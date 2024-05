Come tradurre quello che c'è scritto su una foto con Google Lens

In un mondo sempre più interconnesso, le barriere linguistiche costituiscono un limite sempre meno stringente, al punto da scomparire o quasi. Porta la firma di Google una delle risorse maggiormente utili in proposito, introdotta nel 2017 e diventata di uso comune. Il meccanismo per tradurre con Google Lens è intuitivo, alla portata persino dei totali principianti.

L'unico vero requisito irrinunciabile è la voglia di mettersi in gioco e di imparare. Con il giusto atteggiamento nessun compito risulta fuori portata, soprattutto in ambito tecnologico. Una delle prerogative dei colossi hi-tech consiste, appunto, nella facilità di fruizione, frutto di accurate sessioni in studio di professionisti di settore. Che, spinti dal proposito di avvicinare le rispettive creazioni a una vasta platea di utenti, semplificano al massimo l'interfacciax e le dinamiche.

Nel corso dei prossimi paragrafi verranno, anzitutto, esaminate le caratteristiche di Google Lens in generale, prima di soffermarsi, in maniera dettagliata, sull'argomento clou.