciute

In linea di massima, molto dipende dalla nostra propensione alla curiosità. Questo richiama alla filosofia di Google, che è nota per nascondere dietro un'interfaccia di ricerca apparentemente semplice, centinaia di funzioni segrete o non così evidenti. Esploriamo alcune di queste funzioni interessanti di Google Chrome.

Riconosciamo che la maggior parte di noi utilizza il browser in modo abbastanza basilare, soprattutto considerando che, con la modernizzazione del design, i menu e i controlli tendono a essere sempre meno visibili. Google Chrome si distingue per il suo approccio minimalista, il che significa che molte funzioni, anche molto utili, possono rimanere nascoste tra menu contestuali e opzioni da scoprire.

La condivisione dei link sui vari device

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario utilizzare lo stesso account Google su tutti i dispositivi. Basterà quindi fare clic con il tasto destro su una scheda e selezionare Invia ai tuoi dispositivi, per poi scegliere il dispositivo di destinazione dall'elenco disponibile. Questa funzione è accessibile anche da dispositivi mobili, dove è possibile utilizzare il menu di condivisione e selezionare Invia ai tuoi dispositivi.

Se siamo abituati a navigare in rete da diversi dispositivi, è probabile che ci sia capitato di trovare contenuti interessanti che vorremmo esplorare in un secondo momento .

Raggruppare le schede all’interno di una finestra

Questa funzionalità, anche se potente, è accessibile tramite il tasto destro del mouse. Basta cliccare con il tasto destro sul titolo di una scheda per accedere al menu contestuale, dove è possibile selezionare l'opzione Aggiungi scheda a nuovo gruppo. Il gruppo creato verrà contrassegnato da un'icona circolare distintiva, alla quale è possibile assegnare un colore e un nome per un riconoscimento rapido. Una volta creato il gruppo, è possibile aggiungervi ulteriori schede semplicemente trascinandole. Tutti i collegamenti aperti a partire da una scheda del gruppo rimangono all'interno dello stesso gruppo, contribuendo a una maggiore organizzazione e chiarezza .

Una delle funzioni più pratiche e spesso trascurate di Google Chrome è la capacità di raggruppare le schede all'interno di una finestra e gestire i gruppi di schede in vari modi, come ad esempio spostare tutte le schede in una nuova finestra o comprimere la visualizzazione per risparmiare spazio.

Come proteggere la privacy sul dispositivo

Per farlo basta aprire Chrome e toccare il menu con i tre pallini per accedere alle impostazioni. Quindi selezioniamo Privacy e sicurezza. All'interno di questa sezione, è possibile attivare l'opzione Blocca le schede di navigazione in incognito quando esci da Chrome. Il meccanismo di sicurezza varia a seconda del dispositivo, ma in generale sia Android sia iOS utilizzano metodi di sblocco simili, come la biometria, il pin o altri segni distintivi.

In questo caso, è possibile configurare Google Chrome per bloccare le schede di navigazione in incognito quando si esce dall'applicazione.

La modalità in incognito è una grande comodità per condurre ricerche che si desidera mantenere private. Ci sono situazioni in cui desideriamo preservare la privacy delle nostre ricerche anche sul nostro telefono, ad esempio quando vogliamo mantenere segreta la ricerca di un regalo per il partner o per i figli.

Dall'esclusione di siti al risparmio di energia

In situazioni in cui si desidera mantenere attivi determinati siti, ad esempio quelli con grafici o dati in tempo reale, è possibile utilizzare un sistema di esclusioni . Per farlo, è sufficiente accedere alle impostazioni di Google Chrome e navigare fino alla sezione Rendimento. Qui, sotto l'opzione Risparmio memoria, si trova la voce Mantieni questi siti sempre attivi. Aggiungendo i siti a questa lista, si garantisce che non verranno mai disattivati dal sistema di risparmio energetico del browser.

Le versioni più aggiornate di Google Chrome vantano una funzione integrata e automatica per il risparmio di energia e risorse. In pratica, questa funzione, nota come congelamento delle schede, agisce sulle schede inattive, salvando il loro stato e rimuovendole dalla memoria RAM dopo un certo periodo di inattività. Sebbene questa sia una funzione utile, sorge la domanda su come trattare le schede che desideriamo mantenere attive anche quando non le stiamo visualizzando attivamente.

Assegnazione di un nome per ciascuna finestra

Sempre più utenti si trovano ad avere un gran numero di schede e finestre del browser aperte in contemporanea su Google Chrome. Questa pratica è comune soprattutto quando si lavora su più compiti o si naviga su diverse attività. Ma gestiretutte queste finestre può diventare un compito complicato quando vengono ridotte a icona e poi è necessario ritrovarle. Per facilitare questa gestione, Google Chrome offre una funzione utile che consente di assegnare un nome a ciascuna finestra del browser.

Per farlo, è sufficiente cliccare con il tasto destro sul bordo superiore della finestra, in una zona libera da schede, e selezionare l'opzione Assegna nome alla finestra. In questo modo, è possibile dare un nome specifico a ogni finestra in base al suo contenuto o alla sua funzione, come ad esempio musica, hobby, ricerche, e così via.

Questa funzionalità risulta particolarmente comoda per coloro che sono abituati a minimizzare il browser per svolgere altre attività, poiché consente di identificare facilmente ciascuna finestra in base al suo scopo. Utilizzando questa opzione, è possibile mantenere un ambiente di lavoro organizzato ed efficiente anche con un gran numero di finestre aperte contemporaneamente.