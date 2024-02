Google Gemini: cos'è e come provarlo

E per chi vuole di più, è disponibile anche Gemini Ultra tramite un chatbot chiamato Gemini Advanced: scopriamo cosa comporta e quanto costa, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come usare ChatGPT .

Quindi il nuovo chatbot di Google ora si chiama Gemini: ma cos'è e come provarlo ? Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo strumento, che non solo si pone come seria alternativa a ChatGPT, ma sui telefoni promette anche di sostituire Assistente Google (anche se al momento questa funzione in Italia non è disponibile).

L'intelligenza artificiale ha colto tutti di sorpresa, persino i suoi stessi creatori, e se Microsoft ha cambiato in corsa del suo chatbot IA Bing Chat in Copilot, anche Google ha effettuato un cambiamento di marchio, rinominando Bard e Duet (le funzionalità IA per Workspace) in Gemini.

Indice

Cos'è Google Gemini

LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) è stato invece annunciato nel 2021 ed è un modello come GPT-3.5, allenato sui dati dal Web.

Tutti i modelli di linguaggio si basano su reti neurali, in genere ricorrenti, ma Transformer , introdotto nel 2017, è un'innovativa architettura che oltre a offrire elevate prestazioni computazionali e una maggiore precisione, è in grado di visualizzare altre parti di una frase su cui la rete sta lavorando, ottenendo così informazioni su come le informazioni viaggiano attraverso la rete stessa e fornendo così una migliore comprensione del testo.

Come per Bard, alla base di Gemini ci sono due tecnologie : una rete neurale chiamata Transformer e un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) chiamato LaMDA, basato su di essa.

E non basta: Gemini è anche un'app per Android (in iOS integrata nell'app Google) che può sostituire l'Assistente Google , in modo da aiutarvi a creare, cercare o impartire comandi tramite l'intelligenza artificiale generativa.

Con Gemini, Google ha semplificato le cose: non solo Gemini è il nuovo chatbot IA dell'azienda, che sostituisce dopo un anno Google Bard e Duet AI (l'IA pensata per le funzionalità Workspace), ma anche il modello IA che lo alimenta, disponibile nelle versioni Nano, Pro e Ultra.

A febbraio 2024, poi, la GrandeG ha rilasciato il suo modello Gemini Ultra 1.0 , ha rinominato Bard in Gemini (che se basato sul modello Gemini Ultra diventa Gemini Advanced ) e rilasciato una nuova app per dispositivi mobili: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ma Google non ha lavorato solo a un modello. Come OpenAI ha sviluppato due versioni di GPT, GPT-3.5 per tutti gli utenti (ChatGPT) e GPT-4 per chi ha bisogno di maggiori funzioni ed è disposto a pagare (abbonamento ChatGPT Plus), cosi Google ne ha sviluppati ben tre:

Nel frattempo però lo sviluppo di LaMDA è continuato, andando a confluire in Gemini, il nuovo modello della GrandeG che a dicembre 2023 è stato annunciato al mondo e che è poi stato integrato in Bard, sostituendo così PaLM 2.

Lo strumento è rimasto in fase prototipale, e Google nel 2023 ha presentato il suo successore, PaLM 2 , il modello poi usato per "dare vita" a Bard.

Il tutti dovrebbe in teoria consentire di "comprendere" le domande in maniera più intuitiva.

La differenza principale è che lo strumento di Google non è stato solo addestrato su testo, ma in modalità multimodale, quindi anche su immagini, audio , video e codice allo stesso tempo, mentre normalmente si aggiunge un altro modello separato allenato su questi dati.

Cos'è Gemini Pro

Gemini Pro è il modello IA "per tutti" di Google, lanciato a febbraio 2024 nella sua versione 1.0 e disponibile di default nella versione gratuita di Gemini, in oltre 40 lingue e 230 Paesi. Questo significa che potete accedervi sia da Web, attraverso il sito dello strumento, che da app per Android (Gemini) e iOS (Google), ma queste ultime al momento solo negli Stati Uniti.

Il modello era stato implementato già per Google Bard, e poi con il cambio di nome del chatbot in Gemini è stato ulteriormente affinato.

Ma quali sono le caratteristiche di Gemini Pro? Come abbiamo detto, è basato sul modello LLM LaMDA e come dichiarato da Google continua a imparare "leggendo" miliardi di parole che lo aiutano a individuare i pattern che compongono il linguaggio.

Questo gli consente di capire e rispondere alle domande seguendo pattern linguistici comuni, continuando a imparare da prompt, risposte e feedback

I vantaggi di Gemini Pro rispetto al precedente modello di Bard, Palm 2, sono il fatto di essere multimodale, il che gli consente di gestire diversi tipi di dati in maniera più "intuitiva", perché addestrato nativamente, ed è integrato nell'ecosistema Google, spaziando da strumenti come la Ricerca Google, Chrome, l'Assistente Google e le app Android, oltre che le app Workspace.

PaLM 2, di contro, è più specializzato nell'elaborazione del linguaggio, con prestazioni superiori nella comprensione e nella generazione del linguaggio. Inoltre mostra capacità eccezionali nel ragionamento multi-step e nella risoluzione di problemi complessi, il che lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni basate sulla lingua, tra cui la creazione di contenuti e l'intelligenza artificiale conversazionale.

Nondimeno, Google ha deciso di portare avanti la soluzione Gemini, anche perché le ha permesso di implementare soluzioni scalabili, dal modello on-device Gemini Nano a quello a pagamento Gemini Ultra.

Gemini Pro quindi è in grado, attraverso il chatbot Gemini, di rispondere alle vostre domande in modo conversazionale, e può inoltre generare codice, accedere alle API per integrarsi con ambienti di sviluppo come Google AI Studio e Vertex AI, supportare la comprensione multilingue (40 lingue), effettuare ricerche di mercato, analizzando grandi volumi di dati, e cimentarsi in scrittura creativa e narrazione.

Gemini Pro quindi è implementato su Gemini da Web e nell'app omonima per Android, dove può sostituire Assistant (in iOS è nell'app Google).

Per quanto riguarda quest'ultimo, le funzionalità di Gemini non cambiano in quanto è integrato in app come Gmail e Docs e serve per redigere un'email, organizzare un foglio di calcolo e svolgere altre attività legate al lavoro.

Su Web, Gemini Pro offre alcune caratteristiche interessanti. Innanzi tutto, Google ha implementato la doppia verifica dei risultati. Questa funzione funziona in maniera molto semplice: dopo aver effettuato una ricerca, si può premere sull'icona "G" in fondo al risultato, il che permetterà al chatbot di valutare se sul Web ci sono contenuti che confermano la sua risposta.

In caso affermativo, verranno evidenziate delle frasi nella risposta. Cliccandoci sopra potrete vedere la fonte da cui è stato estratto il contenuto ed eventualmente visitarla per saperne di più, in modo da capire se sia in contraddizione con quelle trovate nella ricerca.

Un altro strumento di Gemini Pro è l'integrazione con il modello Imagen 2 per la generazione di immagini, che consente al chatbot Gemini di creare un'immagine a partire da testo (solo in inglese e in alcune parti del mondo, ma non in Italia).

Nell'app per Android, Gemini sostituirà Assistente Google, ma non completamente. Se infatti, come potete vedere qui, dopo aver installato l'app sul vostro telefono acconsentite a sostituire l'assistente vocale, Gemini potrà rispondere alle vostre domande e fare le seguenti cose:

Creare o modificare allarmi e timer

Effettuare telefonate, inviare messaggi e leggere i messaggi in arrivo

Controlla il tuo dispositivo, come accendere la torcia o il Bluetooth, o aprire un'app

Controlla le luci, la sicurezza domestica e altri dispositivi domestici intelligenti

Trasmettere messaggi su dispositivi connessi in casa

Leggi una pagina web ad alta voce (Pixel 8 o successivo)

Ottieni aiuto con il tuo Pixel dicendo "Aiutami con il mio Pixel" (Pixel 8 o successivo)

Provider di servizi multimediali : podcast, notizie e stazioni radio e fornitori di musica di terze parti non sono attualmente supportati in Gemini.

: podcast, notizie e stazioni radio e fornitori di musica di terze parti non sono attualmente supportati in Gemini. Routine: l'avvio di una routine in Gemelli non è supportato. Sui telefoni Android, le scorciatoie per avviare una routine e le routine collegate agli allarmi nell'app Orologio non funzionano più, ma si può ancora iniziare una routine con l'Assistente Google sui dispositivi domestici, come gli altoparlanti e i display intelligenti.

l'avvio di una routine in Gemelli non è supportato. Sui telefoni Android, le scorciatoie per avviare una routine e le routine collegate agli allarmi nell'app Orologio non funzionano più, ma si può ancora iniziare una routine con l'Assistente Google sui dispositivi domestici, come gli altoparlanti e i display intelligenti. Promemoria: torna all'Assistente Google per impostare promemoria e attività.

torna all'Assistente Google per impostare promemoria e attività. Modalità Interprete: torna all'Assistente Google per utilizzare la modalità Interprete

però non potrà accedere ad alcune funzioni, come: