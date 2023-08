E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida sui trucchi e sulle soluzioni più efficaci per liberare spazio su Google Drive, Gmail e Foto : alcune di queste torneranno utili per il discorso che stiamo approfondendo. Buona lettura!

Al fine di recuperare preziosi megabyte e al contempo fare ordine, avete deciso, perciò, di liberare spazio su Google Foto , ma non sapete come procedere. È proprio questo il caso? Allora siete nel posto giusto. Vi spiegheremo, infatti, come riuscire nell'intento, così da far posto a nuovi contenuti.

Indice

Come liberare spazio su Google Foto

è indubbiamente uno dei servizi che risentono maggiormente dello spazio di archiviazione limitato, che ricordiamo essere diper ogni utente (quantomeno in versione gratuita). Infatti, la risoluzione dei file e la qualità delle immagini possono portare ad un rapido consumo dell'appena menzionata soglia.

Per liberare spazio su Google Foto è sempre bene fare ordine all'interno della propria galleria personale, eliminando di volta in volta quei contenuti multimediali doppi o comunque non interessanti. Si tratta di una procedura manuale che, sebbene noiosa, assume senz'altro un'importanza dirompente per non esaurire lo spazio di archiviazione.

Come liberare spazio su Google Foto da smartphone o tablet

Se state utilizzando un cellulare o un tablet, la procedura può essere portata a termine mediante l'app ufficiale Google Foto, già installata di fabbrica su tutti i dispositivi Android e disponibile gratuitamente anche su iPhone e iPad tramite download su App Store, il negozio ufficiale dove scaricare app per iOS.

Sbloccate il vostro dispositivo Avviate l'app Google Foto Cliccate su Foto nel menu in basso a destra, o in alternativa cercate la foto da cancellare cliccando sull'omonima voce e tappando la categoria desiderata (Luoghi, Cose, Documenti, e via discorrendo) Individuate la foto da rimuovere Premete e tenete premuto sul contenuto multimediale da cancellare Selezionate la voce Elimina.

Come eliminare definitivamente una foto su Google Foto da smartphone o tablet

Attenzione, però: l'elemento selezionato non è stato cancellato definitivamente, poiché si trova ancora nel cestino. Per procedere con l'eliminazione irreversibile, bisogna dapprima fare tap su Raccolta e poi selezionare la voce Cestino. A questo punto, cliccate sui tre puntini in alto a destra e, dal menu a tendina, selezionate la voce Svuota cestino, confermando la scelta con un clic su Elimina.

Come liberare spazio su Google Foto da PC

Se, invece, state utilizzando un computer, è possibile liberare spazio su Google Foto utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet, come ad esempio Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Aprite il vostro browser web preferito Entrate nella pagina ufficiale di Google Foto. Se non lo avete ancora fatto, eseguite l'accesso al vostro account Google, inserendo dapprima l'indirizzo di posta elettronica e in seconda istanza la password ad esso associata Scorrete la pagina e selezionate la fotografia da rimuovere Nella nuova schermata, cliccate sull'icona del cestino.

Come eliminare definitivamente una foto su Google Foto da smartphone o tablet

Valgono, anche in questo caso, le stesse premesse di prima: l'elemento selezionato non è stato cancellato definitivamente, poiché si trova ancora nel cestino. Per procedere con l'eliminazione irreversibile, bisogna dapprima fare tap sulla voce Cestino che si trova nel menu laterale a sinistra. A questo punto, cliccate sui tre puntini in alto a destra e, dal menu a tendina, selezionate la voce Svuota cestino, confermando la scelta con un clic su Elimina.