Google Meet è il servizio di videoconferenza di Google Workspace che offre videochiamate e riunioni online accessibili da browser e app mobile. In questa guida, scopriremo come invitare altri utenti a una riunione Google Meet.

Indice

Cos’è Google Meet?

Google Meet, parte della suite di Google Workspace, è un servizio di videoconferenza sviluppato da Google. È accessibile tramite browser web e tramite app per dispositivi mobili e permette agli utenti di effettuare videochiamate e riunioni online con più partecipanti, offrendo funzionalità come la condivisione dello schermo, la registrazione delle riunioni e la sottotitolazione in tempo reale.

Come creare un account Google

Per utilizzare Google Meet, dovete inizialmente creare un account Google. Collegatevi al sito web ufficiale del servizio di videoconferenza e fate click su "Vai all'app".

Premete "Crea un account". Scegliete "Per uso personale", "Per mio figlio" o "Per lavoro o per la mia attività".