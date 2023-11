Google Play Protect: cos'è e come funziona

La GrandeG ha pensato a una soluzione integrata per proteggere i suoi utenti, Google Play Protect , ma cos'è e come funziona questo strumento?

Il nostro telefono è diventato non solo una parte integrante delle nostre vite, ma il vero e proprio fulcro, in quanto contiene tutti i nostri dati, le foto e l'accesso ai conti bancari e alla nostra stessa identità digitale. Per questo si sono moltiplicati gli attacchi da parte di malintenzionati, anche nella forma di malware veicolati da app.

Cos'è Google Play Protect

Google Play Protect è una funzione di sicurezza integrata sui dispositivi Android che mira a proteggere gli utenti da minacce come malware, virus e app dannose, ma è molto di più di un "semplice" antimalware (pur con i suoi limiti che vedremo più avanti).

Questo perché non solo è integrato in Android, ma grazie al machine learning di Google si adatta continuamente, migliorando nel tempo il suo livello di protezione. Inoltre funziona su due versanti: sul dispositivo, per proteggere i vostri dati, e sul cloud, in quanto scansiona ogni giorno 125 miliardi di app ogni giorno per assicurare che, da qualunque fonte le scarichiate, siano state controllate.

È un numero enorme, ma purtroppo, data la crescente popolarità di smartphone e tablet, i criminali informatici sono costantemente alla ricerca di soluzioni per sfruttare le vulnerabilità nel sistema operativo Android.

Giusto per dare qualche dato, secondo il Global Mobile Threat Report 2023 di Zimperium, tra il 2022 e il 2023 c'è stato un aumento del 51% del numero totale di malware unici per dispositivi mobili rilevati, mentre le nello stesso periodo le vulnerabilità di Android sono aumentate del 138%.

Un altro dato importante per comprendere il fenomeno riguarda gli attacchi di phishing, che per l'80% sono diretti ai dispositivi mobili.

In risposta a queste statistiche, Google Play Protect serve da ulteriore livello di sicurezza, e come abbiamo detto scansiona quotidianamente un numero enorme di app per tentare di prevenire le minacce. Su questo numero (125 miliardi di app scansionate al giorno), sono 300 milioni quelle che ogni anno vengono riconosciute come potenzialmente dannose (potentially harmful application, PHA), un passo importante nel prevenire l'installazione di programmi che potrebbero potenzialmente compromettere le informazioni dell'utente o danneggiare il dispositivo.

Il sistema quindi scansiona automaticamente tutte le app sul telefono, si aggiorna costantemente con i dati dal cloud e contribuisce a evitare l'installazione delle app dannose. Se infatti Play Protect trova un'app dannosa, può intraprendere diverse azioni come avvisare gli utenti, impedendo così l'installazione dell'app o disabilitandola automaticamente in caso sia già installata.

Il caso più famoso è WhatsApp. Qualche tempo fa era girata la voce su Internet che Google Play Protect avvisava gli utenti di un problema di sicurezza relativo alla popolare app di messaggistica.

In realtà il problema non era WhatsApp, ma il Play Store, che dava spazio e permetteva a cloni dell'app di essere scaricati dagli utenti senza problemi.

Quindi gli utenti che avevano ricevuto l'avviso e si erano visti disattivata o disinstallata l'app era perché avevano installato una versione non autorizzata e non ufficiale di WhatsApp.

Ma non bisogna pensare che Play Protect agisca solo sulle app all'interno del Play Store. Gli interventi di Google hanno infatti portato i malintenzionati a sviluppare sistemi per riuscire a far installare agli ignavi utenti app dannose al di fuori del suo marketplace, attraverso download diretti di APK utilizzando collegamenti in messaggi SMS, app di messaggistica o anche siti Web.

E se Play Protect può avvertire gli utenti se l'app dannosa è già nota a Google, alcune di queste app in genere non passano mai attraverso i rigorosi controlli di Google, lasciando gli utenti esposti ad attacchi potenzialmente pericolosi.

Ecco perché a ottobre 2023 Google ha migliorato Play Protect per migliorare la sicurezza degli utenti, anche per quanto riguarda l'installazione di app dall'esterno del Play Store. L'aggiornamento consente infatti a Play Protect di offrire la scansione in tempo reale di app sconosciute a livello di codice al fine di rilevare intenti dannosi o variazioni di codice dannose.

Questa analisi in tempo reale sarà quindi in grado di informare gli utenti se un APK di terze parti è sicuro da installare e passare queste informazioni ai server di Google per mantenere gli altri utenti al sicuro in futuro.

Questo sistema però non è perfetto, perché come potete ben comprendere si gioca tutto sulla capacità di riconoscere un'app o un codice come dannoso. Il che equivale a dire che Play Protect deve necessariamente rincorrere eventuali minacce introdotte.

La società russa di sicurezza informatica Secure List di Kaspersky ha scoperto che ci sono sistemi che consentono di iniettare un malware in app già presenti sul Play Store, il che consente di bypassare Play Protect.

Le app, generalmente soluzioni con 5.000 download o più, non rappresentano una minaccia fino al successivo aggiornamento, ma poi quando questo avviene installeranno il codice dannoso nel telefono.

Questo sistema costa qualcosa tra i 2.000 a 20.000 dollari, e gli sviluppatori garantiscono specificamente di poter bypassare Play Protect. Ma il ritorno economico da un malware installato in migliaia di dispositivi è decisamente maggiore, quindi non stupisce che molti cerchino di provarci.

Come capirete, almeno in teoria qualsiasi app può essere infettata in questo modo, il che non è certo rassicurante per quanto riguarda la capacità di Play Protect di proteggere gli utenti.

Questo non significa che non sia uno strumento valido, tutt'altro, ma che c'è ancora molta strada da fare e che insieme a Play Protect anche gli utenti devono metterci del loro. Prima di tutto, bisogna fare attenzione alla richiesta di nuovi permessi dopo un aggiornamento o addirittura alla richiesta di installare altre app per ottenerli.

Questo è un buon modo per capire che c'è qualcosa che non va. In secondo luogo è sempre bene non installare troppe app che non si usano, e stare attenti a certe categorie di app particolarmente colpite, come tracker di criptovalute, app finanziarie, scanner di codici QR e persino app di appuntamenti.

Infine c'è un altro aspetto da considerare: Google Play Protect non è solo una soluzione software, ma certifica anche i dispositivi. Quando acquistate un nuovo dispositivo Android, sarebbe consigliato che sia certificato, ovvero che aderisca agli standard di sicurezza di Android e che quindi non presenti qualsiasi software dannoso preinstallato. Inoltre i dispositivi certificati includono anche funzionalità di sicurezza come Trova il mio dispositivo e scansioni automatiche dei virus, il che garantisce una difesa fondamentale contro malware, violazioni della privacy e altre minacce.

Chiarito questo aspetto particolarmente delicato, andiamo a vedere come funziona Google Play Protect.