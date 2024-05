Perché Google Maps non funziona più nella ricerca su Google?

Da qualche tempo se effettuate una ricerca su Google avrete notato un comportamento "strano". Se cercate un luogo, non apparirà più un risultato relativo a Google Maps. Non solo, ma la mappa del luogo, che eventualmente apparirà nel risultato a destra, non sarà più cliccabile. Ma perché Google Maps non funziona più se cerco su Google? Per capire cosa sta succedendo, bisogna fare un passo indietro. Non è solo Google Maps, ma tutta una serie di servizi della GrandeG sono stati "scissi" da Google per favorire la concorrenza. Per esempio, avrete notato che nella pagina di Google non appaiono più i video di YouTube. Oppure se usate Bing non verrete più rimandati a Linkedin. Insomma, è in atto una vera e propria rivoluzione, e l'Europa ne è il centro. Cerchiamo di capire cosa significa questa affermazione e quali sono le implicazioni per le nostre ricerche sul Web. Oltre, eventualmente, a ripristinare la situazione originale.

Perché non ci sono più link a Maps su Google?

Normalmente quando fate una ricerca su Google, il motore della GrandeG vi dovrebbe proporre i risultati che ritiene più pertinenti (o per cui è pagato, ma questo è un altro discorso). Se la ricerca contiene un luogo, fino a poco fa vi avrebbe indicato un link a Google Maps per il collegamento diretto al servizio della GrandeG. Eventualmente, sulla destra si sarebbe vista un'immagine cliccabile della mappa associata al luogo. Cliccandoci sopra, sareste arrivati alla pagina di Google Maps cercata. La funzione era molto comoda per effettuare una ricerca veloce senza dover aprire il sito di Google Maps. Dal 7 marzo 2024, però, non è più così: Google Maps è scomparso dalla SERP (la pagina con i risultati della ricerca)! In realtà Google Maps non è scomparso di per sé. Semplicemente non viene più mostrato automaticamente quando si cercano luoghi su Google. La sua improvvisa scomparsa dai risultati di ricerca è particolarmente fastidiosa per le persone in cerca di una mappa. Ora infatti bisogna andare direttamente sul sito del servizio (o cercarlo su Google, in quel caso apparirà!). Poi da lì effettuare la ricerca. Il motivo di questa situazione è semplice: il 6 marzo 2024 è entrato in vigore il Digital Markets Act (DMA). E Google, in qualità di gatekeeper, è tenuto a sottostare alle sue regole. Nello specifico, la GrandeG ha dovuto scollegare i servizi Google per non favorirli rispetto alla concorrenza. Questo significa che non può mostrare i risultati della ricerca collegati a Google Maps da Google. E quindi voi non potete vedere più un luogo dal sito del motore di ricerca.

Cos'è il Digital Markets Acts (DMA)

Il Digital Markets Act è la legge antitrust dell'Unione Europea intesa a garantire un più alto grado di concorrenza nei mercati digitali europei. Di fatto, per impedire alle grandi aziende di abusare del loro potere di mercato e consentire a nuovi attori di entrarvi, l'UE ha identificato una serie di gatekeeper (guardiani). Queste sono aziende che servono da importanti punti di accesso (gateway) tra utenti commerciali e consumatori. Allo stesso tempo godono di una posizione dalla quale possono dettare regole e manipolare l'economia digitale. A settembre 2023 la Commissione europea ha identificato sei gatekeeper, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. Questi gestiscono 22 piattaforme e hanno dovuto effettuare una serie di cambiamenti entro il 6 marzo 2024. Per esempio, la ricerca su Bing non può più dare priorità ai risultati di Linkedin (entrambi di proprietà di Microsoft). La ricerca su Google, invece, non può più mostrare i video di YouTube o i risultati di Maps. Secondo il DMA, i gatekeeper non devono trattare in modo preferenziale i propri servizi rispetto a quelli simili di terzi. Altre regole riguardano l'obbligo di consentire ai servizi terzi di interoperare con i loro. Oppure di tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio della piattaforma principale dei gatekeeper ai fini della pubblicità mirata, senza che sia stato concesso un consenso effettivo. Nel complesso, sono una serie di regole intese a tutelare i dati degli utenti e gli utenti stessi, oltre a favorire la concorrenza. E i giganti del Web hanno dovuto sottostare a queste regole, pena sanzioni severissime. Fino al 10% del fatturato globale e del 20% in caso di recidiva, fino al blocco del servizio nell'Eurozona.

Come ripristinare Google Maps nei risultati di ricerca