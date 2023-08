Google Play Giochi su PC: cos'è e come funziona

Nel 2022 la GrandeG ha infatti lanciato un nuovo programma - in beta - che consente di accedere al catalogo di giochi di Google Play , e a inizio 2023 è finalmente arrivato in Italia. Ma come usarlo? Andiamo a scoprilo, cercando di evidenziare ogni aspetto dello strumento, dai requisiti di sistema alla procedura di installazione fino all'esperienza utente, oltre a ricordarvi come installare Windows su Steam Deck .

Avete mai desiderato di giocare ai vostri titoli per Android preferiti, ma comodamente dal computer? Ora c'è un nuovo emulatore sulla piazza, ed è sviluppato direttamente da Google: Google Play Giochi su PC, ma cos'è e come funziona questa novità?

Indice

Cos'è Google Play Giochi su PC

Detto questo, ci sono dei requisiti, minimi e suggeriti, per poter installare lo strumento, anche se Google offre anche un modo per installarlo su dispositivi non ufficialmente supportati, in modo da poter accedere a Google Play Giochi anche su computer meno prestanti, a patto di accettare alcuni compromessi.

Per questo motivo, i titoli su Google Play Giochi non sono tutti quelli che potreste trovare su Google Play, ma una selezione, in continua espansione, che garantisce la massima compatibilità .

Come altri strumenti simili, anche Google Play Giochi è un programma che sfrutta la virtualizzazione per emulare Android sul PC, ma a differrenza di Bluestacks, ad esempio, è ottimizzato da Google insieme agli sviluppatori, grazie a un sistema offerto dalla GrandeG, che permette agli sviluppatori di offrire i loro prodotti su più piattaforme in modo semplice e veloce.

è molto più di un'app di Google destinata ai computer Windows che consente di giocare ad alcuni giochi selezionati per Android sul proprio PC. È infatti una vera e propriache offre la possibilità di sincronizzare i dati per salvare i progressi tra i vari dispositivi, giocare in multiplayer, accedere a classifiche e guadagnare punti.

Requisiti Google Play Giochi su PC

Se non sapete come controllare le caratteristiche del vostro computer, premete i tasti Windows + I , poi in alto a sinistra cliccate su Sistema, poi nella finestra centrale scorrete fino in fondo e cliccate su Informazioni sul sistema .

Questi requisiti non garantiscono di poter giocare a tutti i titoli, e infatti alcuni non saranno supportati, mentre altri potrebbero avere impostazioni in-game che vi consentono di ottimizzare le prestazioni in base al vostro hardware. Se volete sfruttare al massimo le possibilità della piattaforma e ottenere prestazioni migliori, ecco i requisiti consigliati :

Una volta controllate queste caratteristiche, potete passare al capitolo successivo per usare l'app. Ma anche se non doveste soddisfare i requisiti, nulla è perduto. Google infatti offre un modo per superare le limitazioni, tenendo presente che potreste non riuscire a giocare a molti titoli. Per farlo, cercate " variabili d'ambiente " nella casella di ricerca di Windows e cliccate su Modifica le variabili di ambiente relative al sistema . Poi cliccate su Nuovo, inserite il nome per la variabile scrivendo questa stringa:

Poi cliccate su Esegui come amministratore sotto Prompt dei comandi o cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e poi selezionate Esegui come amministratore .

Google inoltre richiede che l'SSD sia configurata come l'unità principale, ovvero quella dove è installato Windows, e come abbiamo visto richiede la virtualizzazione hardware. Per attivarla dovete entrare nel BIOS e poi controllare nelle impostazioni della CPU. Le voci cambiano da dispositivo a dispositivo, ma potreste dover controllare all'interno di una Modalità avanzata ( Advanced mode ) e poi attivare la virtualizzazione mettendo la spunta o attivando un pulsante (Enable) di fianco a Intel Virtualization Technology .

Google Play Giochi su PC: lista giochi

Come abbiamo detto, su Google Play Giochi per PC non troverete tutti i titoli di Google Play, in quanto Google collabora con gli sviluppatori per ottimizzarli per la piattaforma.

Al lancio, erano disponibili un centinaio di titoli come Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration e Three Kingdoms Tactic.

, ma il catalogo si è continuamente ampliato e nel momento in cui scriviamo ne possiamo contare più di 400.

Qui potete trovare la lista completa, ma tenete presente che non tutti potrebbero funzionare bene con il vostro computer, e che comunque il programma effettua un controllo (che potete sempre disattivare) per permettervi di accedere solo a quelli che girano correttamente sul vostro PC.