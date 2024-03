State cercando un modo per comprare app, libri o noleggiare film gratuitamente sul Play Store? Allora Google Opinion Rewards potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Vediamo quindi cos'è, come funziona e come guadagnare con Google Opinion Rewards. L'app di Google infatti vi premia per rispondere ai sondaggi, ma bisogna sapere come funziona per usarla al meglio. Scopriamo quindi i trucchi per ottenere il massimo da questo strumento, un modo semplice e veloce per guadagnare online e magari togliersi qualche sfizio.

Cos'è Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards è un'app di sondaggio sviluppata dal team di Google Surveys che consente di guadagnare crediti Google Play. Come? Semplicemente rispondendo a domande e fornendo feedback. Lo strumento, disponibile per Android (anche per iPhone ma non in Italia), è veramente semplice da usare. Tutto quello che dovete fare è installare un'app e aspettare di ricevere un sondaggio. Le domande possono essere di vario tipo, su promozioni o viaggi che intendete fare, e sono ideate da ricercatori che studiano il mercato. La frequenza dei sondaggi può variare e non siete obbligati a rispondere a tutti quelli che ricevete. Ovviamente, più risponderete, più guadagnerete. Cosa? Crediti, da usare sul Play Store per l'acquisto di app, musica, film e giochi. Ovviamente c'è un rovescio della medaglia, in quanto dovrete condividere delle informazioni su di voi. Per questo motivo è stata aspramente criticata, ed è stato persino pubblicato un articolo scientifico a riguardo. Non che sia necessariamente un male, e in effetti le recensioni degli utenti sono ottime. Basta esserne consapevoli quando la si usa.

Quanto si guadagna con Google Opinion Rewards

Probabilmente la prima domanda che vi porrete su Google Opinion Rewards è quanto si guadagna. Non c'è una cifra fissa, e sulla pagina del Play Store viene indicato che si può guadagnare "fino a 0,80 euro in credito Play". Nelle pagine del supporto di Google relative allo strumento, viene spiegato come quantità di crediti di Google Play ricevuti può variare. Questo dipende dal numero di domande del sondaggio e dal tempo necessario per rispondere. La GrandeG sottolinea inoltre l'importanza nel rispondere onestamente, e come questo dia maggior valore alla vostra opinione. Non è necessario infatti rispondere alle domande in un determinato modo per ricevere un credito e anzi è un comportamento scoraggiato. Google Opinion Rewards inoltre offre un'altra funzione, che consente di guadagnare condividendo l'app con gli amici. Questo strumento di referral permette di ricevere, voi e il vostro amico, 0,50 dollari (la quantità esatta può variare in ogni momento).

Come scaricare l'app Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards è un'app gratuita sviluppata da Google e disponibile sul Play Store. Per effettuare il download, non dovete fare altro che aprire Google Play (l'icona con il triangolo nella Home o nel cassetto della app). Poi cercate in alto nel campo di testo Google Opinion Rewards e cliccate sul pulsante Installa a destra del nome. In alternativa, potete cliccare direttamente su questo link e poi cliccare su Installa. L'app è compatibile con i dispositivi Android con versioni 2.3.3 e successive. Una volta scaricata e installata, toccate il pulsante Apri e sotto quello Inizia, poi selezionate il vostro account Google. Toccate Continua come [nome] o selezionate un altro account disponibile sul telefono (o aggiungetene un altro). Successivamente, date il consento all'app per inviare le notifiche (molto importante, altrimenti non verrete avvisati dei sondaggi). Toccate Consenti e arriverete alla schermata iniziale dell'app. Google Opinion Rewards è disponibile anche per iOS, su dispositivi con versioni 10.0 e successive. Purtroppo il download è limitato a livello geografico e in Italia non è disponibile su App Store. Al momento è presente nello store americano e in quello tedesco e non sappiamo quando arriverà anche da noi.

Come funziona Google Opinion Rewards

Il funzionamento di Google Opinion Rewards, come abbiamo ripetuto più volte, è estremamente semplice. Dopo aver installato l'app e aver effettuato l'accesso con il vostro account Google, arriverete alla schermata iniziale. Abbiamo già spiegato che riceverete delle notifiche di sondaggi, e se volete rispondere toccatele. In genere appena installata l'app riceverete subito un sondaggio iniziale, sia come prova che per inquadrarvi meglio. I sondaggi non vi richiederanno mediamente più di 10 secondi per essere completati. Al termine, riceverete un pagamento, anche se per alcuni come quelli per la configurazione iniziale, questo non avverrà. Anche i sondaggi per determinare se avete il profilo giusto per far parte di un panel non verranno retribuiti. Come rispondere ai sondaggi Google Opinion Rewards

Nella schermata iniziale dell'app vedrete in alto a sinistra il vostro saldo di Google Play. Sotto trovate Le mie attività, che vi propongono già all'inizio diverse opzioni per ricevere più premi. Più oltre ci sarà eventualmente il primo sondaggio, in blu. Sotto ancora il pulsante per condividere lo strumento con gli amici (per guadagnare con i referral). Infine, l'ultimo pulsante è per inserire un codice di invito, in caso qualcuno vi abbia invitato. In caso riceviate un sondaggio, toccate la notifica e la voce Rispondi al sondaggio. Tenete presente che un sondaggio è visibile per un certo tempo, se non rispondete scomparirà. Il primo sondaggio è solo un esempio, rispondete alle domande e toccate Avanti in basso a destra. Completato il sondaggio, vi verrà indicato l'ammontare del premio o, nel caso del primo, solo un ringraziamento.

Trucchi per guadagnare con Google Opinion Rewards

Si può rispondere a un sondaggio solo dopo aver ricevuto la relativa notifica, a seguito della quale avrete a 24 ore di tempo per rispondere. Come abbiamo anticipato nei precedenti capitoli, Google indica due modi per essere sicuri di ricevere sondaggi regolarmente. Rispondere onestamente e con le informazioni corrette. Detto questo, ci sono alcuni trucchi per guadagnare con Google Opinion Rewards. Innanzitutto, completate il profilo. Nell'app vedrete in alto la scheda Ricevi più premi. Toccate Completa il profilo e confermate il vostro Paese e le lingue che conoscete, mentre età e genere non possono essere modificati. Toccate Completata. Un altro modo per guadagnare di più è attivare la localizzazione. Google Opinion Rewards cerca di profilarvi per i propri clienti, quindi Google controlla se entrate nei negozi. Se si tratta di esercizi che partecipano ai sondaggi, per esempio le grandi catene, vi verrà chiesta un'opinione. Per farlo però dovete concedere all'app l'accesso alla posizione. Dalla schermata iniziale dell'app, toccate Configurazione nella scheda Attiva autorizzazioni accesso posizione. Successivamente toccate Continua per attivare i sondaggi basati sulla posizione. Toccate Continua e nella finestra che appare toccate Mentre usi l'app. Se volete ricevere i sondaggi in tempo reale, toccate in basso Apri impostazioni e selezionate Consenti sempre. Questo garantisce che l'app possa sempre accedere alla posizione esatta e inviarvi più sondaggi. Infine, invitate qualche amico. In fondo nell'app toccate Condividi ora e inviate il link di Google Opinion Rewards ad amici e parenti. Sia voi che loro riceveranno una cifra variabile ma che di base dovrebbe essere 0,50 dollari.

Come avere più sondaggi con Google Opinion Rewards

Ci sono altri modi per ricevere più sondaggi con Google Opinion Rewards. Il primo è di aprire regolarmente l'app: secondo alcuni utenti può portare a ricevere più notifiche. Questo sembra ancora più importante quando si cambia telefono o si effettua un nuovo accesso con il proprio account. Anche rispondere rapidamente alle domande sembra apprezzato dall'algoritmo, e ricordatevi di concedere l'accesso alle notifiche. Se volete ricevere più suggerimenti, è inoltre importante andare ogni tanto nei negozi. Se state a casa è difficile che vi vengano proposte domande sulle attività commerciali. Attenzione, però, molto probabilmente saranno le grandi catene a fornirvi più opportunità. Tra queste, ce ne sono alcune particolarmente attive, e si è notato che basta passare nelle vicinanze per ricevere un sondaggio. Come abbiamo detto, inoltre, cercate sempre di essere onesti. Potrebbero arrivare domande che vi metteranno alla prova per vedere se siete stati realmente in un posto o abbiate partecipato a un'attività.

Come riscattare i premi di Google Opinion Rewards

Con Google Opinion Rewards non si guadagnano grandi cifre, e comunque si possono spendere i crediti solo sul Play Store. In ogni caso, è abbastanza per noleggiare dei film ogni tanto, comprare app o pagarsi l'abbonamento a Google One. I crediti ricevuti da Google Play Opinion Rewards verranno aggiunti al vostro saldo di Google Play. Quando avete effettuato l'accesso all'app, avrete associato il vostro account. A questo punto ogni premio arriverà sul saldo di quell'account. Per utilizzarlo, non dovete fare altro che effettuare un acquisto sul Play Store, di qualunque tipo. Nella fase di pagamento, selezionate la voce che indica di utilizzare il saldo Google Play. A questo punto, il costo del bene sarà scalato automaticamente dal vostro saldo. Perché tutto funzioni, è importante di aver effettuato l'accesso a Google Play con lo stesso account di Google Opinion Rewards. Tenete inoltre presente che crediti di Google Play ricevuti scadono dopo un anno dalla relativa data. Nella schermata Home, appena sotto il totale dei crediti di Play, è indicato quando scadranno quelli meno recenti. Se vi state chiedendo come trasferire il credito di Google Opinion Rewards su PayPal sappiate che è una funzione solo per iOS. Purtroppo al momento Google Opinion Rewards non è disponibile per iOS in Italia.

Domande e risposte

Come usare crediti Google Opinion Rewards? Una volta ottenuti crediti Google Opinion Rewards, sappiate che potete spenderli solo sul Play store, per app, ebook film o abbonamenti Google One. Non è possibile trasferirli su PayPal, almeno in Italia.